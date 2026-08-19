Yoga-Sets: finde deinen Flow
Kräftigende Übungen, herausfordernde Posen für das Gleichgewicht oder entspannende Ruhepositionen: Mit unseren Yoga-Sets bleibst du konzentriert und fokussiert im Hier und Jetzt. Die körperbetonten Schnitte ermöglichen dir uneingeschränkte Bewegungsfreiheit ohne Ablenkung. Das blickdichte Material sorgt auch in der Hocke für maximale Sicherheit. In den dezenten Reißverschlusstaschen kannst du deine wichtigsten Dinge sicher und griffbereit verstauen. Unsere stützenden Sport-BHs bieten dir optimalen Halt, damit du dich voll und ganz auf deine nächste Pose konzentrieren kannst.
Unsere Yoga-Outfit-Sets sind sorgfältig verarbeitet, um den fließenden Bewegungen und dem achtsamen Tempo gerecht zu werden. In unseren Leggings aus leicht stützenden Stoffen siehst du deutlich, ob du die Übungen richtig ausführst. Passend zur Jahreszeit führen wir Oberteile mit kurzen oder langen Ärmeln. Du gehst zum Hot Yoga? Dann wähle leichte, verkürzt geschnittene Trägertops und kurze Radlerhosen, die du kaum spürst. Und wenn du auch während der Schwangerschaft aktiv bleiben möchtest, greife zu Umstandsmode, die sich deinem sich verändernden Körper anpasst.
Wir stellen unsere Workout-Sets fürs Yoga aus hochwertigen Stoffen her, die dir optimale Bewegungsfreiheit ermöglichen. Zum Beispiel leitet unsere Nike Dri-FIT Technologie den Schweiß von der Haut weg, sodass sie schnell trocknet. So fühlst du dich auch bei anspruchsvollen Asanas und Ashtanga-Stunden wohl. Kleidung aus InfinaSoft-Gewebe ist besonders weich und angenehm auf der Haut – perfekt für ruhige, entspannte Sessions. Durch den zusätzlichen Stretchanteil in den Materialien passt sich dein Yoga-Set deinen Bewegungen an und behält seine Form. Mit aufeinander abgestimmten Yoga-Sets kreierst du einen stimmigen Look.
Mit Move to Zero wollen wir unseren CO₂-Ausstoß und den Abfall auf null reduzieren. Du willst Teil dieser Mission sein? Dann entscheide dich für Nike Yoga-Sets mit unserem Label „Nachhaltige Materialien“. Das bedeutet, dass unsere Bekleidung zu mindestens 50 % aus Recyclingmaterial besteht. Dazu nutzen wir beispielsweise Polyestergarne, die aus alten Plastikflaschen, Teppichen und Fischernetzen von Mülldeponien hergestellt werden.