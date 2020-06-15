I denne artikel viser vi dig, hvordan du bruger ærlighed og positiv opmuntring til at motivere dine børn til at blive ved, selv når de møder forhindringer. Og hvorfor de får det bedre af det.



Når børn bare hænger ud indenfor, er det vigtigt at holde dem fysisk i gang og i godt humør. Så vi har samlet erfaringerne fra Nikes indsats Made to Play for at give dig et indblik i seks gode råd, der hjælper børn med at holde sig aktive og i gang. I denne artikel handler det om opmuntring. Vi bad Houda Loukili, en træner fra Favela Street-programmet i Amsterdam, forklare værdien af opmuntring.