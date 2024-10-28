Den rigtige bh til en krop i forandring

Issey Kyson
En krop i forandring, en ny bh
Da min krop begyndte at ændre sig, rystede det virkelig min selvtillid! Heldigvis støttede min familie mig igennem det, og jeg fandt sports-bh'er, der hjalp mig til igen at føle mig godt tilpas og fuld af selvtillid under sporten.
Hvilken sports-bh jeg vælger afhænger af mine aktiviteter. Hvis jeg giver alt hvad jeg har på løbebanen, så vælger jeg sikkerheden fra Swoosh Pro.
Men hvis jeg laver sådan noget som yoga eller udstrækning, vælger jeg en super blød bh, der holder det hele på plads, uanset hvad min stilling er (for mig er det Indy'en).
På de dage, hvor jeg slapper af, er det altid Alate. Den er så vildt blød. Og den har de her brede stropper, der aldrig gnaver, så det føles nærmest som om, du ikke har en sports-bh på.
Vi er alle forskellige, så der er ingen grund til at føle, at du skal bære de samme bh'er som dine veninder. Tag dig tid til at udforske mulighederne, få dine mål taget, og find den, der er bedst til dig.
Det samme gælder for menstruationsprodukter. Kopper, bind, tamponer – vi må alle finde det, der er bedst til os. Til gymnastiktimerne kan du få lidt ekstra sikkerhed med Nike Pro Leak Protection-leggings. De har et meget tyndt ekstra lag til at forhindre blodlækager.
Husk, at ingen af os er alene med denne slags ændringer. Lad os støtte hinanden.
Issey x