Wang Qing er en B-girl med eventyrlige moves

Mød en b-girl med eventyrlige bevægelser
Atleter*
Se, hvordan en af de bedste b-girls i Kina forbinder sine studier med sin kunstform.
Wang Qing i Green Panda-dansestudiet i Beijing.
Wang Qing vågner hver morgen og er klar til at danse. Det eneste, hun skal gøre, er at folde sin madras sammen og skubbe den til side, hvilket får et fuchsia-pink dansegulv med en spejlvæg i fuld længde til at komme frem. På med musikken. Hendes soveværelse er nu hendes dansestudie.
I breakdancens verden er Wang Qing både en drivkraft og en anomali. Hun er en b-girl, der får topkarakterer i skolen: Hun er ikke kun en af de højest rangerede breakdancere i Kina, hun er også studerende på fuld tid og arbejder på at få en ph.d. i kinesisk folklore. Hun bruger den viden i sin dans ved at tilsætte sjove bevægelser og storytelling.
"Jeg blev tiltrukket af studiet i folklore, fordi jeg elskede at læse eventyr, da jeg var barn," siger hun. "Ved at lytte til andres historier kan vi bedre forstå, hvordan de har det og erkender verden og deres omgivelser".
På scenen tryllebinder Wang Qings koreograferede historiefortælling, der har en klar begyndelse, midte og slutning, publikum. Hun har udført rutiner som Zixia, der er en fe fra et kinesisk sagn fra det 16. århundrede. Hun tilsætter også ofte gamle stilarter fra kampsport i sine bevægelser. "Der er noget særligt ved, at kvinder udfører spins eller kraftbevægelser eller går ind i en drage- eller slangeformet stilling," siger hun. "Det er virkelig meningsfuldt, når der er en heltinde i kung-fu-film".
"Der er noget særligt ved, at kvinder udfører spins eller kraftbevægelser eller går ind i en drage- eller slangeformet stilling".
Meget få breakdancere i Kina er kvinder, og som minoritet i en stærkt mandsdomineret sport emmer hun af elegance. Breakdance er klar til at få sin debut ved de store sportskonkurrencer i 2024, og hun håber, at hendes unikke stil vil sikre hende en plads i kvalifikationen. Kunstformen kræver normalt et lavt tyngdepunkt med bøjede knæ, en stærk core og meget fjedrende bevægelser. Men når Wang Qing bevæger sig, er det, som om hun svæver: Der er en lethed i hendes bevægelser. "[B-boys] har en tendens til at danse i voldsomme stillinger som en løve eller tiger," siger hun. "Ja, du kan efterligne dem, men du kan også skabe dine egne feminine former som en kanin eller kat".
"Jeg træner som en atlet for at udtrykke mig som kunstner".
Wang Qings succes kom ikke fra den ene dag til den anden. Hun startede med at danse for motionens skyld, og det tog hende et helt årti at finde sin egen rytme og fuldt ud blive forelsket i sporten. "Jeg var blevet lidt træt af at danse og indså, at alle de bevægelser, jeg lavede i mine videoer, var efterligninger af b-boy-bevægelser," siger hun. "Mine top-rock- og down-rock-overgange var alle lånt fra andre performere. Jeg skabte ikke noget originalt, og ved at se på mig kunne man gætte, hvilken bevægelse jeg ville lave efterfølgende".
Hun udviklede også sit eget signaturlook og slog håret ud – både i bogstavelig og metaforisk forstand. "Det afgørende er at udvikle din egen stil fremfor at mestre en bestemt bevægelse, som en anden har lavet," siger hun. For Wang Qing kan den slags kreativitet ikke udvikles uden at lægge det fysiske arbejde i det. "Jeg træner som en atlet for at udtrykke mig som kunstner".
"Breakdance gav mig en måde at udtrykke mit sande jeg på".
Wang Qing er nu en rollemodel for andre unge kinesiske b-girls, og mange af dem spørger hende til råds. Hendes bedste tip? Dans for at udtrykke dig selv. "Jeg tænker på breakdance som en måde at skabe kunst ud fra hverdagsudtryk," siger hun. Hun beskriver sig selv som en "stille og hårdtarbejdende akademiker", og hun siger, at breakdance hjælper hende med at vise sin levende indre verden. "Nu hvor jeg tænker over det, så var jeg måske ikke så introvert som barn. Det så det bare ud til, og breakdance gav mig en måde at udtrykke mit sande jeg på," siger hun.
I 2019 blev Wang Qing inviteret til at være en del af den førende breakdancegruppe Green Panda og har vundet 10 battles indtil videre i sin tid med dem. Og mens hun har etableret sig som en af Kinas bedste breakdancere – med et håb om at repræsentere sit land ved sportsbegivenheder – er hendes dans endelig på hendes egne vilkår. "Der er en fantastisk sætning i Book of Tao, der siger: 'Vand er flydende, blødt og eftergivende. Men vand opslider klippe, som er fast og ikke kan give sig'", siger hun. "Det betyder grundlæggende set, at bare fordi noget er blidt, betyder det ikke, at det er svagt eller underlegent. Det er en særlig tilstand, der kan modstå og overvinde mange forhindringer, og denne strategi har hjulpet mange b-girls med at vinde".
Film: KC
Fotos: Yuyang Liu
Tekst: Clarissa Wei
Reportagedato: juli 2021