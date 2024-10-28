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Sidst opdateret: 28. oktober 2024
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Issey Kyson

En krop i forandring, en ny bh

Den rigtige bh til en krop i forandring

Da min krop begyndte at ændre sig, rystede det virkelig min selvtillid! Heldigvis støttede min familie mig igennem det, og jeg fandt sports-bh'er, der hjalp mig til igen at føle mig godt tilpas og fuld af selvtillid under sporten.

Hvilken sports-bh jeg vælger afhænger af mine aktiviteter. Hvis jeg giver alt hvad jeg har på løbebanen, så vælger jeg sikkerheden fra Swoosh Pro.

Shop Swoosh Pro

Men hvis jeg laver sådan noget som yoga eller udstrækning, vælger jeg en super blød bh, der holder det hele på plads, uanset hvad min stilling er (for mig er det Indy'en).

Shop Indy

På de dage, hvor jeg slapper af, er det altid Alate. Den er så vildt blød. Og den har de her brede stropper, der aldrig gnaver, så det føles nærmest som om, du ikke har en sports-bh på.

Shop Alate

Om bh'erne

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    Alate

    Min hygge-bh
  • Om bh'erne, Den rigtige bh til en krop i forandring, slide 2 of 3

    Swoosh Pro

    Min favorit-bh til løb
  • Om bh'erne, Den rigtige bh til en krop i forandring, slide 3 of 3

    Indy

    Min bh til yoga

Vi er alle forskellige, så der er ingen grund til at føle, at du skal bære de samme bh'er som dine veninder. Tag dig tid til at udforske mulighederne, få dine mål taget, og find den, der er bedst til dig.

Værktøj til at finde bh'er til kvinderVærktøj til at finde bh'er til piger

Det samme gælder for menstruationsprodukter. Kopper, bind, tamponer – vi må alle finde det, der er bedst til os. Til gymnastiktimerne kan du få lidt ekstra sikkerhed med Nike Pro Leak Protection-leggings. De har et meget tyndt ekstra lag til at forhindre blodlækager.

Nike Pro Leak Protection

Husk, at ingen af os er alene med denne slags ændringer. Lad os støtte hinanden.

Issey x

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