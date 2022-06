Wang Qing er en B-girl med eventyrlige moves

Wang Qing er nu en rollemodel for andre unge kinesiske b-girls, og mange af dem spørger hende til råds. Hendes bedste tip? Dans for at udtrykke dig selv. "Jeg tænker på breakdance som en måde at skabe kunst ud fra hverdagsudtryk," siger hun. Hun beskriver sig selv som en "stille og hårdtarbejdende akademiker", og hun siger, at breakdance hjælper hende med at vise sin levende indre verden. "Nu hvor jeg tænker over det, så var jeg måske ikke så introvert som barn. Det så det bare ud til, og breakdance gav mig en måde at udtrykke mit sande jeg på," siger hun.



I 2019 blev Wang Qing inviteret til at være en del af den førende breakdancegruppe Green Panda og har vundet 10 battles indtil videre i sin tid med dem. Og mens hun har etableret sig som en af Kinas bedste breakdancere – med et håb om at repræsentere sit land ved sportsbegivenheder – er hendes dans endelig på hendes egne vilkår. "Der er en fantastisk sætning i Book of Tao, der siger: 'Vand er flydende, blødt og eftergivende. Men vand opslider klippe, som er fast og ikke kan give sig'", siger hun. "Det betyder grundlæggende set, at bare fordi noget er blidt, betyder det ikke, at det er svagt eller underlegent. Det er en særlig tilstand, der kan modstå og overvinde mange forhindringer, og denne strategi har hjulpet mange b-girls med at vinde".