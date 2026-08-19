Sommerkleidung & -Outfits für Damen

(191)
Nike Sportswear
Nike Sportswear Weite, leichte Ripstop-Shorts mit hohem Bund (Damen)
Recyclingmaterialien
Nike Sportswear
Weite, leichte Ripstop-Shorts mit hohem Bund (Damen)
49,99 €
Nike Sportswear
Nike Sportswear Oversize-T-Shirt mit modischem verkürzten Schnitt (Damen)
Nike Sportswear
Oversize-T-Shirt mit modischem verkürzten Schnitt (Damen)
39,99 €
Nike Sportswear
Nike Sportswear Leichte Oversize-Ripstop-Jacke (Damen)
Recyclingmaterialien
Nike Sportswear
Leichte Oversize-Ripstop-Jacke (Damen)
69,99 €
Nike Sportswear
Nike Sportswear Weite Satin-Shorts mit mittelhohem Bund (Damen)
Recyclingmaterialien
Nike Sportswear
Weite Satin-Shorts mit mittelhohem Bund (Damen)
49,99 €
Nike Zenvy
Nike Zenvy Ausgestellte Leggings mit hohem Bund und ohne Frontnaht (Damen)
Nike Zenvy
Ausgestellte Leggings mit hohem Bund und ohne Frontnaht (Damen)
109,99 €
Nike Swift
Nike Swift Dri-FIT 2-in-1-Laufshorts mit mittelhohem Bund (Damen)
Bestseller
Nike Swift
Dri-FIT 2-in-1-Laufshorts mit mittelhohem Bund (Damen)
64,99 €
Nike Sportswear
Nike Sportswear Enges, verkürztes Tanktop (Damen)
Nike Sportswear
Enges, verkürztes Tanktop (Damen)
39,99 €
Nike Sportswear
Nike Sportswear Damen-Tanktop
Recyclingmaterialien
Nike Sportswear
Damen-Tanktop
49,99 €
Nike Sportswear Classic
Nike Sportswear Classic Oversize-T-Shirt (Damen)
Nike Sportswear Classic
Oversize-T-Shirt (Damen)
39,99 €
Nike AeroSwift
Nike AeroSwift Dri-FIT ADV-Lauf-Singlet für Damen
Recyclingmaterialien
Nike AeroSwift
Dri-FIT ADV-Lauf-Singlet für Damen
84,99 €
Nike Swift
Nike Swift 7/8-Lauf-Leggings mit hohem Bund und Taschen (Damen)
Bestseller
Nike Swift
7/8-Lauf-Leggings mit hohem Bund und Taschen (Damen)
89,99 €
Nike Swift
Nike Swift Verstaubare Repel-Laufjacke (Damen)
Recyclingmaterialien
Nike Swift
Verstaubare Repel-Laufjacke (Damen)
119,99 €
Nike Strike
Nike Strike Dri-FIT Kurzarm-Fußballoberteil (Damen)
Recyclingmaterialien
Nike Strike
Dri-FIT Kurzarm-Fußballoberteil (Damen)
44,99 €
Nike SB
Nike SB Skate-T-Shirt
Nike SB
Skate-T-Shirt
34,99 €
Nike Studio Fleece aus mittelschwerem Material
Nike Studio Fleece aus mittelschwerem Material Shorts mit mittelhohem Bund (Damen)
Recyclingmaterialien
Nike Studio Fleece aus mittelschwerem Material
Shorts mit mittelhohem Bund (Damen)
34,99 €
Nike Sportswear
Nike Sportswear Faltenrock mit mittelhohem Bund (Damen)
Recyclingmaterialien
Nike Sportswear
Faltenrock mit mittelhohem Bund (Damen)
59,99 €
Nike Sportswear Chill Knit
Nike Sportswear Chill Knit Damen-T-Shirt
Nike Sportswear Chill Knit
Damen-T-Shirt
29,99 €
Nike Sportswear
Nike Sportswear Eng anliegendes Tanktop mit Bündchen (Damen)
Nike Sportswear
Eng anliegendes Tanktop mit Bündchen (Damen)
29,99 €
Nike Sportswear
Nike Sportswear T-Shirt
Nike Sportswear
T-Shirt
39,99 €
Nike SB
Nike SB Skate-T-Shirt
Nike SB
Skate-T-Shirt
34,99 €
Nike Pro
Nike Pro Bike-Shorts (ca. 7,5 cm) mit mittelhohem Bund (Damen)
Bestseller
Nike Pro
Bike-Shorts (ca. 7,5 cm) mit mittelhohem Bund (Damen)
32,99 €
Nike Swift
Nike Swift Eng anliegende Laufshorts (ca. 10 cm) mit hohem Bund für Damen
Recyclingmaterialien
Nike Swift
Eng anliegende Laufshorts (ca. 10 cm) mit hohem Bund für Damen
30 % Rabatt
Nike Sportswear
Nike Sportswear Oversize-Oberteil aus Satin (Damen)
Recyclingmaterialien
Nike Sportswear
Oversize-Oberteil aus Satin (Damen)
30 % Rabatt
Nike Zenvy Strappy
Nike Zenvy Strappy Gepolsterter Sport-BH mit leichtem Halt
Nike Zenvy Strappy
Gepolsterter Sport-BH mit leichtem Halt
54,99 €
Nike Swift
Nike Swift Leicht gefütterter Sport-BH mit starkem Halt (Damen)
Recyclingmaterialien
Nike Swift
Leicht gefütterter Sport-BH mit starkem Halt (Damen)
69,99 €
NikeCourt Court Collection
NikeCourt Court Collection Dri-FIT Tennisshorts mit hohem Bund (Damen)
Recyclingmaterialien
NikeCourt Court Collection
Dri-FIT Tennisshorts mit hohem Bund (Damen)
30 % Rabatt
NikeCourt Kollektion
NikeCourt Kollektion Tennisoberteil mit Rundhalsausschnitt (Damen)
NikeCourt Kollektion
Tennisoberteil mit Rundhalsausschnitt (Damen)
30 % Rabatt
Nike Sportswear Chill Terry
Nike Sportswear Chill Terry Damen-Tanktop
Nike Sportswear Chill Terry
Damen-Tanktop
30 % Rabatt
Nike Sportswear
Nike Sportswear Oversize-Longsleeve aus Satin (Damen)
Recyclingmaterialien
Nike Sportswear
Oversize-Longsleeve aus Satin (Damen)
30 % Rabatt
Nike Sportswear
Nike Sportswear Weiter Bubble-Skirt (Damen)
Recyclingmaterialien
Nike Sportswear
Weiter Bubble-Skirt (Damen)
30 % Rabatt
Nike Zenvy
Nike Zenvy Weite Hose mit mittelhohem Bund (Damen)
Nike Zenvy
Weite Hose mit mittelhohem Bund (Damen)
99,99 €
Nike Swift
Nike Swift Damen-Laufshorts mit hohem Taillenbund und Taschen (ca. 10 cm)
Bestseller
Nike Swift
Damen-Laufshorts mit hohem Taillenbund und Taschen (ca. 10 cm)
64,99 €
Nike Tempo
Nike Tempo Dri-FIT Kurztanktop aus Mesh (Damen)
Recyclingmaterialien
Nike Tempo
Dri-FIT Kurztanktop aus Mesh (Damen)
29,99 €
Nike Sportswear Classic
Nike Sportswear Classic Bike-Shorts mit hohem Taillenbund für Damen (ca. 20,5 cm)
Nike Sportswear Classic
Bike-Shorts mit hohem Taillenbund für Damen (ca. 20,5 cm)
29,99 €
Nike Sportswear Classic
Nike Sportswear Classic Oversize-T-Shirt (Damen)
Recyclingmaterialien
Nike Sportswear Classic
Oversize-T-Shirt (Damen)
34,99 €
Nike Zenvy
Nike Zenvy Bike-Shorts mit hohem Taillenbund für Damen (ca. 20,5 cm)
Bestseller
Nike Zenvy
Bike-Shorts mit hohem Taillenbund für Damen (ca. 20,5 cm)
64,99 €
Nike Tempo
Nike Tempo Dri-FIT-Lauf-Tanktop (Damen)
Bestseller
Nike Tempo
Dri-FIT-Lauf-Tanktop (Damen)
29,99 €
Nike Tempo
Nike Tempo Nike Dri-FIT Kurzarm-Laufoberteil für Damen
Bestseller
Nike Tempo
Nike Dri-FIT Kurzarm-Laufoberteil für Damen
34,99 €
Nike AeroSwift
Nike AeroSwift Dri-FIT ADV Laufshorts mit mittelhohem Bund und Innenslip (Damen, ca. 7,5 cm)
Bestseller
Nike AeroSwift
Dri-FIT ADV Laufshorts mit mittelhohem Bund und Innenslip (Damen, ca. 7,5 cm)
79,99 €
Nike
Nike Laufweste (5 l)
Recyclingmaterialien
Nike
Laufweste (5 l)
129,99 €
Nike Zenvy
Nike Zenvy Damen-Tanktop
Nike Zenvy
Damen-Tanktop
54,99 €
Nike Sportswear Club Essentials
Nike Sportswear Club Essentials Damen-T-Shirt
Nike Sportswear Club Essentials
Damen-T-Shirt
24,99 €
NOCTA
NOCTA T-Shirt (Herren)
Recyclingmaterialien
NOCTA
T-Shirt (Herren)
44,99 €
Nike Victory
Nike Victory Dri-FIT gerüschter Tennisrock (Damen)
Recyclingmaterialien
Nike Victory
Dri-FIT gerüschter Tennisrock (Damen)
49,99 €
Nike Sportswear
Nike Sportswear Oversize-T-Shirt (Damen)
Nike Sportswear
Oversize-T-Shirt (Damen)
39,99 €
Nike Zenvy
Nike Zenvy Capri-Leggings mit hohem Bund für Damen
Nike Zenvy
Capri-Leggings mit hohem Bund für Damen
89,99 €
Nike Victory
Nike Victory Dri-FIT Tennis-Tanktop für Damen
Recyclingmaterialien
Nike Victory
Dri-FIT Tennis-Tanktop für Damen
42,99 €
Nike SB
Nike SB Skateboardshorts
Nike SB
Skateboardshorts
64,99 €
Nike Zenvy
Nike Zenvy Leggings in voller Länge mit hohem Bund und ohne Frontnaht (Damen)
Bestseller
Nike Zenvy
Leggings in voller Länge mit hohem Bund und ohne Frontnaht (Damen)
99,99 €
Nike Sportswear Club Essentials
Nike Sportswear Club Essentials Damen-T-Shirt (große Größe)
Nike Sportswear Club Essentials
Damen-T-Shirt (große Größe)
24,99 €
NOCTA
NOCTA Cardinal Fleeceshorts
NOCTA
Cardinal Fleeceshorts
69,99 €
Nike Tempo
Nike Tempo Repel-Laufjacke für Damen
Recyclingmaterialien
Nike Tempo
Repel-Laufjacke für Damen
74,99 €
Nike Sportswear
Nike Sportswear T-Shirt
Nike Sportswear
T-Shirt
24,99 €
Nike Zenvy
Nike Zenvy Bike Shorts mit hohem Bund für Damen (ca. 12,5 cm)
Nike Zenvy
Bike Shorts mit hohem Bund für Damen (ca. 12,5 cm)
59,99 €
Nike Swift Breathe
Nike Swift Breathe Dri-FIT Lauf-Tanktop (Damen)
Recyclingmaterialien
Nike Swift Breathe
Dri-FIT Lauf-Tanktop (Damen)
42,99 €
ACG Dolomiti
ACG Dolomiti Damenshorts
Recyclingmaterialien
ACG Dolomiti
Damenshorts
74,99 €
Nike Universa
Nike Universa Dri-FIT Kurzarm-Oberteil für Damen
Recyclingmaterialien
Nike Universa
Dri-FIT Kurzarm-Oberteil für Damen
69,99 €
NOCTA
NOCTA Cardinal Nylonshorts
Recyclingmaterialien
NOCTA
Cardinal Nylonshorts
69,99 €
Nike Zenvy
Nike Zenvy 7/8-Leggings mit hohem Bund und ohne Frontnaht (Damen)
Nike Zenvy
7/8-Leggings mit hohem Bund und ohne Frontnaht (Damen)
99,99 €
Nike Sportswear
Nike Sportswear T-Shirt
Nike Sportswear
T-Shirt
29,99 €
Nike Sportswear Classic
Nike Sportswear Classic Oversize-T-Shirt (Damen)
Nike Sportswear Classic
Oversize-T-Shirt (Damen)
39,99 €
NikeCourt Slam
NikeCourt Slam Tennisrock mit Dri-FIT-Technologie (Damen)
Recyclingmaterialien
NikeCourt Slam
Tennisrock mit Dri-FIT-Technologie (Damen)
84,99 €
Nike Pro
Nike Pro Dri-FIT Tanktop für Damen
Recyclingmaterialien
Nike Pro
Dri-FIT Tanktop für Damen
37,99 €
Nike Sportswear Club Rules
Nike Sportswear Club Rules T-Shirt
Nike Sportswear Club Rules
T-Shirt
49,99 €
NikeCourt Advantage
NikeCourt Advantage Dri-FIT Tennis-Tanktop für Damen
Recyclingmaterialien
NikeCourt Advantage
Dri-FIT Tennis-Tanktop für Damen
54,99 €
NikeCourt
NikeCourt Dri-FIT Tennisshorts mit Taschen (Damen)
Recyclingmaterialien
NikeCourt
Dri-FIT Tennisshorts mit Taschen (Damen)
44,99 €
Nike Sportswear Chill Poplin
Nike Sportswear Chill Poplin Weite Shorts mit Streifen und mittelhohem Bund (Damen)
Nike Sportswear Chill Poplin
Weite Shorts mit Streifen und mittelhohem Bund (Damen)
44,99 €
Nike Sportswear
Nike Sportswear Oversize-Track-Jacket (Damen)
Recyclingmaterialien
Nike Sportswear
Oversize-Track-Jacket (Damen)
89,99 €
Nike Sportswear Classic
Nike Sportswear Classic Kurzärmliges Oversize-T-Shirt (Damen, große Größen)
Nike Sportswear Classic
Kurzärmliges Oversize-T-Shirt (Damen, große Größen)
34,99 €
NikeCourt Slam
NikeCourt Slam Tanktop mit Dri-FIT-Technologie (Damen)
Recyclingmaterialien
NikeCourt Slam
Tanktop mit Dri-FIT-Technologie (Damen)
69,99 €
Nike Golf Club
Nike Golf Club Dri-FIT gerüschter Golfrock (Damen)
Recyclingmaterialien
Nike Golf Club
Dri-FIT gerüschter Golfrock (Damen)
74,99 €
Nike
Nike Kurz-Tennis-T-Shirt für Damen
Nike
Kurz-Tennis-T-Shirt für Damen
39,99 €
Nike Zenvy
Nike Zenvy Leggings in voller Länge mit hohem Bund und ohne Frontnaht (Damen)
Bestseller
Nike Zenvy
Leggings in voller Länge mit hohem Bund und ohne Frontnaht (Damen)
99,99 €
Nike Sportswear Club Essentials
Nike Sportswear Club Essentials Damen-T-Shirt (große Größe)
Nike Sportswear Club Essentials
Damen-T-Shirt (große Größe)
24,99 €
NOCTA
NOCTA Cardinal Fleeceshorts
NOCTA
Cardinal Fleeceshorts
69,99 €
Nike Tempo
Nike Tempo Repel-Laufjacke für Damen
Recyclingmaterialien
Nike Tempo
Repel-Laufjacke für Damen
74,99 €
Nike Sportswear
Nike Sportswear T-Shirt
Nike Sportswear
T-Shirt
24,99 €
Nike Zenvy
Nike Zenvy Bike Shorts mit hohem Bund für Damen (ca. 12,5 cm)
Nike Zenvy
Bike Shorts mit hohem Bund für Damen (ca. 12,5 cm)
59,99 €
Nike Swift Breathe
Nike Swift Breathe Dri-FIT Lauf-Tanktop (Damen)
Recyclingmaterialien
Nike Swift Breathe
Dri-FIT Lauf-Tanktop (Damen)
42,99 €
ACG Dolomiti
ACG Dolomiti Damenshorts
Recyclingmaterialien
ACG Dolomiti
Damenshorts
74,99 €
Nike Universa
Nike Universa Dri-FIT Kurzarm-Oberteil für Damen
Recyclingmaterialien
Nike Universa
Dri-FIT Kurzarm-Oberteil für Damen
69,99 €
NOCTA
NOCTA Cardinal Nylonshorts
Recyclingmaterialien
NOCTA
Cardinal Nylonshorts
69,99 €
Nike Zenvy
Nike Zenvy 7/8-Leggings mit hohem Bund und ohne Frontnaht (Damen)
Nike Zenvy
7/8-Leggings mit hohem Bund und ohne Frontnaht (Damen)
99,99 €
Nike Sportswear
Nike Sportswear T-Shirt
Nike Sportswear
T-Shirt
29,99 €
Nike Sportswear Classic
Nike Sportswear Classic Oversize-T-Shirt (Damen)
Nike Sportswear Classic
Oversize-T-Shirt (Damen)
39,99 €
NikeCourt Slam
NikeCourt Slam Tennisrock mit Dri-FIT-Technologie (Damen)
Recyclingmaterialien
NikeCourt Slam
Tennisrock mit Dri-FIT-Technologie (Damen)
84,99 €
Nike Pro
Nike Pro Dri-FIT Tanktop für Damen
Recyclingmaterialien
Nike Pro
Dri-FIT Tanktop für Damen
37,99 €
Nike Sportswear Club Rules
Nike Sportswear Club Rules T-Shirt
Nike Sportswear Club Rules
T-Shirt
49,99 €
NikeCourt Advantage
NikeCourt Advantage Dri-FIT Tennis-Tanktop für Damen
Recyclingmaterialien
NikeCourt Advantage
Dri-FIT Tennis-Tanktop für Damen
54,99 €
NikeCourt
NikeCourt Dri-FIT Tennisshorts mit Taschen (Damen)
Recyclingmaterialien
NikeCourt
Dri-FIT Tennisshorts mit Taschen (Damen)
44,99 €
Nike Sportswear Chill Poplin
Nike Sportswear Chill Poplin Weite Shorts mit Streifen und mittelhohem Bund (Damen)
Nike Sportswear Chill Poplin
Weite Shorts mit Streifen und mittelhohem Bund (Damen)
44,99 €
Nike Sportswear
Nike Sportswear Oversize-Track-Jacket (Damen)
Recyclingmaterialien
Nike Sportswear
Oversize-Track-Jacket (Damen)
89,99 €
Nike Sportswear Classic
Nike Sportswear Classic Kurzärmliges Oversize-T-Shirt (Damen, große Größen)
Nike Sportswear Classic
Kurzärmliges Oversize-T-Shirt (Damen, große Größen)
34,99 €
NikeCourt Slam
NikeCourt Slam Tanktop mit Dri-FIT-Technologie (Damen)
Recyclingmaterialien
NikeCourt Slam
Tanktop mit Dri-FIT-Technologie (Damen)
69,99 €
Nike Golf Club
Nike Golf Club Dri-FIT gerüschter Golfrock (Damen)
Recyclingmaterialien
Nike Golf Club
Dri-FIT gerüschter Golfrock (Damen)
74,99 €
Nike
Nike Kurz-Tennis-T-Shirt für Damen
Nike
Kurz-Tennis-T-Shirt für Damen
39,99 €

Sommer-Outfits für Damen: begegne hohen Temperaturen mit Stil

Wenn das warme Wetter ins Land zieht, ist unsere leichte und atmungsaktive Sommerkleidung für Damen die ideale Wahl. Egal, ob du draußen trainierst oder der Hitze im Gym trotzt: Bei uns findest Styles für fast jede Challenge. Entdecke luftige Designs, in denen du bei steigenden Temperaturen angenehm kühl bleibst. Außerdem findest du in der breiten Auswahl an Farben und Fits genau den richtigen Look für dich.


Bereit für warmes Wetter


Die smarten Materialien unserer Sommerbekleidung für Damen helfen dir, in Topform zu bleiben – selbst unter der Sonne. Sanfte Strukturen und leichte Stoffe fühlen sich an wie eine zweite Haut, damit jede Bewegung unbeschwert ist. Stretch ist bei uns Standard, sodass du dich mühelos in jede Richtung dehnen und drehen kannst. Setze für zusätzliche Unterstützung auf Kompressionsstyles. Die umschließen deine Muskeln, beugen Verletzungen vor und sorgen für einen sicheren Sitz. Dank Flatlock-Nähten reibst du dir die Haut nicht wund und kannst länger und bequemer trainieren.


Kühlende Technologie


Bereit, für deine Ziele zu schwitzen? Mit unserer cleveren Nike Dri-FIT Technologie bleibst du angenehm kühl und trocken, sobald die Intensität steigt. Das innovative Gewebe leitet Feuchtigkeit von der Haut ab und verteilt sie über die Stoffoberfläche, damit sie schneller verdunstet. Füge dem noch fundiertes Know-how von Athlet:innen und viel sportwissenschaftliche Forschung hinzu: Die Rede ist von Nike Dri-FIT ADV. Denke an ein dynamisch an den menschlichen Körper angepasstes, fortschrittliches Design mit funktionalen Details – alles, um deine beste Performance zu powern.


Atmungsaktive Fits


Beweg dich frei in unseren Sommer-Outfits für Damen – dank Styles und Shapes, die für warme Bedingungen geboren sind. Halte Ausschau nach ärmellosen Westen, lockeren Shorts und Cropped-T-Shirts. Loose-Fit-Modelle lassen die Luft zirkulieren. Währenddessen garantieren Stretchbünde und Kordelzüge, dass alles perfekt sitzt. Ziehen plötzlich Wolken auf, ist ein Hoodie mit praktischem Reißverschluss schnell angezogen. Eine federleichte mittlere Lage mit langen Ärmeln hingegen hilft, deine Haut vor UV-Strahlen zu schützen.


Styles für jede Challenge


Ganz gleich, was deine Saison in petto hat: Unsere Sommerkleidung für Damen ist für alles gewappnet. High-Intensity-Workouts verlangen nach unterstützenden Sport-BHs mit vorgeformten Cups und verstellbaren Trägern. Auf dem Weg zum Yoga? Nicht ohne unsere weichen Leggings – eine super Option für innere Ruhe. Auf dem Fußballplatz repräsentierst du dein Lieblingsteam am besten in einem Trikot mit authentischen Farben und aufgesticktem Wappen. Und in der gesamten Kollektion erwartet dich unser Zeichen für Premium-Qualität: der ikonische Nike Swoosh.


Das Spiel um die Zukunft


Mit Move to Zero wollen wir unseren CO₂-Ausstoß und den Abfall auf null reduzieren, um die Zukunft des Sports zu sichern. Hilf uns dabei und entscheide dich für Sommerbekleidung für Damen mit dem Label „Nachhaltige Materialien“. Das bedeutet, dass unsere Bekleidung zu mindestens 50 % aus Recyclingmaterial besteht. Dazu nutzen wir beispielsweise Polyestergarne, die aus alten Plastikflaschen, Teppichen und Fischernetzen von Mülldeponien hergestellt werden.