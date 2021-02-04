ACG foråret 2021: Crater Lake i Oregon

Denne sæson gælder det om at finde noget magisk. Når man ser på Crater Lake i Oregon, ser man med det samme denne magi. Den næstdybeste sø i Nordamerika har meget under overfladen, selvom den spektakulære blålige nuance straks fanger din opmærksomhed. Vi har til denne kollektion, årets første, stolet på vores instinkter og forblevet tro mod det lag-på-lag-system, som vi kender og elsker. GORE-TEX Misery Ridge-jakken, Polartec Wolf Tree-pulloveren og PrimaLoft Rope de Dope-vesten får en frisk farvepalet, mens vi har gjort Mountain Fly-skoen lavere. Og bare vent, til du ser de nye tilføjelser til ACG-linjen, såsom Wizard Island-hættetrøjen. Vi sagde jo, at det var magisk.