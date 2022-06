Kinjaz er en familie af bevægelsesninjaer

Gruppens navn kombinerer det, der betyder mest for dem. "Kin betyder familie, men det er også den (græske, red.) rod for bevægelse, som ses ved 'kinetisk'. Så Kinjaz er sammensat af 'en familie af bevægelsesninjaer'", forklarer Mike.



"Vores fælles mål er at kultivere 'kin for enhver pris' for at støtte og udvikle hinanden, så vi kan nå vores højeste fælles potentiale", siger Anthony Lee.



Følelsen af at have et fælles mål er især vigtigt med så mange forskellige iværksætterveje inden for deres brand: De har også en tøjkollektion, en produktionsenhed til liveevents og et nudelfirma. Men det, der binder det hele sammen, er dans.



"Jeg synes, det er forfriskende, at selvom vi er stressede, mødes vi og finder tid til bare at danse, spille god musik og have det sjovt", fortæller Vinh Nguyen. "Vi finder balance ved bare at huske, hvorfor vi gør det. Det er for hinanden og for vores kærlighed til dans".