Shop alle nye lanceringer

Shop

Sidst opdateret: 6. april 2024
2 minutters læsetid

Min hyggelige bh

Min hygge-bh

Folk på min alder har gang i så mange ting. Helt seriøst – vi balancerer skole, sport, lektier, venner og bogstavelig talt alt andet.

Vi har brug for at slappe af. Vi har brug for dage, hvor vi trækker i det blødeste tøj og bare gør det, der gør os afslappet og genopladet.

På de dage trækker jeg i en Alate-bh. Den har den her runde hals, som gør det virkelig nemt at tage den på om morgenen. Og den passer så godt til afslappede outfits.

Og så er den helt vildt komfortabel. Det er et kæmpe plus for mig. Stropperne er brede, så den gnaver ikke i skuldrene. Det føles næsten som om, at man ikke har en sports-bh på overhovedet.

Shop Alate
Min hygge-bh
Min hygge-bh

Vi slapper alle af på forskellige måder. Mine foretrukne afslapningsdage er langsomme, men stadig aktive. Jeg laver lektier og går tur med min hund Chester. Men måske foretrækker du at jogge med dine venner eller dyrke yoga til musik.

Uanset hvad du kan lide at lave, anbefaler jeg at du går lidt på opdagelse og finder den sports-bh, der føles godt.

Om bh'erne

  • Om bh'erne, Min hygge-bh, slide 1 of 3

    Swoosh Pro

    Min favorit-bh til løb
  • Om bh'erne, Min hygge-bh, slide 2 of 3

    Indy

    Min bh til yoga
  • Om bh'erne, Min hygge-bh, slide 3 of 3

    Issey Kyson

    En krop i forandring, en ny bh

Oprindeligt udgivet: [dato]

Relaterede historier

  • Nike-atlet: Carlos Alcaraz

    Atleter*

    Carlos Alcaraz

  • Nike-atlet: Victor Wembanyama

    Athletes*

    Victor Wembanyama

  • Nike-atlet: India Sardjoe

    Athletes*

    India Sardjoe