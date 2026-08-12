Ältere Kinder (7–15 Jahre) Kinder Back to School

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Nike Air Max Plus Schuh (ältere Kinder)
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Nike P-6000
Nike P-6000 Schuh (ältere Kinder)
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Nike Court Borough Low Recraft Schuh (ältere Kinder)
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Nike Sportswear Tech Fleece
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Nike Vomero 18
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Nike Pro
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Nike Miler
Nike Miler Dri-FIT Kurzarm-Laufoberteil (Kinder)
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Nike Miler
Nike Miler Dri-FIT Trainingsshorts (ältere Kinder)
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Nike Mavn Dri-FIT-Longsleeve mit durchgehendem Reißverschluss (Mädchen)
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Nike Mavn Leggings mit hoher Taille für Mädchen
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Nike Mavn
Nike Mavn Geripptes Longsleeve mit Dri-FIT-Technologie für Mädchen
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Nike Sportswear
Nike Sportswear Dri-FIT Trainingsanzug (ältere Kinder)
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Nike DNA
Nike DNA Basketballshorts für ältere Kinder (ca- 13 cm)
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Nike Sportswear All Day Play
Nike Sportswear All Day Play Therma-FIT-Puffer-Jacke mit weiter Passform (ältere Kinder)
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Nike Sportswear Tech Fleece
Nike Sportswear Tech Fleece Hose mit offenem Saum für ältere Kinder (Jungen)
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Kylian Mbappé Club Fleece
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Nike Star Runner 5
Nike Star Runner 5 Laufschuh für ältere Kinder
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