Shop alle nye lanceringer

Shop

Sidst opdateret: 6. april 2024
2 minutters læsetid

Min favorit-bh til løb

Swoosh Pro: Min foretrukne bh til sprint

Når jeg sprinter, skal det føles, som om det bare er mig og banen. Når løbet begynder, er jeg fokuseret på at komme over målstregen hurtigst muligt.

Jeg kan ikke finde mit fokus, hvis mit sæt gnaver eller føles for stramt. Det skal føles komfortabelt og støttende.

Swoosh Pro giver den her fokuserede fornemmelse uden at begrænse mit åndedræt. Det hjælper mig til virkelig at slippe alt andet og bare løbe frit.

Swoosh Pro: Min foretrukne bh til sprint
Swoosh Pro: Min foretrukne bh til sprint

Til aktiviteter, hvor jeg skal give mig fuldt ud, foretrækker jeg bh'er med mere støtte som fx Swoosh Pro. Men det betyder ikke, at det er den eneste sports-bh, der vil fungere for dig.

Shop Swoosh Pro

Vi har alle forskellige behov og ønsker forskellige ting. Derfor er det super vigtigt, at du undersøger, hvilke sports-bh'er, der føles bedst for dig, og få også dine mål taget, så du altid føler dig super godt tilpas.

Om bh'erne

  • Om bh'erne, Swoosh Pro: Min foretrukne bh til sprint, slide 1 of 3

    Alate

    Min hyggelige bh
  • Om bh'erne, Swoosh Pro: Min foretrukne bh til sprint, slide 2 of 3

    Indy

    Min bh til yoga
  • Om bh'erne, Swoosh Pro: Min foretrukne bh til sprint, slide 3 of 3

    Issey Kyson

    En krop i forandring, en ny bh

Oprindeligt udgivet: [dato]

Relaterede historier

  • Nike-atlet: Carlos Alcaraz

    Atleter*

    Carlos Alcaraz

  • Nike-atlet: Victor Wembanyama

    Athletes*

    Victor Wembanyama

  • Nike-atlet: India Sardjoe

    Athletes*

    India Sardjoe