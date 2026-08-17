Winterjacken für Damen: biete der Kälte die Stirn
Unsere Winterjacken für Damen werden mit hochwertigen Technologien hergestellt, die dir zur Bestleistung verhelfen – und zwar auch bei kaltem Wetter. Dabei kann dir Regen nichts anhaben, da er dank der wasserabweisenden Finishs einfach abperlt. Außerdem erwarten dich hier verstellbare Kapuzen, mit denen du die Abdeckung ganz leicht anpassen kannst. Ein High-Intensity-Workout steht an? Dann solltest du zu einer Frauen-Winterjacke greifen, die mit der Nike Dri-FIT Technologie ausgestattet ist. Dieser innovative Stoff leitet den Schweiß von der Haut ab, damit er schneller verdunstet und ein angenehm trockenes und frisches Tragegefühl hinterlässt. Gleichzeitig halten elastische Bündchen und Säume kühle Windböen fern und schließen die Körperwärme ein, damit du dich vollkommen auf dein Ziel konzentrieren kannst. Mit Reißverschlüssen an der Vorderseite kannst du die Abdeckung und Wärme regulieren, während sich ein Wintermantel für Damen mit Fleece-Innenfutter kuschelig weich anfühlt.
Ein Outdoor-Training steht an? Dann hol dir eine leichte Damen-Winterjacke, die dich nicht vom Wesentlichen abhält. Die flexiblen Stoffe passen sich deinen Bewegungen an und geben dir komplette Bewegungsfreiheit. Wenn es besonders kalt ist, hol dir einen wattierten Nike Damenmantel für den Winter. Das federleichte Füllmaterial schließt in den Steppungen Luft ein und erzeugt somit zusätzliche Wärme, ohne dass unnötiges Zusatzgewicht entsteht. Wenn du ein besonders vielseitiges Design suchst, hol dir eine ärmellose Weste von Nike – perfekt zum Layern über Sweatshirts. Praktische Seitentaschen sind zudem ideal zum Verwahren von Essentials und halten die Hände warm.
Mit Move to Zero wollen wir unseren CO₂-Ausstoß und den Abfall auf null reduzieren, um die Zukunft des Sports zu sichern. Wenn das auch dir wichtig ist, dann hol dir eine Nike Winterjacke für Damen, die mit dem Label „Nachhaltige Materialien“ gekennzeichnet ist. Das bedeutet, dass unsere Bekleidung zu mindestens 50 % aus Recyclingmaterial besteht. Dazu nutzen wir beispielsweise Polyestergarne, die aus alten Plastikflaschen, Teppichen und Fischernetzen von Mülldeponien hergestellt wird. Wir haben unser Ziel zwar noch nicht erreicht, kommen ihm aber stetig näher.