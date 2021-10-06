Mr. YouTube deler sine feel-good-dansetrin
Atleter*
Sådan sender "King of Lite Feet" den gode energi tilbage
Mr. YouTube fremviser sine Lite Feet-signaturmoves i centrum af Los Angeles.
"Vi tager lige alle en pause et øjeblik", siger han, og så bliver dansestudiet helt stille, afventende. "BOOM! Okay, kom så, her er Mr. YouTube, selvfølgelig, den eneste ene fra Bronx, New York!"
Ingen kan introducere Mr. YouTube som Mr. YouTube selv, aka Switzon Haney, aka Switz (udtales "swiss"). Den selvlærte, selvudnævnte "King of Lite Feet" – en dansestil, som han introducerede i Harlem og Bronx tidligt i 00'erne. Han påstår også, at han er den første danser, der gik viralt på YouTube. Der kommer kaldenavnet fra.
"Jeg prøver at give folk selvtillid ... det er det, jeg udstråler".
Mr. YouTube mangler tydeligvis ikke energi eller selvtillid – og han har masser at give af. "Det er det, jeg udstråler. Jeg prøver at give folk selvtillid", fortæller han, mens han underviser i Lite Feet på et besøg i et dansestudie i Los Angeles. "Selvtillid er afgørende".
Denne selvtillid handler om bekræftelse, ikke arrogance. Det er hans karisma, der får dem, der følger ham, til at springe op og danse. "Af og til kan man se dans, der er super fedt, men alligevel er det overvældende", fortæller han. "Måske oplever man det som alt for svært. Jeg prøver at gøre min stil meget universel, så alle føler sig velkomne. Jeg elsker, når folk prøver at danse med".
Men hvad er hans stil egentlig? Lite Feet vil være genkendeligt for alle, der har kørt med New York Citys subway og hørt det velkendte "It's showtime! Showtime!", når dørene lukkes.
Det omfatter en masse fodarbejde, tricks med hatte og sko. Fx kan man lade en sko flyve af midt under dansen for så at fange den med foden igen. Det er ikke altid, at trickene lykkes, selv ikke for Mr. YouTube, men det er han ligeglad med. Det handler ikke om perfektion, det handler om at nyde friheden ved at udtrykke sig uden at være bange for fejl. Som en del af det hepper Lite Feet-dansere højlydt på hinanden undervejs.
"Udstrål positiv energi til andre, så får du det også tilbage".
Mr. YouTubes altid positive mindset har han kæmpet sig til. "Jeg kommer fra gaden ... jeg kommer fra et hårdt kvarter", fortæller han, og han bliver pludselig meget seriøs. "Der var så meget negativitet omkring mig".
Når det blev rigtig hårdt, så var det dans, der hjalp ham – og mange andre. "Jeg har altid brugt dans til at udtrykke mig. Hvis jeg har det svært, så har dans altid været godt for mit mentale helbred og velvære samt mit fysiske helbred. Så pas på dit sind, din krop og din ånd, og udstrål positiv energi til andre, så får du det også tilbage".
Det er blevet tid til den næste dansetime og tid til at løfte humøret. Pludselig lyser hans ansigt op igen. "BOOM! Her kommer en historie, en vanvittig historie ..." Og det er det. Men det er desværre ikke en, vi kan gentage her.
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Film: Aimee Hoffman
Fotograf: Thalia Gochez
Tekst: Dan Rookwood
Reportagedato: juli 2021