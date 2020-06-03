Flanksteak med ovnstegte kartofler
Ernæring
Sidst opdateret: 3. juni 2020
Af Nike Training
Fuld af smag og serveringsklar på 40 minutter. Til fire portioner.
Dette er ikke en almindelig ret med kød og grøntsager. Prøv denne ultralækre opskrift for at pifte din middagsmenu op.
Dette velsmagende, proteinrige måltid er hele arbejdet værd. Uden gluten, mælkeprodukter og nødder.
Ingredienser
2 lb små kartofler
10,6 oz cherrytomater
1 spsk. olivenolie
1 citron
1 fed hvidløg
1 kop hakket persille
2 spsk. olivenolie
2 kopper rucola
21 oz flanksteak
Ingredienser
998 g små kartofler
300 g cherrytomater
15 ml olivenolie
1 citron
1 fed hvidløg
25 g hakket persille
30 ml olivenolie
150 g rucola
600 g flanksteak
Fremgangsmåde
- Forvarm ovnen til 400 ºF. Vask og tør kartofler og tomater, og læg dem på en bageplade, stænk olivenolie på, og krydr med salt og peber efter behag. Sæt i ovnen i 20-30 minutter.
- Pil og hak hvidløget, bland derefter med persille, revet citronskal, citronsaft, olivenolie og salt, og bland det hele med rucolaen.
- Tilbered flanksteaken et par minutter på hver side på en pande ved høj varme. Krydr med salt og peber efter behag. Lad den hvile i 10 minutter, skær derefter i tynde skiver. Anret flanksteaken, læg kartofler og tomater på et underlad af rucola, og servér. Lækkert!
Fremgangsmåde
- Forvarm ovnen til 204 ºC. Vask og tør kartofler og tomater, og læg dem på en bageplade, stænk olivenolie på, og krydr med salt og peber efter behag. Sæt i ovnen i 20-30 minutter.
- Pil og hak hvidløget, bland derefter med persille, revet citronskal, citronsaft, olivenolie og salt, og bland det hele med rucolaen.
- Tilbered flanksteaken et par minutter på hver side på en pande ved høj varme. Krydr med salt og peber efter behag. Lad den hvile i 10 minutter, skær derefter i tynde skiver. Anret flanksteaken, læg kartofler og tomater på et underlad af rucola, og servér. Lækkert!
Næringsoplysninger pr. portion
653 kalorier
59 g kulhydrater
50 g protein
24 g fedt