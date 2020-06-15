Coach børn med opmuntring
Coaching
Af Nike Training
Lær børn, hvordan de fejrer deres indsatser, så vil du hjælpe dem med at evaluere deres resultater.
I denne artikel viser vi dig, hvordan du bruger ærlighed og positiv opmuntring til at motivere dine børn til at blive ved, selv når de møder forhindringer. Og hvorfor de får det bedre af det.
Når børn bare hænger ud indenfor, er det vigtigt at holde dem fysisk i gang og i godt humør. Så vi har samlet erfaringerne fra Nikes indsats Made to Play for at give dig et indblik i seks gode råd, der hjælper børn med at holde sig aktive og i gang. I denne artikel handler det om opmuntring. Vi bad Houda Loukili, en træner fra Favela Street-programmet i Amsterdam, forklare værdien af opmuntring.
Giv ros for fremskridt
"Børn kan kun blomstre, hvis vi fodrer dem mentalt", siger Houda.
Men hvordan? "Ved at give dem de mest oprigtige komplimenter", svarer Houda. Når det gælder ros, er det vigtigt, at vi er konkrete i forhold til noget, som børnene kan kontrollere, eksempelvis indsats eller beslutsomhed. Så det er rigtig godt, hvis man eksempelvis siger, "jeg kunne se, at den øvelse var svær, men du blev ved".
De her små, ærlige, opmuntrende ord kan virkelig betyde meget. Houda siger også, at selvom "vi gerne må være generøse med komplimenter," skal vi også "være tålmodige" og ikke forvente for meget med det samme.
De er dine små mestre, så hav fokus på de små positive ting, og, som Houda siger, "hold humøret højt for at fejre livet".
"Giv dem oprigtige komplimenter"
Houda Loukili, træner, Favela Street-programmet
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Det er også rigtig vigtigt at sikre sig, at man viser børnene, at man er på deres side, selv når de laver fejl. Ved at give dem masser af opmuntring, som highfives, så kan du skabe øjeblikke med ægte forbindelse mellem jer. Lad dem vide, at du er deres største fan. "Giv børn ekstra opmuntring", siger Houda, særligt når de møder modstand. Hvis de siger, "jeg kan ikke det her", kan du svare, "du kan det ikke endnu. Men jeg tror på, at du kan, hvis du bliver ved med at prøve".