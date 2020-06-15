Shop alle nye lanceringer

Shop

Coach børn med opmuntring

Coaching
Sidst opdateret: 15. juni 2020

Af Nike Training

Lær børn, hvordan de fejrer deres indsatser, så vil du hjælpe dem med at evaluere deres resultater.

I denne artikel viser vi dig, hvordan du bruger ærlighed og positiv opmuntring til at motivere dine børn til at blive ved, selv når de møder forhindringer. Og hvorfor de får det bedre af det.

Når børn bare hænger ud indenfor, er det vigtigt at holde dem fysisk i gang og i godt humør. Så vi har samlet erfaringerne fra Nikes indsats Made to Play for at give dig et indblik i seks gode råd, der hjælper børn med at holde sig aktive og i gang. I denne artikel handler det om opmuntring. Vi bad Houda Loukili, en træner fra Favela Street-programmet i Amsterdam, forklare værdien af opmuntring.

Giv ros for fremskridt

"Børn kan kun blomstre, hvis vi fodrer dem mentalt", siger Houda.

Men hvordan? "Ved at give dem de mest oprigtige komplimenter", svarer Houda. Når det gælder ros, er det vigtigt, at vi er konkrete i forhold til noget, som børnene kan kontrollere, eksempelvis indsats eller beslutsomhed. Så det er rigtig godt, hvis man eksempelvis siger, "jeg kunne se, at den øvelse var svær, men du blev ved".

De her små, ærlige, opmuntrende ord kan virkelig betyde meget. Houda siger også, at selvom "vi gerne må være generøse med komplimenter," skal vi også "være tålmodige" og ikke forvente for meget med det samme.

De er dine små mestre, så hav fokus på de små positive ting, og, som Houda siger, "hold humøret højt for at fejre livet".

"Giv dem oprigtige komplimenter"

Houda Loukili, træner, Favela Street-programmet

På samme hold

Det er også rigtig vigtigt at sikre sig, at man viser børnene, at man er på deres side, selv når de laver fejl. Ved at give dem masser af opmuntring, som highfives, så kan du skabe øjeblikke med ægte forbindelse mellem jer. Lad dem vide, at du er deres største fan. "Giv børn ekstra opmuntring", siger Houda, særligt når de møder modstand. Hvis de siger, "jeg kan ikke det her", kan du svare, "du kan det ikke endnu. Men jeg tror på, at du kan, hvis du bliver ved med at prøve".

Gå på opdagelse i familietræninger
Tilmeld dig Nike Training Club

Tilmeld dig Nike Training Club

Få adgang til vores eksperter og trænere i verdensklasse, så du kan holde dig aktiv og sund.

Download
Tilmeld dig Nike Training Club

Tilmeld dig Nike Training Club

Få adgang til vores eksperter og trænere i verdensklasse, så du kan holde dig aktiv og sund.

Download

Oprindeligt udgivet: [dato]

Relaterede historier

  • Skab din egen rutine før sengetid

    Coaching

    Skab et ritual før sengetid

  • Får du nok søvn

    Coaching

    Får du nok søvn?

  • Et nærende sundhedsboost: Salat af søde kartofler

    Coaching

    Mad møder formål – salat af søde kartofler

  • Hvordan og hvorfor du skal lave bænkpres

    Coaching

    Hvordan og hvorfor du skal lave bænkpres

  • Trained Podcast: Fordelene ved fysioterapi

    Coaching

    Podcast: Derfor er PT måske en game-changer for din træning