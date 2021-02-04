ACG foråret 2021: Crater Lake i Oregon

Forår 2021: Crater Lake, Oregon
Denne sæson gælder det om at finde noget magisk. Når man ser på Crater Lake i Oregon, ser man med det samme denne magi. Den næstdybeste sø i Nordamerika har meget under overfladen, selvom den spektakulære blålige nuance straks fanger din opmærksomhed. Vi har til denne kollektion, årets første, stolet på vores instinkter og forblevet tro mod det lag-på-lag-system, som vi kender og elsker. GORE-TEX Misery Ridge-jakken, Polartec Wolf Tree-pulloveren og PrimaLoft Rope de Dope-vesten får en frisk farvepalet, mens vi har gjort Mountain Fly-skoen lavere. Og bare vent, til du ser de nye tilføjelser til ACG-linjen, såsom Wizard Island-hættetrøjen. Vi sagde jo, at det var magisk.
Hovedbeklædning—ACG Tailwind-kasket; Tørt yderlag—Rope De Dope Mazama-vest til kvinder; Basislag—Wolf Tree Polartec Crew-trøje til kvinder; Underdel—Cargo-bukser til kvinder; Fodtøj—Air Nasu Gore-Tex
Hovedbeklædning—ACG-pandebånd; Tørt yderlag—Misery Ridge Gore-Tex-jakke til kvinder; Fodtøj—Nasu Gore-Tex
Tørt yderlag—Rope De Dope-vest til mænd; Varmt mellemlag—Wolf Tree-pullover til mænd; Underdel—Rope De Dope Reversible Fill Solid-nederdel til kvinder; Trail-bukser til mænd; Fodtøj—Mountain Fly Low Gore-Tex
Tørt yderlag—Misery Ridge Gore-Tex-jakke til mænd; Varmt mellemlag—Wolf Tree-pullover til mænd; Underdel—Cargobukser; Fodtøj—Mountain Fly Low Gore-Tex