Sommer-Outfits für Damen: begegne hohen Temperaturen mit Stil
Wenn das warme Wetter ins Land zieht, ist unsere leichte und atmungsaktive Sommerkleidung für Damen die ideale Wahl. Egal, ob du draußen trainierst oder der Hitze im Gym trotzt: Bei uns findest Styles für fast jede Challenge. Entdecke luftige Designs, in denen du bei steigenden Temperaturen angenehm kühl bleibst. Außerdem findest du in der breiten Auswahl an Farben und Fits genau den richtigen Look für dich.
Bereit für warmes Wetter
Die smarten Materialien unserer Sommerbekleidung für Damen helfen dir, in Topform zu bleiben – selbst unter der Sonne. Sanfte Strukturen und leichte Stoffe fühlen sich an wie eine zweite Haut, damit jede Bewegung unbeschwert ist. Stretch ist bei uns Standard, sodass du dich mühelos in jede Richtung dehnen und drehen kannst. Setze für zusätzliche Unterstützung auf Kompressionsstyles. Die umschließen deine Muskeln, beugen Verletzungen vor und sorgen für einen sicheren Sitz. Dank Flatlock-Nähten reibst du dir die Haut nicht wund und kannst länger und bequemer trainieren.
Kühlende Technologie
Bereit, für deine Ziele zu schwitzen? Mit unserer cleveren Nike Dri-FIT Technologie bleibst du angenehm kühl und trocken, sobald die Intensität steigt. Das innovative Gewebe leitet Feuchtigkeit von der Haut ab und verteilt sie über die Stoffoberfläche, damit sie schneller verdunstet. Füge dem noch fundiertes Know-how von Athlet:innen und viel sportwissenschaftliche Forschung hinzu: Die Rede ist von Nike Dri-FIT ADV. Denke an ein dynamisch an den menschlichen Körper angepasstes, fortschrittliches Design mit funktionalen Details – alles, um deine beste Performance zu powern.
Atmungsaktive Fits
Beweg dich frei in unseren Sommer-Outfits für Damen – dank Styles und Shapes, die für warme Bedingungen geboren sind. Halte Ausschau nach ärmellosen Westen, lockeren Shorts und Cropped-T-Shirts. Loose-Fit-Modelle lassen die Luft zirkulieren. Währenddessen garantieren Stretchbünde und Kordelzüge, dass alles perfekt sitzt. Ziehen plötzlich Wolken auf, ist ein Hoodie mit praktischem Reißverschluss schnell angezogen. Eine federleichte mittlere Lage mit langen Ärmeln hingegen hilft, deine Haut vor UV-Strahlen zu schützen.
Styles für jede Challenge
Ganz gleich, was deine Saison in petto hat: Unsere Sommerkleidung für Damen ist für alles gewappnet. High-Intensity-Workouts verlangen nach unterstützenden Sport-BHs mit vorgeformten Cups und verstellbaren Trägern. Auf dem Weg zum Yoga? Nicht ohne unsere weichen Leggings – eine super Option für innere Ruhe. Auf dem Fußballplatz repräsentierst du dein Lieblingsteam am besten in einem Trikot mit authentischen Farben und aufgesticktem Wappen. Und in der gesamten Kollektion erwartet dich unser Zeichen für Premium-Qualität: der ikonische Nike Swoosh.
Das Spiel um die Zukunft
Mit Move to Zero wollen wir unseren CO₂-Ausstoß und den Abfall auf null reduzieren, um die Zukunft des Sports zu sichern. Hilf uns dabei und entscheide dich für Sommerbekleidung für Damen mit dem Label „Nachhaltige Materialien“. Das bedeutet, dass unsere Bekleidung zu mindestens 50 % aus Recyclingmaterial besteht. Dazu nutzen wir beispielsweise Polyestergarne, die aus alten Plastikflaschen, Teppichen und Fischernetzen von Mülldeponien hergestellt werden.