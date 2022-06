Sådan rengøres dine sko med 6 nemme trin

Hvis du følger disse basale rengøringstip, kan du få rene sneakers, men visse materialer har måske brug for lidt mere kærlig omsorg. Her er, hvad du skal vide om brug af rengøringsmiddel til forskellige typer sko.

Sådan rengør du lædersko

Der kommer let pletter på lædersko, så det er vigtigt at rengøre dem jævnligt. Ud over at bruge en tør børste og en mild sæbeblanding kan du bruge en Magic Eraser eller læderbalsam til at fjerne pletter. Skrub ikke for hårdt på skoene, da det kan skade læderet.

Sådan rengør du ruskindssko

Ruskind er notorisk svært at rengøre. Hvis du lægger mærke til vandmærker, slidmærker, snavs eller pletter, er det sandsynligvis tid til at give dine ruskindssko en grundig rengøring. Brug disse anbefalede tricks og særlige redskaber til at få det gjort. Sådan gør du.

Brug en ruskindsbørste eller et håndklæde til at tørre snavs på overfladen væk, og gør det i samme retning som materialet, ikke mod.

Brug en ruskindssvamp (eller et viskelæder) til at gnide mærker på skoens overflade væk med.

Ved genstridige pletter kan du bruge et viskestykke dyppet i hvid eddike til at skrubbe materialet i andre retninger.

Nike Flyknit-sko giver fleksibel støtte, hvor du har mest brug for det, men materialet er sart og kræver forsigtighed, når du rengør det. Lav en mild sæbeblanding med vand og sæbe uden kemikalier. Brug aldrig blegemiddel eller andre hårde rengøringsprodukter, da det kan ødelægge materialet. Tag en ren klud, og gnid opløsningen i samme retning som det strikkede materiale.