Min hygge-bh

Folk på min alder har gang i så mange ting. Helt seriøst – vi balancerer skole, sport, lektier, venner og bogstavelig talt alt andet.



Vi har brug for at slappe af. Vi har brug for dage, hvor vi trækker i det blødeste tøj og bare gør det, der gør os afslappet og genopladet.



På de dage trækker jeg i en Alate-bh. Den har den her runde hals, som gør det virkelig nemt at tage den på om morgenen. Og den passer så godt til afslappede outfits.



Og så er den helt vildt komfortabel. Det er et kæmpe plus for mig. Stropperne er brede, så den gnaver ikke i skuldrene. Det føles næsten som om, at man ikke har en sports-bh på overhovedet.