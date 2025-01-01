Pullover für den Sommer: perfekt für sonnige Tage
Wenn die Sonne lacht, muss dir deine Kleidung angenehm kühlen Tragekomfort schenken. Unsere Sommerpullis sind superleicht und lassen dich beim Training aufatmen. Freu dich auf weiche Materialien, lockere Passformen und unverzichtbare Basics, die sich perfekt kombinieren lassen. Und wenn du doch mal ins Schwitzen kommst? Dann kannst du diese Designs ganz leicht ausziehen. Wähle aus zeitlosen Unis oder sonnigen Farben, die für ein ebenso sonniges Gemüt sorgen.
Werde aktiv in Kleidung mit Sonnenschutz
Ob forderndes Outdoor-Training oder lange Sonnentage – wir haben genau das Richtige für dich. Entscheide dich für unsere Sommer-Sweatshirts aus leichtem Jersey mit UVA- und UVB-Schutz. Unsere langärmeligen Oberteile für ältere Kinder bedecken Arme und Brust sogar vollständig. Geschmeidiger Single-Jersey fühlt sich weich an und ist elastisch genug, damit du dich darin rundum wohlfühlst.
Entdecke unsere vielseitigen Materialien
Wenn die Temperaturen langsam steigen, verabschieden wir uns vom Winterstrick, denn jetzt sind leichte Sommer-Hoodies aus French Terry angesagt. Das Material ist wie gemacht für warme Tage – genau zwischen Fleece und Jersey. Winzige Schlaufen innen sorgen für ein angenehm weiches Tragegefühl, während die Sommerpullis zugleich atmungsaktiv sind. Styles mit Reißverschluss kannst du nach Bedarf offen oder geschlossen tragen. Doch der Style-Sieger in diesem Sommer? Sweatshirts, die locker geschnitten sind und überschnittene Schultern haben. Sie sind perfekt als zusätzliche Lage geeignet.
Hoodies mit innovativen Eigenschaften
Bei Hitze ist ein Nike Sommer-Hoodie mit feuchtigkeitsableitenden Eigenschaften perfekt, darunter Modelle mit unserer Nike Dri-FIT Technologie. Das innovative Material leitet Schweiß von der Haut weg, sodass die Kleidung schneller trocknet. Schau dir auch unser hochwertiges Loopback-Fleece an, das außen glatt und innen weich ist. Es ist zudem atmungsaktiv und spendet an kühleren Tagen angenehm leichte Wärme.
Hochwertige Sommerpullover mit tollen Details
Unsere Sweatshirts und Pullover für den Sommer haben coole Details wie gerippte Bündchen und Säume, die dir ultimative Bewegungsfreiheit bieten. Dank der Stretch-Materialien bleiben deine Sommer-Hoodies auch bei intensiveren sportlichen Aktivitäten an Ort und Stelle. Du möchtest zusätzlichen Schutz? Dann achte auf die praktischen Daumenlöcher in den Ärmeln unserer Sommer-Sweatshirts. Wir haben auch Modelle mit Fronttaschen im Angebot, in denen du deine wichtigen Dinge sicher verstauen kannst. Alle unsere Kleidungsstücke sind zudem maschinenwaschbar und somit besonders pflegeleicht.
Ein Blick in die Zukunft
Mit Move to Zero wollen wir unseren CO₂-Ausstoß und den Abfall auf null reduzieren, um die Zukunft unseres Sports zu sichern. Du willst Teil dieser Mission sein? Dann entscheide dich für Nike Sommer-Hoodies mit dem Label „Nachhaltige Materialien“. Das bedeutet, dass unsere Kleidung zu mindestens 50 % aus Recyclingmaterial besteht. Dazu nutzen wir beispielsweise Polyestergarne, die aus alten Plastikflaschen, Teppichen und Fischernetzen von Mülldeponien hergestellt werden.