Min bh til yoga

Som teenagere indser vi ikke altid, hvor meget stress vi faktisk er tynget af.



Det er så vigtigt, at vi finder måder at slappe af på. Det gælder både for vores hjerner og vores kroppe (især da vores muskler vokser)!

Efter en hård træning kan jeg godt lide at dæmpe belysningen lidt, sætte noget musik på og give mig hen til lidt yoga eller udstrækning.



Når jeg er på måtten, har jeg brug for en blød sports-bh, der giver mig fuld bevægelsesfrihed. Jeg bruger Indy-bh'en, da den giver fremragende støtte uden at begrænse mig.



Det er så frustrerende at have fornemmelsen af, at ens bryster ikke bliver holdt på plads under yoga eller udstrækning. Indy-bh'en har en elastisk strop, der giver mig følelsen af komfort og tryghed i alle de forskellige yogastillinger.