Sådan rengøres dine sko med 6 nemme trin

Sådan rengør du dine sko med 6 nemme trin
Produktpleje
Hvis du rengør dine sko jævnligt, holder de sig pæne (og lugtfri). Sådan rengør du dine sko uden at beskadige dem.
Forsyninger
- Opvaskemiddel
- Natron
- Rengøringspude (valgfri)
- Læderbalsam (valgfri)
- Hvid eddike (valgfri)
Redskaber
- Skobørste
- Tandbørste
- Blød rengøringsklud
- Ruskindsbørste (valgfri)
Det er svært at holde sko i pæn stand uden jævnlig rengøring. Så snart du har pakket dine nye sneakers ud, vil du gerne have dem på udenfor, og her bliver de beskidte, mudrede, ridsede og plettede.
For at sikre, at dine sneakers holder sig bedst muligt over tid, er det vigtigt, at du passer på dem og vedligeholder dem, og det indbefatter rengøring. Før du går i gang, skal du placere skoene på et skotræ eller fylde dem med sammenkrøllet avispapir, så de bevarer deres form, når du rengør dem. Og så er det bare i gang.
Disse tips hjælper dig med at holde dine sneakers – herunder casual, basketball- og løbesko – pæne og rene med bare nogle få nemme trin.
Sådan rengør du dine sko trin for trin
1.Brug en tør børste
Fjern løs snavs fra ydersålen, mellemsålen og overdelen med en tør skobørste med bløde hår. Har du ikke en skobørste? Ikke noget problem. En ren tandbørste kan også bruges.
2.Lav en mild sæbeblanding
Bland varmt vand med lidt mildt vaskemiddel eller opvaskemiddel.
Til hvide og lyse sko kan du også lave et effektivt rengøringsmiddel ved at blande lige dele natron og vand.
Bemærk: Hvis du bruger opvaskemiddel, er det vigtigt, at du er påpasselig med at fortynde sæben med masser af vand. Brug af høje koncentrationer af opvaskemiddel kan på visse materialer forårsage misfarvning eller udtrække naturlige olier.
3.Vask snørebåndene i hånden
Fjern snørebåndene, og påfør lidt af det milde rengøringsmiddel. Massér snørebåndene med hænderne, skyl dem, og dup dem tørre med en blød klud.
(Relateret til emnet: 3 lette måder at rengøre snørebånd på)
4.Vask sålerne
Påfør den milde rengøringsblanding på en blød børste, en tandbørste eller en klud. Rengør ydersålen og mellemsålen grundigt, og giv dig god tid til at rengøre hele sålen. Tør efter med en blød klud.
Bemærk: Hvis du vil vaske indersålerne, skal du først fjerne dem og rengøre dem med din sæbeblanding og sikre dig, at de er tørre, før du lægger dem tilbage i dine sko.
5.Vask og dup overdelene
Påfør den milde sæbeopløsning på en blød børste, en tandbørste eller en fugtig klud for at rengøre overdelene. Børst forsigtigt, så du ikke beskadiger materialet.
Når du er tilfreds med, hvordan de ser ud, skal du bruge en tør mikrofiberklud eller en blød klud til at duppe og fjerne så meget mudder og snavs fra overfladen som muligt. Gentag, hvis nødvendigt. Prøv at undgå at gnide på dem, da det kan slide på materialet eller sprede det snavs, der måtte være tilbage.
6.Lufttørring
Lufttør dine sneakers ved stuetemperatur. Sørg altid for, at skoene er helt tørre, før du bruger dem til træning eller andre aktiviteter. Mange sko skal bruge mindst otte timer for at tørre helt.
Særlige hensyn til forskellige materialer
Disse basale rengøringstrin kan hjælpe med at få dine sneakers til at se rene ud, men visse materialer har måske brug for lidt mere kærlig omsorg. Her er, hvad du skal vide om brug af rengøringsmiddel til forskellige typer sko.
- Sådan rengør du lædersko
Der kommer let pletter på lædersko, så det er vigtigt at rengøre dem jævnligt. Ud over at bruge en tør børste og en mild sæbeblanding kan du bruge en rengøringspude eller læderbalsam til at fjerne pletter. Undgå at skrubbe for hårdt på skoene, da det kan skade læderet.
- Sådan rengør du ruskindssko
Ruskind er notorisk svært at rengøre. Hvis du lægger mærke til vandmærker, slidmærker, snavs eller pletter, er det sandsynligvis tid til at give dine ruskindssko en grundig rengøring. Brug disse anbefalede tricks og særlige redskaber til at få det gjort.
Brug en ruskindsbørste eller et håndklæde til at tørre snavs på overfladen væk, og gør det i samme retning som materialet, ikke mod.
Brug en ruskindssvamp eller et viskelæder til at gnide mærker på skoens overflade væk med.
Ved genstridige pletter kan du bruge et viskestykke dyppet i hvid eddike til at skrubbe materialet i andre retninger.
- Sådan rengør du maskinstrikkede sko
Nike Flyknit-sko giver fleksibel støtte og åndbarhed til mange forskellige typer fodtøj. Når du skal rengøre Nike Flyknit eller andre maskinstrikkede sko eller mesh-sko, skal du lave en mild sæbeblanding med vand og sæbe uden kemikalier. Det er bedst ikke at bruge blegemiddel eller andre hårde rengøringsprodukter, da det kan skade materialet.
Brug en skobørste eller en ren tandbørste til at gnide opløsningen på i samme retning som det maskinstrikkede materiale. Tør sæben af med en ren klud, og gentag, hvis det er nødvendigt. Lad dem lufttørre, og brug ikke tørretumbler, da for meget varme kan beskadige skoene.
Ofte stille spørgsmål om rengøring af sko
Kan jeg vaske mine sko i en vaskemaskine?
Nike anbefaler ikke at vaske sko i vaskemaskine. En grundig vask i hånden er den bedste måde at sikre dig, at skoene ikke tager skade. Sart materialer kan tage skade i vaskemaskinen, og varmen fra tørretumbleren kan ødelægge skoenes facon. Desuden risikerer man at beskadige sin vaskemaskine, hvis man vasker hårde ting som sko.
(Relateret til emnet: Må jeg putte mine sneakers i vaskemaskinen? Her er den bedste måde at vaske dine Nike-sko på)
Hvordan vasker jeg mine indersåler, så lugten mindskes?
Indimellem kan det være nødvendigt at rengøre dine indersåler. For at gøre det skal du fjerne indersålerne og bruge samme rengøringstrin for dem som for ydersålen af dine sko. Sørg for, at de er helt tørre, før du lægger dem tilbage i dine sko. Hvis indersålerne stadig lugter, kan det være nødvendigt at skifte dem ud. Du kan få nye indersåler i mange sports- og skobutikker.
Hvad hvis mine sko stadig er beskidte, efter jeg har rengjort dem?
Hvis skoene stadig ser beskidte ud, efter du har fulgt og gentaget de anbefalede rengøringstrin, er det måske tid til et par nye sneakers. Løbesko bør du fx udskifte for hver 500 til 800 kilometer.
Hvor tit skal jeg rengøre mine sko?
Hvor ofte du skal rengøre dine sko afhænger af, hvor ofte du bruger dem, og hvor du bruger dem. For at holde skoene i tiptop-stand skal du gå efter at rengøre dem hver anden uge, eller når de begynder at se beskidte ud. Jævnlig vedligeholdelse kan mindske den tid, du skal bruge på rengøring.