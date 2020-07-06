Familie frys

At træne sammen som familie bør være sjovt, og det bliver ikke meget sjovere end denne træning! Saml familien for at se, hvem der kan holde hvert "frys", mens de holder hovedet koldt.



Hold den bevægelse! Få familien samlet, og gør klar til at fokusere jeres sind og kroppe ved at holde bevægelser som squats og fastlåste armbøjninger. Når det bliver hårdt, skal I blot huske dette: En familie, der fryser sammen, udvikler sig sammen.