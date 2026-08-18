Mindst 20% genanvendte materialer

(2047)
Nike Swift
Nike Swift Tætsiddende løbeshorts (10 cm) med høj talje og lommer til kvinder
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Nike Swift
Tætsiddende løbeshorts (10 cm) med høj talje og lommer til kvinder
479,90 kr.
Nike Unlimited
Nike Unlimited Alsidige Dri-FIT-cargobukser til mænd
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Nike Unlimited
Alsidige Dri-FIT-cargobukser til mænd
26% rabat
Nike V5 RNR
Nike V5 RNR Sko til mænd
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Nike V5 RNR
Sko til mænd
679,90 kr.
Brasilien National Team 2026 Match Home
Brasilien National Team 2026 Match Home Nike Aero-FIT-fodboldtrøje til mænd
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Brasilien National Team 2026 Match Home
Nike Aero-FIT-fodboldtrøje til mænd
1.199 kr.
Brasilien National Team 2026 Stadium Away
Brasilien National Team 2026 Stadium Away Nike Dri-FIT-fodboldtrøje til mænd
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Genanvendte materialer
Brasilien National Team 2026 Stadium Away
Nike Dri-FIT-fodboldtrøje til mænd
799,90 kr.
Nike Pro 365
Nike Pro 365 Shorts (13 cm) til kvinder (plus size)
Genanvendte materialer
Nike Pro 365
Shorts (13 cm) til kvinder (plus size)
22% rabat
Nike Miler
Nike Miler Dri-FIT-løbeshorts (23 cm) uden for til mænd
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Nike Miler
Dri-FIT-løbeshorts (23 cm) uden for til mænd
279,90 kr.
FC Barcelona 2026/27 Stadium Away
FC Barcelona 2026/27 Stadium Away Kobe Dri-FIT Replica-fodboldtrøje til mænd
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FC Barcelona 2026/27 Stadium Away
Kobe Dri-FIT Replica-fodboldtrøje til mænd
799,90 kr.
FC Barcelona 2026/27 Stadium Home
FC Barcelona 2026/27 Stadium Home Nike Dri-FIT Replica-fodboldtrøje til mænd
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FC Barcelona 2026/27 Stadium Home
Nike Dri-FIT Replica-fodboldtrøje til mænd
799,90 kr.
Chelsea FC 2026/27 Stadium Away
Chelsea FC 2026/27 Stadium Away Nike Dri-FIT Replica-fodboldtrøje til mænd
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Chelsea FC 2026/27 Stadium Away
Nike Dri-FIT Replica-fodboldtrøje til mænd
799,90 kr.
Nike Pro 365
Nike Pro 365 Shorts (20,5 cm) til kvinder
Genanvendte materialer
Nike Pro 365
Shorts (20,5 cm) til kvinder
28% rabat
FC Barcelona 2026/27 Stadium Home
FC Barcelona 2026/27 Stadium Home Nike Dri-FIT Replica-fodboldtrøje til større børn
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FC Barcelona 2026/27 Stadium Home
Nike Dri-FIT Replica-fodboldtrøje til større børn
649,90 kr.
Nike Pro
Nike Pro Shorts til piger
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Nike Pro
Shorts til piger
199,90 kr.
Norge National Team 2026 Stadium Home
Norge National Team 2026 Stadium Home Nike Dri-FIT-fodboldtrøje til større børn
Udsolgt
Norge National Team 2026 Stadium Home
Nike Dri-FIT-fodboldtrøje til større børn
649,90 kr.
Nike
Nike Dri-FIT-trænings-T-shirt til mænd
+2
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Nike
Dri-FIT-trænings-T-shirt til mænd
189,90 kr.
FC Barcelona 2026/27 Match Home
FC Barcelona 2026/27 Match Home Nike Aero-FIT Authentic-fodboldtrøje til mænd
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FC Barcelona 2026/27 Match Home
Nike Aero-FIT Authentic-fodboldtrøje til mænd
1.199 kr.
Nike Tempo
Nike Tempo Kortærmet Dri-FIT-løbetop til kvinder
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Nike Tempo
Kortærmet Dri-FIT-løbetop til kvinder
249,90 kr.
Nike Commute
Nike Commute Skuldertasker (8 liter)
Genanvendte materialer
Nike Commute
Skuldertasker (8 liter)
379,90 kr.
Nike One Fitted
Nike One Fitted Kort Dri-FIT-tanktop til kvinder
Genanvendte materialer
Nike One Fitted
Kort Dri-FIT-tanktop til kvinder
22% rabat
Nike
Nike Træningsshorts (23 cm) til mænd
Genanvendte materialer
Nike
Træningsshorts (23 cm) til mænd
279,90 kr.
NikeCourt Victory
NikeCourt Victory Dri-FIT-tennisshorts (23 cm) til mænd
Genanvendte materialer
NikeCourt Victory
Dri-FIT-tennisshorts (23 cm) til mænd
329,90 kr.
Nike Swift Aero-FIT
Nike Swift Aero-FIT Løbetanktop til kvinder
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Nike Swift Aero-FIT
Løbetanktop til kvinder
479,90 kr.
Paris Saint-Germain 2025/26 Stadium Home
Paris Saint-Germain 2025/26 Stadium Home Nike Dri-FIT Replica-fodboldtrøje til mænd
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Paris Saint-Germain 2025/26 Stadium Home
Nike Dri-FIT Replica-fodboldtrøje til mænd
749,90 kr.
Nike Swift
Nike Swift Dri-FIT 2-i-1-løbeshorts med mellemhøj talje til kvinder
Genanvendte materialer
Nike Swift
Dri-FIT 2-i-1-løbeshorts med mellemhøj talje til kvinder
27% rabat
Nike One Classic
Nike One Classic Dri-FIT-tanktop til kvinder
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Nike One Classic
Dri-FIT-tanktop til kvinder
219,90 kr.
Nike Academy
Nike Academy Dri-FIT-fodboldshorts til mænd
Genanvendte materialer
Nike Academy
Dri-FIT-fodboldshorts til mænd
21% rabat
Frankrig National Team 2026 Stadium Home
Frankrig National Team 2026 Stadium Home Nike Dri-FIT-fodboldtrøje til større børn
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Udsolgt
Frankrig National Team 2026 Stadium Home
Nike Dri-FIT-fodboldtrøje til større børn
649,90 kr.
Nike Pro Dri-FIT
Nike Pro Dri-FIT Leggings til større børn (piger)
+1
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Nike Pro Dri-FIT
Leggings til større børn (piger)
279,90 kr.
Nike Pro
Nike Pro Tætsiddende Dri-FIT-fitnessoverdel uden ærmer til mænd
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Nike Pro
Tætsiddende Dri-FIT-fitnessoverdel uden ærmer til mænd
279,90 kr.
Nike Vomero 18
Nike Vomero 18 Løbesko til vej til kvinder
+3
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Nike Vomero 18
Løbesko til vej til kvinder
1.199 kr.
FC Barcelona 2026/27 Stadium Away
FC Barcelona 2026/27 Stadium Away Kobe Dri-FIT Replica-fodboldtrøje til større børn
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FC Barcelona 2026/27 Stadium Away
Kobe Dri-FIT Replica-fodboldtrøje til større børn
649,90 kr.
Nike One
Nike One Dri-FIT 2-i-1-shorts med mellemhøj talje (7,5 cm) til kvinder
Genanvendte materialer
Nike One
Dri-FIT 2-i-1-shorts med mellemhøj talje (7,5 cm) til kvinder
27% rabat
Nike Pro 365
Nike Pro 365 Shorts (13 cm) med mellemhøj talje til kvinder
Genanvendte materialer
Nike Pro 365
Shorts (13 cm) med mellemhøj talje til kvinder
239,90 kr.
Nike Flow
Nike Flow Dri-FIT 2-in-1 mesh-løbeshorts til kvinder
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Nike Flow
Dri-FIT 2-in-1 mesh-løbeshorts til kvinder
349,90 kr.
Nike One Classic
Nike One Classic Kortærmet Dri-FIT-trøje til kvinder
+2
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Nike One Classic
Kortærmet Dri-FIT-trøje til kvinder
249,90 kr.
Nike Form
Nike Form Faconsyede, alsidige Dri-FIT-bukser til mænd
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Nike Form
Faconsyede, alsidige Dri-FIT-bukser til mænd
479,90 kr.
Nike Dri-FIT Club
Nike Dri-FIT Club Ustruktureret metal-Swoosh-kasket
+1
Genanvendte materialer
Nike Dri-FIT Club
Ustruktureret metal-Swoosh-kasket
199,90 kr.
Brazil 2026 Stadium Home
Brazil 2026 Stadium Home Nike Dri-FIT Replica-fodboldshorts til større børn
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Brazil 2026 Stadium Home
Nike Dri-FIT Replica-fodboldshorts til større børn
319,90 kr.
Nike 24.7 PerfectStretch
Nike 24.7 PerfectStretch Løstsiddende Dri-FIT-bukser med brede ben og høj talje til kvinder
Genanvendte materialer
Nike 24.7 PerfectStretch
Løstsiddende Dri-FIT-bukser med brede ben og høj talje til kvinder
26% rabat
Nike Sportswear Premium Essentials
Nike Sportswear Premium Essentials T-shirt til mænd
+11
Bestseller
Nike Sportswear Premium Essentials
T-shirt til mænd
299,90 kr.
Nike Swift Aero-FIT
Nike Swift Aero-FIT Kortærmet løbeoverdel til kvinder
Bestseller
Nike Swift Aero-FIT
Kortærmet løbeoverdel til kvinder
529,90 kr.
Nike Tempo
Nike Tempo Dri-FIT-løbebukser i 7/8-længde med mellemhøj talje til kvinder
Genanvendte materialer
Nike Tempo
Dri-FIT-løbebukser i 7/8-længde med mellemhøj talje til kvinder
529,90 kr.
Nike One
Nike One Højtaljede Dri-FIT-2-in-1-shorts (7,5 cm) til kvinder
Bestseller
Nike One
Højtaljede Dri-FIT-2-in-1-shorts (7,5 cm) til kvinder
329,90 kr.
Nike Pro
Nike Pro Korte leggings med mellemhøj talje og meshpanel til kvinder
Genanvendte materialer
Nike Pro
Korte leggings med mellemhøj talje og meshpanel til kvinder
26% rabat
Nike Fast
Nike Fast Dri-FIT-løbetights i 1/2 længde med indershorts til mænd
Genanvendte materialer
Nike Fast
Dri-FIT-løbetights i 1/2 længde med indershorts til mænd
319,90 kr.
Nike Swoosh
Nike Swoosh Sports-bh til piger
Bestseller
Nike Swoosh
Sports-bh til piger
199,90 kr.
Norge National Team 2026 Stadium Home
Norge National Team 2026 Stadium Home Nike Dri-FIT-fodboldtrøje til kvinder
Udsolgt
Norge National Team 2026 Stadium Home
Nike Dri-FIT-fodboldtrøje til kvinder
799,90 kr.
FC Barcelona 2026 Stadium Home
FC Barcelona 2026 Stadium Home Nike Football Replica-sæt i tre dele til mindre børn
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Bestseller
FC Barcelona 2026 Stadium Home
Nike Football Replica-sæt i tre dele til mindre børn
549,90 kr.
Nike Universa
Nike Universa Højtaljede cykelshorts (20 cm) uden sømme foran til kvinder
Genanvendte materialer
Nike Universa
Højtaljede cykelshorts (20 cm) uden sømme foran til kvinder
27% rabat
Nike Alate Minimalist
Nike Alate Minimalist Sports-bh med let støtte og indlæg til kvinder
Genanvendte materialer
Nike Alate Minimalist
Sports-bh med let støtte og indlæg til kvinder
28% rabat
Nike V5 RNR
Nike V5 RNR Sko til mænd
Genanvendte materialer
Nike V5 RNR
Sko til mænd
649,90 kr.
Nike Pro
Nike Pro Leggings med mesh-paneler og mellemhøj talje til kvinder
Genanvendte materialer
Nike Pro
Leggings med mesh-paneler og mellemhøj talje til kvinder
27% rabat
Nike Varsity Elite
Nike Varsity Elite Rygsæk (32 liter)
Genanvendte materialer
Nike Varsity Elite
Rygsæk (32 liter)
599,90 kr.
Nike Miler
Nike Miler Kortærmet Dri-FIT-løbeoverdel til mænd
+1
Genanvendte materialer
Nike Miler
Kortærmet Dri-FIT-løbeoverdel til mænd
24% rabat
Nike
Nike Rygsæk til større børn (20 L)
+1
Bestseller
Nike
Rygsæk til større børn (20 L)
249,90 kr.
Nike Stride
Nike Stride Dri-FIT-løbeshorts (18 cm) med indershorts til mænd
+3
Bestseller
Nike Stride
Dri-FIT-løbeshorts (18 cm) med indershorts til mænd
399,90 kr.
FC Barcelona 2026/27 Stadium Away
FC Barcelona 2026/27 Stadium Away Kobe Dri-FIT-replikafodboldshorts til større børn
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FC Barcelona 2026/27 Stadium Away
Kobe Dri-FIT-replikafodboldshorts til større børn
319,90 kr.
Nike Indy med kraftig støtte
Nike Indy med kraftig støtte Justerbar sports-bh med indlæg til kvinder
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Nike Indy med kraftig støtte
Justerbar sports-bh med indlæg til kvinder
399,90 kr.
Chelsea FC 2026/27 Stadium Home
Chelsea FC 2026/27 Stadium Home Nike Dri-FIT Replica-fodboldtrøje til mænd
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Genanvendte materialer
Chelsea FC 2026/27 Stadium Home
Nike Dri-FIT Replica-fodboldtrøje til mænd
799,90 kr.
Nike Sportswear
Nike Sportswear Oversized træningsbukser med mellemhøj talje til kvinder
Genanvendte materialer
Nike Sportswear
Oversized træningsbukser med mellemhøj talje til kvinder
28% rabat
Nike V5 RNR
Nike V5 RNR Sko til mænd
+1
Genanvendte materialer
Nike V5 RNR
Sko til mænd
679,90 kr.
Nike One
Nike One Cykelshorts med høj talje (20 cm) til kvinder
Bestseller
Nike One
Cykelshorts med høj talje (20 cm) til kvinder
299,90 kr.
Nike Multi
Nike Multi Vævede Dri-FIT-shorts til større børn (drenge)
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Nike Multi
Vævede Dri-FIT-shorts til større børn (drenge)
169,90 kr.
Nike Aura
Nike Aura Crossbody-taske (5L)
Genanvendte materialer
Nike Aura
Crossbody-taske (5L)
249,90 kr.
Nike Form
Nike Form Alsidige Dri-FIT-shorts (23 cm) uden for til mænd
Genanvendte materialer
Nike Form
Alsidige Dri-FIT-shorts (23 cm) uden for til mænd
319,90 kr.
Nike Brasilia
Nike Brasilia Taske med snoretræk (18 liter)
Genanvendte materialer
Nike Brasilia
Taske med snoretræk (18 liter)
149,90 kr.
Nike Swift
Nike Swift Tætsiddende løbeshorts (10 cm) med høj talje til kvinder
Genanvendte materialer
Nike Swift
Tætsiddende løbeshorts (10 cm) med høj talje til kvinder
27% rabat
Nike Swoosh
Nike Swoosh Sports-bh med medium støtte og indlæg
+2
Bestseller
Nike Swoosh
Sports-bh med medium støtte og indlæg
329,90 kr.
Frankrig National Team 2026 Stadium Away
Frankrig National Team 2026 Stadium Away Nike Dri-FIT-fodboldtrøje til mænd
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Udsolgt
Frankrig National Team 2026 Stadium Away
Nike Dri-FIT-fodboldtrøje til mænd
799,90 kr.
Nike Pegasus Trail 5 GORE-TEX
Nike Pegasus Trail 5 GORE-TEX Vandtæt trailløbesko til mænd
Genanvendte materialer
Nike Pegasus Trail 5 GORE-TEX
Vandtæt trailløbesko til mænd
29% rabat
Nike Academy
Nike Academy Dri-FIT-fodboldtrøje til kvinder
Genanvendte materialer
Nike Academy
Dri-FIT-fodboldtrøje til kvinder
189,90 kr.
Nike Swift
Nike Swift Sports-bh med kraftig støtte og let foring til kvinder
+2
Genanvendte materialer
Nike Swift
Sports-bh med kraftig støtte og let foring til kvinder
28% rabat

Mindst 50% bæredygtige materialer – beklædning

Disse produkter indeholder mindst 50% økologisk bomuld, genbrugt polyester eller en blanding af økologisk bomuld og genbrugt polyester. Økologisk bomuld dyrkes uden syntetiske kemikalier og anvender mindre vand end konventionel, og genbrugt polyester skaber mindre affald og CO2-belastning.

Vi går meget op i, hvad vores produkter består af, så du kan have det godt, når du har dem på. Med en tilgang, hvor vi prøver at undgå kompromisser helt, ser vi på, hvordan hvert materiale dyrkes, høstes og behandles for at fremstille vores produkter. Vi fokuserer på de materialer, vi bruger mest, herunder polyester og bomuld. Genbrugt polyester skaber mindre affald og reducerer CO2-udledningen med omkring 30% sammenlignet med ny polyester. Og organisk bomuld bruger mindre vand og kemikalier end konventionelt dyrket bomuld. Vi giver dig samme høje kvalitet og performance med mindre påvirkning af miljøet.

Få mere at vide om bæredygtighed hos Nike, herunder hvordan vi arbejder for at udvikle ansvarlige produkter og hjælper med at beskytte miljøet, hvor vi lever og leger.