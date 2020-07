Højenergisk familietræning

Tilføj lidt rytme

Prøv denne 15-minutters træningssession, ikke kun en gang, men to gange. Lige i rap med hele familien, og giv alt, hvad I har.



Til den første runde kan børnene være ansvarlige for at oprette en playliste med fire sange. Til den anden runde er det op til de voksne at vælge fire sange for at holde jer i gang til slutningen.



Udholdenhed handler om at finde styrke til at fortsætte, og musik er den ultimative kilde til styrke, når vi alle har brug for at finde den sidste energi. Så vælg nogle gode sange, gør dem klar, og læg lidt rytme i hver bevægelse.



En halv time med fuld fart begynder, når du trykker Start.