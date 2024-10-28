Den rigtige bh til en krop i forandring

Da min krop begyndte at ændre sig, rystede det virkelig min selvtillid! Heldigvis støttede min familie mig igennem det, og jeg fandt sports-bh'er, der hjalp mig til igen at føle mig godt tilpas og fuld af selvtillid under sporten.



Hvilken sports-bh jeg vælger afhænger af mine aktiviteter. Hvis jeg giver alt hvad jeg har på løbebanen, så vælger jeg sikkerheden fra Swoosh Pro.