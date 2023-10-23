Shopping online: En guide til at finde det rigtige

Når sko bliver sendt tilbage til os, leder vi efter måder at forlænge deres liv på som en del af Move to Zero: vores rejse mod nul CO2 og nul spild for at hjælpe med at beskytte sportens fremtid. Hvis de er som nye, lettere brugte eller defekte i en eller anden udstrækning, så rengør og istandsætter vi dem i hånden, inden vi sætter dem tilbage på butikshylderne, så de kan blive en andens nye yndlingssko til en nedsat pris. Ved at købe dette istandsatte produkt forlænger du dets liv og holder det væk fra lossepladsen og på et par fødder lidt længere.