Mr. YouTube deler sine feel-good-dansetrin

Men hvad er hans stil egentlig? Lite Feet vil være genkendeligt for alle, der har kørt med New York Citys subway og hørt det velkendte "It's showtime! Showtime!", når dørene lukkes.



Det omfatter en masse fodarbejde, tricks med hatte og sko. Fx kan man lade en sko flyve af midt under dansen for så at fange den med foden igen. Det er ikke altid, at trickene lykkes, selv ikke for Mr. YouTube, men det er han ligeglad med. Det handler ikke om perfektion, det handler om at nyde friheden ved at udtrykke sig uden at være bange for fejl. Som en del af det hepper Lite Feet-dansere højlydt på hinanden undervejs.