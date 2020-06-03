Flanksteak med ovnstegte kartofler

Ernæring
Sidst opdateret: 3. juni 2020

Af Nike Training

Flanksteak med ovnstegte kartofler

Fuld af smag og serveringsklar på 40 minutter. Til fire portioner.

Dette er ikke en almindelig ret med kød og grøntsager. Prøv denne ultralækre opskrift for at pifte din middagsmenu op.

Dette velsmagende, proteinrige måltid er hele arbejdet værd. Uden gluten, mælkeprodukter og nødder.

Ingredienser

2 lb små kartofler
10,6 oz cherrytomater
1 spsk. olivenolie
1 citron
1 fed hvidløg
1 kop hakket persille
2 spsk. olivenolie
2 kopper rucola
21 oz flanksteak

Ingredienser

998 g små kartofler
300 g cherrytomater
15 ml olivenolie
1 citron
1 fed hvidløg
25 g hakket persille
30 ml olivenolie
150 g rucola
600 g flanksteak

Fremgangsmåde

  1. Forvarm ovnen til 400 ºF. Vask og tør kartofler og tomater, og læg dem på en bageplade, stænk olivenolie på, og krydr med salt og peber efter behag. Sæt i ovnen i 20-30 minutter.
  2. Pil og hak hvidløget, bland derefter med persille, revet citronskal, citronsaft, olivenolie og salt, og bland det hele med rucolaen.
  3. Tilbered flanksteaken et par minutter på hver side på en pande ved høj varme. Krydr med salt og peber efter behag. Lad den hvile i 10 minutter, skær derefter i tynde skiver. Anret flanksteaken, læg kartofler og tomater på et underlad af rucola, og servér. Lækkert!

Fremgangsmåde

  1. Forvarm ovnen til 204 ºC. Vask og tør kartofler og tomater, og læg dem på en bageplade, stænk olivenolie på, og krydr med salt og peber efter behag. Sæt i ovnen i 20-30 minutter.
  2. Pil og hak hvidløget, bland derefter med persille, revet citronskal, citronsaft, olivenolie og salt, og bland det hele med rucolaen.
  3. Tilbered flanksteaken et par minutter på hver side på en pande ved høj varme. Krydr med salt og peber efter behag. Lad den hvile i 10 minutter, skær derefter i tynde skiver. Anret flanksteaken, læg kartofler og tomater på et underlad af rucola, og servér. Lækkert!

Næringsoplysninger pr. portion

653 kalorier
59 g kulhydrater
50 g protein
24 g fedt

Sunde opskrifter fra Lifesum

Få mere at vide
Flanksteak med ovnstegte kartofler, Tilmeld dig Nike Training Club

Tilmeld dig Nike Training Club

Få adgang til vores eksperter og trænere i verdensklasse, så du kan holde dig aktiv og sund.

Download
Flanksteak med ovnstegte kartofler, Tilmeld dig Nike Training Club

Tilmeld dig Nike Training Club

Få adgang til vores eksperter og trænere i verdensklasse, så du kan holde dig aktiv og sund.

Download

Oprindeligt udgivet: [dato]

Relaterede historier

  • Et nærende sundhedsboost: Salat af søde kartofler

    Coaching

    Mad møder formål – salat af søde kartofler

  • Hvordan og hvorfor du skal lave bænkpres

    Coaching

    Hvordan og hvorfor du skal lave bænkpres

  • Hvordan og hvorfor du skal lave en triceps dip

    Coaching

    Hvordan og hvorfor du skal lave en triceps dip

  • Sådan fylder du dine børn med sund energi

    Coaching

    Sådan fylder du dine børn med sund energi

  • Overmenneskelig styrke

    Coaching

    Overmenneskelig styrke