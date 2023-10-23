Shopping online: En guide til at finde det rigtige

OPGRADER DINE ORDRER
Move to Zero
Kvikguide til at bestille på den rigtige måde
Vidste du, at returvarer kan være med til at belaste miljøet? Ved at vælge de rigtige produkter første gang sparer du ikke kun tid og besvær, men du kan også komme i gang med at nyde dem, så snart de ankommer.
Sæt dig ind i produktet
Har du fundet noget, du kan lide? På produktsiden kan du klikke på "Se produktoplysninger" for at finde ud af mere om produktet, inden du bestiller. Det er her, du kan læse om alt lige fra produktets materialer til vaskeanvisninger og fordele. Dette hjælper dig med at vurdere, om det er et match, inden produktet begiver sig ud på en rejse til dit dørtrin.
Størrelsesguides
Den rigtige størrelse kan virkelig gøre en forskel, uanset hvad du skal købe. Alle har forskellige kropsbygninger, så her er nogle tips til at finde din ideelle pasform, når du leder efter sko, tøj og andet.
Få styr på tøjet
Når du shopper tøj og leder efter den perfekte pasform, så er "Størrelse og pasform"-sektionen det perfekte sted at starte. Her kan du se modellens højde og størrelse, så du kan få en idé om, hvordan produktet passer dig. Se størrelsesoversigten for at få flere oplysninger eller for at sammenligne størrelsen med produkter, du allerede har. Hvis du stadig ikke er sikker, kan du også besøge en Nike-butik for at prøve tøjet.
Vælg sko med den rette pasform
Hvis du er på udkig efter en sko, der passer dig, kan du tjekke størrelsen på det par, du allerede har, eller måle din fod og sammenligne med størrelsesoversigten. Besøg en Nike-butik i nærheden, hvis du vil prøve skoen og have hjælp af en Store Athlete.
Hvad med returvarer?
Selvom det er dejligt nemt at sende en vare tilbage, som du gerne vil returnere, så er det lettere at få hurtig hjælp med at finde den rigtige størrelse og pasform, hvis du henvender dig fysisk i en butik. Find en Nike-butik herunder for at få hjælp af en af vores Store Athletes.
Nyt liv til næsten nye sko
Når sko bliver sendt tilbage til os, leder vi efter måder at forlænge deres liv på som en del af Move to Zero: vores rejse mod nul CO2 og nul spild for at hjælpe med at beskytte sportens fremtid. Hvis de er som nye, lettere brugte eller defekte i en eller anden udstrækning, så rengør og istandsætter vi dem i hånden, inden vi sætter dem tilbage på butikshylderne, så de kan blive en andens nye yndlingssko til en nedsat pris. Ved at købe dette istandsatte produkt forlænger du dets liv og holder det væk fra lossepladsen og på et par fødder lidt længere.