Sådan rengøres dine sko med 6 nemme trin

Det er svært at holde sko i pæn stand uden jævnlig rengøring. Så snart du har pakket dine nye sneakers ud, vil du gerne have dem på udenfor, og her bliver de beskidte, mudrede, ridsede og plettede.

For at sikre, at dine sneakers holder sig bedst muligt over tid, er det vigtigt, at du passer på dem og vedligeholder dem, og det indbefatter rengøring. Før du går i gang, skal du placere skoene på et skotræ eller fylde dem med sammenkrøllet avispapir, så de bevarer deres form, når du rengør dem. Og så er det bare i gang.

Disse tips hjælper dig med at holde dine sneakers – herunder casual, basketball- og løbesko – pæne og rene med bare nogle få nemme trin.