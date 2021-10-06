Kinjaz er en familie af bevægelsesninjaer

Og dans er for enhver krop. "Der er mange typer sport, hvor du skal have en bestemt kropstype", fortæller Mike. "Det unikke ved dans er, at uanset hvilken krop du er født med, så er kroppen dit redskab. Måske er du tynd, og det fungerer ikke for andre typer sport, men når du begynder at danse, indser du, at din slanke figur kan fungere med dans. Eller folk, der er selvbevidste, og som måske har kraftige ben, indser, at de har en fantastisk balanceevne, og så begynder de at bruge den".



Med alt det, de har for, hvad er så det næste fra Kinjaz? I de sidste tre år har de i al hemmelighed arbejdet på et projekt med Nike, der snart lanceres.