Nike Pro
Nike Pro Leggings mit mittelhohem Bund und Mesh-Einsatz für Damen
Bestseller
Nike Pro
Leggings mit mittelhohem Bund und Mesh-Einsatz für Damen
44,99 €
Nike Pro
Nike Pro Damenshorts (ca. 8 cm)
Bestseller
Nike Pro
Damenshorts (ca. 8 cm)
29,99 €
Jordan Sport Crossover
Jordan Sport Crossover Dri-FIT Fleecehose (Herren)
Bestseller
Jordan Sport Crossover
Dri-FIT Fleecehose (Herren)
69,99 €
Nike Pro
Nike Pro Verkürzte Leggings mit mittelhohem Bund und Mesheinsatz (Damen)
Bestseller
Nike Pro
Verkürzte Leggings mit mittelhohem Bund und Mesheinsatz (Damen)
39,99 €
Nike Pro Sculpt
Nike Pro Sculpt Leggings in voller Länge mit hohem Bund für Damen
Bestseller
Nike Pro Sculpt
Leggings in voller Länge mit hohem Bund für Damen
59,99 €
Nike One
Nike One 7/8-Leggings mit hohem Bund für Damen
Bestseller
Nike One
7/8-Leggings mit hohem Bund für Damen
49,99 €
Nike One
Nike One Dri-FIT-Hose mit umschlagbarem, hohem Bund (Damen)
Recyclingmaterialien
Nike One
Dri-FIT-Hose mit umschlagbarem, hohem Bund (Damen)
59,99 €
Nike Pro 365
Nike Pro 365 Damenshorts (ca. 13 cm)
Bestseller
Nike Pro 365
Damenshorts (ca. 13 cm)
29,99 €
Nike Swift
Nike Swift 7/8-Lauf-Leggings mit hohem Bund und Taschen (Damen)
Recyclingmaterialien
Nike Swift
7/8-Lauf-Leggings mit hohem Bund und Taschen (Damen)
84,99 €
Jordan Sport
Jordan Sport Dri-FIT-Webhose für Herren
Recyclingmaterialien
Jordan Sport
Dri-FIT-Webhose für Herren
59,99 €
Nike Pro
Nike Pro Dri-FIT Shorts mit Slip für Herren
Recyclingmaterialien
Nike Pro
Dri-FIT Shorts mit Slip für Herren
34,99 €
Nike Pro
Nike Pro Leggings in voller Länge mit Mesh-Einsatz (Damen)
Recyclingmaterialien
Nike Pro
Leggings in voller Länge mit Mesh-Einsatz (Damen)
49,99 €
Nike Pro 365
Nike Pro 365 Damenshorts (ca. 20 cm)
Recyclingmaterialien
Nike Pro 365
Damenshorts (ca. 20 cm)
34,99 €
Nike Pro
Nike Pro Dri-FIT Fitnessshorts für Herren
Recyclingmaterialien
Nike Pro
Dri-FIT Fitnessshorts für Herren
34,99 €
Nike Primary Fleece
Nike Primary Fleece UV Performance Jogger mit Dri-FIT-Technologie (Herren)
Recyclingmaterialien
Nike Primary Fleece
UV Performance Jogger mit Dri-FIT-Technologie (Herren)
74,99 €
Nike One
Nike One Bike Shorts mit hohem Bund für Damen (ca. 12,5 cm)
Recyclingmaterialien
Nike One
Bike Shorts mit hohem Bund für Damen (ca. 12,5 cm)
29,99 €
Nike Pro 365
Nike Pro 365 Damen-Leggings (große Größe)
Recyclingmaterialien
Nike Pro 365
Damen-Leggings (große Größe)
44,99 €
Nike (M) One
Nike (M) One 7/8-Leggings mit hohem Bund und Taschen für Damen (Schwangere und Mütter)
Bestseller
Nike (M) One
7/8-Leggings mit hohem Bund und Taschen für Damen (Schwangere und Mütter)
54,99 €
Nike Sportswear Classic
Nike Sportswear Classic Bike-Shorts mit hohem Taillenbund für Damen (ca. 20,5 cm)
Bestseller
Nike Sportswear Classic
Bike-Shorts mit hohem Taillenbund für Damen (ca. 20,5 cm)
29,99 €
Nike Swift
Nike Swift Damen-Laufshorts mit hohem Taillenbund und Taschen (ca. 10 cm)
Recyclingmaterialien
Nike Swift
Damen-Laufshorts mit hohem Taillenbund und Taschen (ca. 10 cm)
59,99 €
Nike One
Nike One Bike Shorts mit Taschen und hohem Bund für Damen (ca. 20,5 cm)
Recyclingmaterialien
Nike One
Bike Shorts mit Taschen und hohem Bund für Damen (ca. 20,5 cm)
39,99 €
Jordan Sport
Jordan Sport Dri-FIT Shorts für Herren
Recyclingmaterialien
Jordan Sport
Dri-FIT Shorts für Herren
34,99 €
Nike ACG
Nike ACG UV-Wanderhose für Herren
Recyclingmaterialien
Nike ACG
UV-Wanderhose für Herren
114,99 €
Nike (M) One
Nike (M) One Dri-FIT Bike Shorts (ca. 20 cm) mit hohem Bund und Taschen für Damen (Schwangere und Mütter)
Recyclingmaterialien
Nike (M) One
Dri-FIT Bike Shorts (ca. 20 cm) mit hohem Bund und Taschen für Damen (Schwangere und Mütter)
34,99 €
Nike ACG "Activitorium"
Nike ACG "Activitorium" UV-Hose mit hohem Taillenbund (Damen)
Recyclingmaterialien
Nike ACG "Activitorium"
UV-Hose mit hohem Taillenbund (Damen)
114,99 €
Jordan Sport Leak Protection: Periodensichere
Jordan Sport Leak Protection: Periodensichere Shorts (Damen)
Recyclingmaterialien
Jordan Sport Leak Protection: Periodensichere
Shorts (Damen)
49,99 €
Jordan Sport
Jordan Sport Damenshorts (ca. 13 cm)
Jordan Sport
Damenshorts (ca. 13 cm)
39,99 €
Jordan Sport
Jordan Sport Damen-Leggings
Recyclingmaterialien
Jordan Sport
Damen-Leggings
30 % Rabatt
Jordan
Jordan Track-Pants aus Strickmaterial (Damen)
Jordan
Track-Pants aus Strickmaterial (Damen)
50 % Rabatt
Nike Sportswear
Nike Sportswear Hose mit mittelhohem Bund für Damen
Nike Sportswear
Hose mit mittelhohem Bund für Damen
50 % Rabatt
Nike One
Nike One Crop-Leggings mit hohem Bund für Damen
Recyclingmaterialien
Nike One
Crop-Leggings mit hohem Bund für Damen
30 % Rabatt
Nike Sportswear Classic
Nike Sportswear Classic Bike Shorts mit hohem Bund (ca. 12,5 cm) (Damen)
Bestseller
Nike Sportswear Classic
Bike Shorts mit hohem Bund (ca. 12,5 cm) (Damen)
30 % Rabatt
Nike Sportswear Windrunner
Nike Sportswear Windrunner Schmale Strickhose mit mittelhohem Bund (Damen)
Recyclingmaterialien
Nike Sportswear Windrunner
Schmale Strickhose mit mittelhohem Bund (Damen)
40 % Rabatt
Nike Pro
Nike Pro Shorts (Mädchen, ca. 7,5 cm)
Recyclingmaterialien
Nike Pro
Shorts (Mädchen, ca. 7,5 cm)
28 % Rabatt
Jordan Sport
Jordan Sport Bike-Shorts mit hohem Bund für Damen (ca. 18 cm)
Recyclingmaterialien
Jordan Sport
Bike-Shorts mit hohem Bund für Damen (ca. 18 cm)
40 % Rabatt
Nike Sportswear Windrunner
Nike Sportswear Windrunner Webhose mit Print und mittelhohem Bund mit UV-Schutz (Damen)
Recyclingmaterialien
Nike Sportswear Windrunner
Webhose mit Print und mittelhohem Bund mit UV-Schutz (Damen)
40 % Rabatt

Hosen für den Sommer: cooler Style, selbst bei Hitze

An heißen Tagen behältst du mit unseren Sommerhosen einen kühlen Kopf (und kühle Beine, natürlich). Entdecke unsere Performance-Designs aus angenehm weichem Jersey und unsere innovativen Wanderhosen mit UV-Schutz. Unsere Kompressionsleggings punkten bei Hitze mit mitteldicken Materialien, die auch bei Squats blickdicht bleiben und die Figur formen. So kannst du dich ganz darauf konzentrieren, bis ans Limit zu gehen.


Komfort während des gesamten Trainings


Unsere Hosen für den Sommer aus weichen Materialien passen sich all deinen Bewegungen an, während du beim Sport alles gibst. Unsere Sommer-Tights sitzen beispielsweise eng – sie schmiegen sich quasi an den Körper an. Da sie weniger Nähte habe, fühlen sie sich geschmeidiger an und scheuern nicht so sehr. Weite, elastische Taillenbünde sorgen zugleich dafür, dass selbst bei Squats oder Lifts alles an Ort und Stelle bleibt. Die Sommerhose soll etwas lockerer sitzen? Dann schau dir unsere Modelle mit Bootcut oder ausgestelltem Bein an – perfekt für HIIT oder Yoga. Dank blickdichter Materialien bleiben alle Körperstellen bedeckt, ohne dabei auf einen coolen Look zu verzichten.


Ohne Schweiß kein Preis


Bei warmem Wetter ist Performance-Kleidung aus atmungsaktiven, feuchtigkeitsableitenden Materialien gefragt. Einige unserer Sommer-Leggings sind mit Mesh-Einsätzen an den Waden ausgestattet, damit die Luft zirkulieren kann. So genießt du auch bei intensiven Workouts ein kühlendes Tragegefühl. Außerdem findest du bei Nike Sommerhosen mit unserer berühmten Dri-FIT Technologie. Das innovative Material leitet Schweiß schnell von der Haut weg – damit du selbst bei fordernden Einheiten trocken bleibst.


Jogginghosen, die mehr können


Egal zu welcher Jahreszeit: Für den morgendlichen Lauf oder zum Aufwärmen brauchst du Kleidung, die du bei Bedarf schnell ausziehen kannst. Unsere Auswahl an Hosen für den Sommer umfasst zeitlose Modelle aus mittelschwerem Fleece und vielseitigem French Terry. Diese leichten Materialien mit hohem Baumwollanteil sind ideal für wärmeres Wetter, da sie von Natur aus atmungsaktiv und feuchtigkeitsabsorbierend sind. Sie fühlen sich außen glatt an und haben innen winzige, ungebürstete Schlaufen für eine weiche Haptik.


Hochwertige Kleidung für legendäre Abenteuer


Nike Sommerhosen sind für alle gemacht, die gerne unterwegs sind und Neues entdecken. Leichte, UV-undurchlässige Designs schützen dich vor Sonnenstrahlen, ohne dass sie auftragen. Achte auf Modelle mit einem integrierten, elastischen Bund und einem innen liegenden Kordelzug für eine perfekte Passform. Dank Bungee-Kordelzügen am Saum kannst du die Passform individuell anpassen. Außerdem gibt es bei uns auch Sommerhosen mit wasserabweisender Beschichtung, damit du auch bei nassem Wetter trocken bleibst.


Kleine Details, großer Unterschied


Egal, ob du auf der Suche nach Leggings für den Sommer, Wanderhosen oder Trainingshosen bist – unsere Designs überzeugen mit vielen durchdachten Details. Taschen findest du bei zahlreichen unserer Styles – von tiefen Taschen mit Druckknöpfen an unseren Hosen bis hin zu Taschen auf der Rückseite unserer Sommer-Leggings, die eine schlanke Silhouette kreieren. Dank Reißverschlüssen sind deine Wertsachen beim Training sicher verstaut.


Im Rennen um den Planeten


Mit Move to Zero wollen wir unseren CO₂-Ausstoß und den Abfall auf null reduzieren, um die Zukunft unseres Sports zu sichern. Du willst Teil dieser Mission sein? Dann entscheide dich für Sommerhosen von Nike mit dem Label „Nachhaltige Materialien“. Das bedeutet, dass unsere Kleidung zu mindestens 50 % aus Recyclingmaterial besteht. Dazu nutzen wir beispielsweise Polyestergarne, die aus alten Plastikflaschen, Teppichen und Fischernetzen von Mülldeponien hergestellt werden.