Bra By Adwoa: Leder

Lad mig fortælle dig en hemmelighed.

Jeg sover enormt dårligt. Jeg er måske den person i verden, der sover dårligst. Det hjælper selvfølgelig ikke, at jeg er en natteravn ind til benet, men hver gang jeg prøver at gå tidligt i seng, ligger jeg og vender mig, mens mine tanker flyver afsted i timevis. Jeg har prøvet alt; sovemasker (irriterende), meditation (som om jeg kan fokusere så længe), at tælle får (håbløst).

Men det eneste, der hjælper mig til at døse hen, er at udmatte min krop med en god gang træning. Jeg har dyrket thaiboksning, og jeg boksede til at starte med, da jeg blev ædru – det var min ting. Jeg er besat af pilates, og jeg begyndte endda at løbe under pandemien. Og det er det eneste, der virker.

Sport har altid været noget, jeg kan bruge til at koble af – både fysisk og mentalt. Uden det føler jeg mig ude af balance. At komme op og bevæge min krop hjælper mig til at få bugt med en dårlig dag. Det giver mig tid til at komme i kontakt med min krop, tid til at koncentrere mig (om noget andet end skærmen på min telefon) – det er virkelig bare et øjeblik for mig selv. Meditation har aldrig været noget for mig, men ved at fokusere på min teknik kommer jeg i kontakt med mig selv, samtidig med at resten af verden forsvinder ud i baggrunden.

Jeg skriver alt dette for at forklare, hvorfor jeg er så beæret over at være gæsteredaktør på denne Bra By-takeover. Til hver træning, dansefest i stuen, pandemi-løbetur eller kamp i bokseringen jeg har gennemført, har jeg været afhængig af komforten og støtten fra en god sports-bh. Jeg kan være lidt kræsen med modellen, og jeg foretrækker en enkel og komfortabel model – et mere underspillet look får mig altid til at føle mig sexet og cool, selv når jeg sveder løs i træningscenteret. Jeg elsker de klassiske 90'er-snit, så der er også et element af nostalgi i mit valg af bh.

I mit arbejde med Bra By fik jeg mulighed for at genoverveje mit forhold til sports-bh'er og har udforsket, hvordan de spiller en rolle i mit overordnede forhold til sport og mentalt helbred. Sport hjælper mig til at slappe af, fokusere, slippe af med aggressioner, bearbejde følelser og udvikle mig på andre områder i mit liv. Jeg ønsker, at alle, der læser med, får mulighed for at få adgang til den frihed, det bringer – samtidig med at de føler sig støttede og sexede. Efter to opslidende år fortjener vi det!

Jeg har elsket at lave denne udgave og håber, at du nyder at læse den lige så meget.

Masser af kærlighed

Adwoa