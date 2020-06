Bliv en bedre løber uden at løbe

04. Dyk ned i restitution

Det er utroligt frustrerende ikke at kunne løbe, uanset hvad årsagen er. Men det er også en lejlighed til at prioritere de ting, der vil hjælpe dig til at føle dig bedre tilpas på kort sigt og gøre dig til en bedre løber, når du er klar igen: søvn og kost.



Under søvnen restituerer din krop bedst fra alle slags mentale og fysiske stressfaktorer, siger Bennett. At få en bedre og længere søvn kan være så enkelt som at opbygge én sund sovevane som at gå i seng og stå op på faste klokkeslæt.



Og god kost behøver ikke at betyde total ændring af kosten eller stresse over at forsøge at spise nok fuldkorn. Start med at lave en lille ændring som at tilføje en grøntsag til dit måltid eller skifte en sodavand ud med et glas vand. Det er bedre at tage disse små bitte skridt, der er nemme at tage til sig, og som vil holde din krop i løbeform på den lange bane, end at ændre for meget, som er for svært at holde.



05. Find andre måder at bevæge dig på

At være "høj på løb" kan være afhængighedsskabende og få dig til at hungre efter den næste træning. Men, siger Bennett, "du behøver faktisk ikke løbe for at opnå de fordele, som løb kan give dig".



Han foreslår, at du for eksempel kan sætte en fed playliste på og danse og grine og hoppe rundt i 30 minutter. "På den måde sætter du gang i dit kardiovaskulære system, og endorfinerne vil flyde gennem din krop," siger han. "Du vil stadig få de fysiske og følelsesmæssige fordele uden at løbe et eneste skridt".