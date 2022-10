For Raj Mistry er løbesko mere end bare løbesko.



"Jeg mener, at de er en del af din historie", siger Nike seniorbeklædningsdesigneren. "I takt med at du får et dybere forhold til dem, får du en forbindelse til dem. Du vil gerne have, at de skal holde i længere tid".



Ved at rengøre dine sko kan du styrke den forbindelse og være en mere bevidst forbruger, hvis det betyder, at du køber færre sko. "Jeg smider dig ikke bare væk, når der kommer en ny sko, eller når jeg har løbet nogle få kilometer", forklarer Raj, som gennem livet har haft en passion for at udvælge og passe på vintagebeklædning.



I videoen ovenfor viser Raj nogle lette, daglige tricks, der holder dine sko pæne, og hvordan du rengør dem mere grundigt, når de er ekstra beskidte.



Hvis du vil have flere tips til, hvordan du forlænger dine løbeskos levetid, fx vigtigheden af at binde dine sko op eller skrive et inspirerende citat på dem, kan du se vores fulde vejledning.