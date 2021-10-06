Kinjaz er en familie af bevægelsesninjaer

"Vi er en familie af bevægelsesninjaer"
Atleter*
Find ud af, hvordan denne dansegruppe bliver sammen ved at prioritere "kin for enhver pris".
Kinjaz-grundlægger Mike Song og crew i Downtown Los Angeles.
Når Kinjaz er sammen, sender de hinanden et diskret tegn på deres forbindelse som dansegruppe og venner for livet. Det er et unikt håndtegn med to fingre samlet til én, der peger i samme opadgående retning. Og for flere af gruppens grundlæggere viser det en delt fingertatovering – et symbol for "kin". "Det repræsenterer idéen om at rykke sig sammen mod det samme mål som en enhed", siger Mike Song.
Medstifterne sidder på gulvet i et øvestudie i Downtown Los Angeles og har en naturlig koreografi i deres kommunikation, når de ser tilbage på deres rejse sammen gennem årene. Gruppen blev grundlagt i 2010 og opbyggede hurtigt et ry på nationalt tv for deres præcise rutiner. "Det startede som en bare-for-sjov, mødes-til-grill og bare optræde-i-små-lokale-shows og den slags", siger Mike. "Nu er det blevet et globalt brand".
"Vores fælles mål er at kultivere kin for enhver pris".
Gruppens navn kombinerer det, der betyder mest for dem. "Kin betyder familie, men det er også den (græske, red.) rod for bevægelse, som ses ved 'kinetisk'. Så Kinjaz er sammensat af 'en familie af bevægelsesninjaer'", forklarer Mike.
"Vores fælles mål er at kultivere 'kin for enhver pris' for at støtte og udvikle hinanden, så vi kan nå vores højeste fælles potentiale", siger Anthony Lee.
Følelsen af at have et fælles mål er især vigtigt med så mange forskellige iværksætterveje inden for deres brand: De har også en tøjkollektion, en produktionsenhed til liveevents og et nudelfirma. Men det, der binder det hele sammen, er dans.
"Jeg synes, det er forfriskende, at selvom vi er stressede, mødes vi og finder tid til bare at danse, spille god musik og have det sjovt", fortæller Vinh Nguyen. "Vi finder balance ved bare at huske, hvorfor vi gør det. Det er for hinanden og for vores kærlighed til dans".
"Dans overvinder barrierer og bringer mennesker sammen".
Gennem deres rækkevidde online, der hele tiden bliver større, og deres opvisninger finder gruppen måder at indarbejde storytelling, der skaber kontakt til deres publikum og tilskynder dem til at bevæge sig. "Dans overvinder barrierer, uanset om det er normer, seksuel orientering, nationalitet, etnisk ophav eller sprog", siger Anthony. "Dans bringer mennesker sammen".
"Dans er en af de ældste sportsgrene, og alle har en forbindelse til dans", siger Ben Chung. "En baby hører musik og begynder at hoppe. Og tænk så på, at breakdans vil være med til OL for første gang i 2024 … Der er så bredt et spektrum".
"Og så er det den mest tilgængelige sport", siger Addy Chan. "I modsætning til andre sportsgrene, hvor du måske skal bruge mange ressourcer, f.eks. penge til udstyr, en bane eller en pool, er dans åbent for alle".
Og dans er for enhver krop. "Der er mange typer sport, hvor du skal have en bestemt kropstype", fortæller Mike. "Det unikke ved dans er, at uanset hvilken krop du er født med, så er kroppen dit redskab. Måske er du tynd, og det fungerer ikke for andre typer sport, men når du begynder at danse, indser du, at din slanke figur kan fungere med dans. Eller folk, der er selvbevidste, og som måske har kraftige ben, indser, at de har en fantastisk balanceevne, og så begynder de at bruge den".
Med alt det, de har for, hvad er så det næste fra Kinjaz? I de sidste tre år har de i al hemmelighed arbejdet på et projekt med Nike, der snart lanceres.
Film: Aimee Hoffman
Fotograf: Thalia Gochez
Tekst: Dan Rookwood
Reportagedato: juli 2021