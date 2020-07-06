Family Freeze

Coaching
Sidst opdateret: 6. juli 2020

Af Nike Training

Familie frys

Hvem har mest udholdenhed i din familie? Find ud af det med denne sjove og effektive træning.

At træne sammen som familie bør være sjovt, og det bliver ikke meget sjovere end denne træning! Saml familien for at se, hvem der kan holde hvert "frys", mens de holder hovedet koldt.

Hold den bevægelse! Få familien samlet, og gør klar til at fokusere jeres sind og kroppe ved at holde bevægelser som squats og fastlåste armbøjninger. Når det bliver hårdt, skal I blot huske dette: En familie, der fryser sammen, udvikler sig sammen.

Familie frys

Træningen

Gå i gang med at bevæge jer igennem træningen som familie. Mens I bevæger jer, kan I skiftes til at råbe: "Frys!". Når det bliver råbt, skal alle fryse som en statue, og træningen sættes på pause. Hold positionen så længe, som I kan, indtil en af jer "smelter" – altså bevæger sig. Fortsæt, indtil der kun er en frossen statue tilbage. Fortsæt derefter med at "fryse" og "smelte" gennem hele træningen.

Træn nuGå på opdagelse i familietræninger

Træningen

Gå i gang med at bevæge jer igennem træningen som familie. Mens I bevæger jer, kan I skiftes til at råbe: "Frys!". Når det bliver råbt, skal alle fryse som en statue, og træningen sættes på pause. Hold positionen så længe, som I kan, indtil en af jer "smelter" – altså bevæger sig. Fortsæt, indtil der kun er en frossen statue tilbage. Fortsæt derefter med at "fryse" og "smelte" gennem hele træningen.

Træn nuGå på opdagelse i familietræninger
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