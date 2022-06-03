Sådan rengør du dine løbesko – og efterlader et mindre aftryk på Jorden
Innovation
Vil du have dine løbesko til at holde længere? Du når langt ved at rengøre dem. Se Nike-beklædningsdesigneren Raj Mistry vise, hvordan små ting i hverdagen kan have en stor effekt.
"Hands On" er en serie, hvor du lærer taktile sanseteknikker af innovative eksperter.
For Raj Mistry er løbesko mere end bare løbesko.
"Jeg mener, at de er en del af din historie", siger Nike seniorbeklædningsdesigneren. "I takt med at du får et dybere forhold til dem, får du en forbindelse til dem. Du vil gerne have, at de skal holde i længere tid".
Ved at rengøre dine sko kan du styrke den forbindelse og være en mere bevidst forbruger, hvis det betyder, at du køber færre sko. "Jeg smider dig ikke bare væk, når der kommer en ny sko, eller når jeg har løbet nogle få kilometer", forklarer Raj, som gennem livet har haft en passion for at udvælge og passe på vintagebeklædning.
I videoen ovenfor viser Raj nogle lette, daglige tricks, der holder dine sko pæne, og hvordan du rengør dem mere grundigt, når de er ekstra beskidte.
Hvis du vil have flere tips til, hvordan du forlænger dine løbeskos levetid, fx vigtigheden af at binde dine sko op eller skrive et inspirerende citat på dem, kan du se vores fulde vejledning.
Bragt til dig af Move to Zero: Nikes rejse mod nul CO2-udledning og nul spild for at hjælpe med at beskytte sportens fremtid.
Film: Azsa West