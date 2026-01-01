Türkei Trikots 2024(10)

Türkei Trikots der Nationalmannschaft 2024: Werde Teil des Teams

Bleib am Ball in einem unserer auf Performance getrimmten Türkiye Trikots. Jedes einzelne davon bietet dasselbe Design wie das der Profis auf der Weltbühne – von gestickten Wappen über unverwechselbare Farben bis hin zu authentischen Details. Selbstverständlich fehlt auch unser Zeichen für Qualität nicht: der ikonische Nike Swoosh. Du trainierst bei Kälte? Setze auf bequeme Optionen, die deine Körperwärme speichern. Steigen die Temperaturen, bewahrst du dank kurzen Ärmeln und leichten Stoffen während des Spiels einen kühlen Kopf.


Es ist Hitze vorhergesagt? Wähle ein Türkei Fußballtrikot mit Dri-FIT Technologie, die Schweiß von der Haut ableitet und schneller verdunsten lässt. Ein Trikot der Türkei mit Nike Breathe-Gewebe hält dich angenehm trocken, damit du dich aufs Wesentliche konzentrieren kannst. Dynamik hat oberste Priorität. Sowohl Styles aus umhüllenden Stretchstoffen als auch Modelle in lockeren Passformen bieten dir deshalb viel Bewegungsfreiheit. Bei Nike wissen wir, dass Performance und Komfort zusammengehören. Deshalb sind die Shorts und Hosen unserer Trikots der türkischen Nationalmannschaft mit Stretch-Taillenbünden ausgestattet, die jede deiner Bewegungen mitmachen, ohne zu verrutschen. Und bei Größen für Groß und Klein findest du Türkei Trikots für die ganze Familie.


Das Fußballtrikot der Türkei soll sich gleich noch besser anfühlen? Entdecke unsere neueste Bekleidung, die zu mindestens 50 % aus Recyclingmaterial besteht, sowie Schuhe mit einem Recyclinganteil von mindestens 20 %. Mit Move to Zero wollen wir unseren CO₂-Ausstoß und den Abfall auf null reduzieren, um die Zukunft des Sports zu sichern. Begleite uns dabei und halte Ausschau nach dem Label „Nachhaltige Materialien“.