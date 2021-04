Nike og WeForest: Vokser vildt

Nike og WeForest: Sammen gror vi

Som vores største atleter ved alt om, er dét at nå et mål kun det første skridt imod at skabe en arv, som de næste generationer kan følge.

Det er derfor, at vi – med WeForests hjælp og ekspertise i at skabe bæredygtig forandring – har besluttet os for at støtte lokale samfund i Brasilien og Etiopien ved at plante og opdyrke endnu flere træer for at nå næste milepæl på vores Move to Zero-rejse.

Og ligesom vores atleter håndterer en udfordring uden tøven, vil vi håndtere udfordringen om at udligne vores kulstoffodspor med samme attitude.

At opdyrke træer kan måske virke som et lille skridt på vores Move to Zero-rejse, men den 1.000.000 træer, vi indtil videre har plantet, vil, når den er fuldt udvokset, kompensere for 160.400 tons CO2 i løbet af træernes levetid.

Når vi støtter WeForest i deres genskovningsindsatser i Brasilien og Etiopien, hjælper vi desuden lokalsamfundene med at lære om nye skovdrifts- og landbrugsteknikker, som kan hjælpe dem til at få mest muligt ud af de landområder, de kalder hjem.

Et enkelt træ, der lever 30 år i en brasiliansk skov, kompenserer i gennemsnit for 5,2 kg CO2 om året – så ved at plante en skov ét træ ad gangen reducerer vi vores og dine udledninger på samme tid.