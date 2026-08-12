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Blaue T-Shirts & Oberteile für Damen

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Nike Sportswear
Nike Sportswear Eng anliegendes Tube-Top für Damen
Bestseller
Nike Sportswear
Eng anliegendes Tube-Top für Damen
39,99 €
Nike Swift Aero-FIT
Nike Swift Aero-FIT Damen-Lauf-Tanktop
Recyclingmaterialien
Nike Swift Aero-FIT
Damen-Lauf-Tanktop
64,99 €
Nike Pro
Nike Pro Dri-FIT Tanktop für Damen
Recyclingmaterialien
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Dri-FIT Tanktop für Damen
37,99 €
Nike One Classic
Nike One Classic Dri-FIT-Kurzarmshirt (Damen)
Bestseller
Nike One Classic
Dri-FIT-Kurzarmshirt (Damen)
34,99 €
Nike Sportswear Classic
Nike Sportswear Classic Oversize-T-Shirt (Damen)
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Oversize-T-Shirt (Damen)
34,99 €
Nike One Fitted
Nike One Fitted Dri-FIT Kurztanktop für Damen
Recyclingmaterialien
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Dri-FIT Kurztanktop für Damen
29,99 €
Nike Swift Aero-FIT
Nike Swift Aero-FIT Kurzarm-Laufoberteil für Damen
Recyclingmaterialien
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Kurzarm-Laufoberteil für Damen
69,99 €
Nike One Fitted
Nike One Fitted Damen
Recyclingmaterialien
Nike One Fitted
Damen
34,99 €
Nike Pro Seamless
Nike Pro Seamless T-Shirt mit Dri-FIT-Technologie (Damen)
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T-Shirt mit Dri-FIT-Technologie (Damen)
49,99 €
Nike Swift
Nike Swift Nike Dri-FIT Kurzarm-Laufoberteil (Damen)
Recyclingmaterialien
Nike Swift
Nike Dri-FIT Kurzarm-Laufoberteil (Damen)
47,99 €
Nike Pro
Nike Pro Dri-FIT verkürztes Longsleeve-Oberteil für Damen
Recyclingmaterialien
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Dri-FIT verkürztes Longsleeve-Oberteil für Damen
47,99 €
Nike One Fitted
Nike One Fitted Dri-FIT Jacke mit durchgehendem Reißverschluss für Damen
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Dri-FIT Jacke mit durchgehendem Reißverschluss für Damen
49,99 €
Nike AeroSwift
Nike AeroSwift Dri-FIT ADV-Lauftop (Damen)
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Dri-FIT ADV-Lauftop (Damen)
79,99 €
Nike Tempo
Nike Tempo Nike Dri-FIT Kurzarm-Laufoberteil für Damen
Recyclingmaterialien
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Nike Dri-FIT Kurzarm-Laufoberteil für Damen
34,99 €
Nike Universa
Nike Universa Mesh-Kurzarmshirt für Damen
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Mesh-Kurzarmshirt für Damen
74,99 €
NikeCourt Advantage
NikeCourt Advantage Dri-FIT Tennis-Tanktop (Damen)
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Dri-FIT Tennis-Tanktop (Damen)
59,99 €
Nike Sportswear Classic
Nike Sportswear Classic Oversize-T-Shirt (Damen)
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Oversize-T-Shirt (Damen)
39,99 €
Nike Sportswear Essentials
Nike Sportswear Essentials T-Shirt (Damen)
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T-Shirt (Damen)
34,99 €
Nike Sportswear
Nike Sportswear Sweatshirt mit Viertelreißverschluss (Damen)
Nike Sportswear
Sweatshirt mit Viertelreißverschluss (Damen)
79,99 €
Nike Pro Seamless
Nike Pro Seamless Dri-FIT-Crop-Tanktop für Damen
Nike Pro Seamless
Dri-FIT-Crop-Tanktop für Damen
39,99 €
Nike Sportswear
Nike Sportswear Kurzarm-Polo-Oberteil für Damen
Nike Sportswear
Kurzarm-Polo-Oberteil für Damen
69,99 €
Nike Sportswear Chill Lace
Nike Sportswear Chill Lace Oversize-Jersey (Damen)
Nike Sportswear Chill Lace
Oversize-Jersey (Damen)
54,99 €
Nike Runway
Nike Runway Jersey-Top für Damen
Recyclingmaterialien
Nike Runway
Jersey-Top für Damen
114,99 €
Jordan
Jordan Ärmelloses Tanktop für Damen
Jordan
Ärmelloses Tanktop für Damen
39,99 €
NikeCourt Advantage
NikeCourt Advantage Dri-FIT Kurzarm-Tennisoberteil für Damen
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NikeCourt Advantage
Dri-FIT Kurzarm-Tennisoberteil für Damen
59,99 €
NikeCourt Court Collection
NikeCourt Court Collection Dri-FIT Tanktop für Damen
Recyclingmaterialien
NikeCourt Court Collection
Dri-FIT Tanktop für Damen
69,99 €
Nike Sportswear Club Essentials
Nike Sportswear Club Essentials Damen-T-Shirt
Nike Sportswear Club Essentials
Damen-T-Shirt
24,99 €
Nike Pro
Nike Pro Dri-FIT Kurztanktop für Damen
Recyclingmaterialien
Nike Pro
Dri-FIT Kurztanktop für Damen
37,99 €
Nike Zenvy
Nike Zenvy Dri-FIT einärmeliges Top (Damen)
Nike Zenvy
Dri-FIT einärmeliges Top (Damen)
69,99 €
Golden State Warriors Icon Edition
Golden State Warriors Icon Edition Nike Dri-FIT NBA Swingman Trikot für Herren
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Golden State Warriors Icon Edition
Nike Dri-FIT NBA Swingman Trikot für Herren
104,99 €
Nike One Relaxed
Nike One Relaxed Dri-FIT-Kurzarmshirt für Damen
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Dri-FIT-Kurzarmshirt für Damen
34,99 €
Nike AeroSwift "Keely Hodgkinson"
Nike AeroSwift "Keely Hodgkinson" Verkürztes Lauf-Tanktop mit Dri-FIT ADV-Technologie (Damen)
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Nike AeroSwift "Keely Hodgkinson"
Verkürztes Lauf-Tanktop mit Dri-FIT ADV-Technologie (Damen)
69,99 €
Atlético Madrid
Atlético Madrid Nike Fußball-T-Shirt (Damen)
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Nike Fußball-T-Shirt (Damen)
29,99 €
Brasilianische Nationalmannschaft 2026 Stadion-Auswärtstrikot
Brasilianische Nationalmannschaft 2026 Stadion-Auswärtstrikot Nike Dri-FIT Fußballtrikot (Damen)
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Brasilianische Nationalmannschaft 2026 Stadion-Auswärtstrikot
Nike Dri-FIT Fußballtrikot (Damen)
109,99 €
Nike AeroSwift
Nike AeroSwift Verkürztes Lauf-Tanktop mit Dri-FIT ADV-Technologie (Damen)
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Nike AeroSwift
Verkürztes Lauf-Tanktop mit Dri-FIT ADV-Technologie (Damen)
89,99 €
Nike AeroSwift
Nike AeroSwift Verkürztes Lauf-Tanktop mit Dri-FIT ADV-Technologie (Damen)
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Verkürztes Lauf-Tanktop mit Dri-FIT ADV-Technologie (Damen)
84,99 €
Nike Sportswear
Nike Sportswear T-Shirt
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T-Shirt
34,99 €
FFF
FFF Nike Fußball-T-Shirt (Damen)
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Nike Fußball-T-Shirt (Damen)
29,99 €
Nike Sportswear
Nike Sportswear Oversize-Longsleeve aus Satin (Damen)
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Nike Sportswear
Oversize-Longsleeve aus Satin (Damen)
69,99 €
NikeCourt Slam
NikeCourt Slam Damen-Tennis-Tanktop
Frisch eingetroffen
NikeCourt Slam
Damen-Tennis-Tanktop
79,99 €
Französische Nationalmannschaft 2026 Match Home
Französische Nationalmannschaft 2026 Match Home Nike Aero-FIT Fußballtrikot (Damen)
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Nike Aero-FIT Fußballtrikot (Damen)
159,99 €
England Energy
England Energy Nike Dri-FIT Kurzarm-Fußballoberteil für Herren
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Nike Dri-FIT Kurzarm-Fußballoberteil für Herren
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AFC Richmond 2026 Stadium Home
AFC Richmond 2026 Stadium Home Nike Dri-FIT Replika-Fußballtrikot (Damen)
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Nike Dri-FIT Replika-Fußballtrikot (Damen)
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Nike SB
Nike SB Skateboard-Oberteil aus Mesh im American Football-Trikot-Design
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Skateboard-Oberteil aus Mesh im American Football-Trikot-Design
64,99 €
Paris Saint-Germain 2026/27 Heimspiel
Paris Saint-Germain 2026/27 Heimspiel Nike Aero-FIT Authentic Fußballtrikot (Damen)
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Paris Saint-Germain 2026/27 Heimspiel
Nike Aero-FIT Authentic Fußballtrikot (Damen)
159,99 €
Minnesota Timberwolves Icon Edition
Minnesota Timberwolves Icon Edition Nike Dri-FIT NBA Swingman Trikot für Herren
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Nike Dri-FIT NBA Swingman Trikot für Herren
104,99 €
Brasilianische Nationalmannschaft 2026 Match Away
Brasilianische Nationalmannschaft 2026 Match Away Nike Aero-FIT Fußballtrikot (Damen)
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Brasilianische Nationalmannschaft 2026 Match Away
Nike Aero-FIT Fußballtrikot (Damen)
159,99 €
Paris Saint-Germain Away
Paris Saint-Germain Away Nike Dri-FIT Pre-Match-Fußballoberteil (Damen)
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Paris Saint-Germain Away
Nike Dri-FIT Pre-Match-Fußballoberteil (Damen)
69,99 €
NikeCourt Advantage
NikeCourt Advantage Dri-FIT Kurzarm-Tennisoberteil für Damen
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Dri-FIT Kurzarm-Tennisoberteil für Damen
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NikeCourt Court Collection
NikeCourt Court Collection Dri-FIT Tanktop für Damen
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Dri-FIT Tanktop für Damen
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Nike Sportswear Club Essentials
Nike Sportswear Club Essentials Damen-T-Shirt
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Damen-T-Shirt
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Nike Pro
Nike Pro Dri-FIT Kurztanktop für Damen
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Dri-FIT Kurztanktop für Damen
37,99 €
Nike Zenvy
Nike Zenvy Dri-FIT einärmeliges Top (Damen)
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69,99 €
Golden State Warriors Icon Edition
Golden State Warriors Icon Edition Nike Dri-FIT NBA Swingman Trikot für Herren
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Nike Dri-FIT NBA Swingman Trikot für Herren
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Nike One Relaxed
Nike One Relaxed Dri-FIT-Kurzarmshirt für Damen
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Nike AeroSwift "Keely Hodgkinson"
Nike AeroSwift "Keely Hodgkinson" Verkürztes Lauf-Tanktop mit Dri-FIT ADV-Technologie (Damen)
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Verkürztes Lauf-Tanktop mit Dri-FIT ADV-Technologie (Damen)
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Atlético Madrid
Atlético Madrid Nike Fußball-T-Shirt (Damen)
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29,99 €
Brasilianische Nationalmannschaft 2026 Stadion-Auswärtstrikot
Brasilianische Nationalmannschaft 2026 Stadion-Auswärtstrikot Nike Dri-FIT Fußballtrikot (Damen)
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Nike AeroSwift
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Nike AeroSwift
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Nike Sportswear
Nike Sportswear T-Shirt
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T-Shirt
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FFF
FFF Nike Fußball-T-Shirt (Damen)
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Nike Fußball-T-Shirt (Damen)
29,99 €
Nike Sportswear
Nike Sportswear Oversize-Longsleeve aus Satin (Damen)
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Oversize-Longsleeve aus Satin (Damen)
69,99 €
NikeCourt Slam
NikeCourt Slam Damen-Tennis-Tanktop
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Damen-Tennis-Tanktop
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Französische Nationalmannschaft 2026 Match Home
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Französische Nationalmannschaft 2026 Match Home
Nike Aero-FIT Fußballtrikot (Damen)
159,99 €
England Energy
England Energy Nike Dri-FIT Kurzarm-Fußballoberteil für Herren
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England Energy
Nike Dri-FIT Kurzarm-Fußballoberteil für Herren
74,99 €
AFC Richmond 2026 Stadium Home
AFC Richmond 2026 Stadium Home Nike Dri-FIT Replika-Fußballtrikot (Damen)
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Nike Dri-FIT Replika-Fußballtrikot (Damen)
109,99 €
Nike SB
Nike SB Skateboard-Oberteil aus Mesh im American Football-Trikot-Design
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Skateboard-Oberteil aus Mesh im American Football-Trikot-Design
64,99 €
Paris Saint-Germain 2026/27 Heimspiel
Paris Saint-Germain 2026/27 Heimspiel Nike Aero-FIT Authentic Fußballtrikot (Damen)
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Minnesota Timberwolves Icon Edition
Minnesota Timberwolves Icon Edition Nike Dri-FIT NBA Swingman Trikot für Herren
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Brasilianische Nationalmannschaft 2026 Match Away
Brasilianische Nationalmannschaft 2026 Match Away Nike Aero-FIT Fußballtrikot (Damen)
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Brasilianische Nationalmannschaft 2026 Match Away
Nike Aero-FIT Fußballtrikot (Damen)
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Paris Saint-Germain Away
Paris Saint-Germain Away Nike Dri-FIT Pre-Match-Fußballoberteil (Damen)
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Paris Saint-Germain Away
Nike Dri-FIT Pre-Match-Fußballoberteil (Damen)
69,99 €

Blaue T-Shirts und Tops für Damen: kühl und bequem

Ob beim Workout im Studio oder beim Joggen draußen: Unsere blauen Damenoberteile halten dich angenehm kühl, damit du immer dein Bestes geben kannst. Entdecke mittelschwere Designs aus softem Material, die durchgehenden Komfort garantieren. Für ein weiches, strukturiertes Feeling greif zu T-Shirts aus gewaschener Baumwolle – formstabil und sanft zur Haut. Oder wähle leichte, besonders atmungsaktive Modelle wie ärmellose Tops mit offenem Rücken, die Feuchtigkeit mühelos entweichen lassen.


Entdecke T-Shirts in Marineblau für Damen oder Damen-T-Shirts in Hellblau in bequemen Schnitten. Klassische Styles mit lockerer Passform sorgen für ein luftiges Tragegefühl. Du magst es etwas figurbetonter? Dann greif zu einem schmal geschnittenen Design mit weichem Jacquard-Gummibund am Saum. Damit bleibt auch bei größter Anstrengung alles da, wo es hingehört. Wenn Flexibilität für dich wichtig ist, ist ein Modell mit Viertelreißverschluss die perfekte Option: zu für extra Wärme oder offen für mehr Luft. Daumenlöcher bieten noch mehr Abdeckung und halten die Ärmel zuverlässig an Ort und Stelle.


Hol dir Damen-T-Shirts in Königsblau oder T-Shirts in Dunkelblau, die mit deiner Energie mithalten können. Entdecke Tops mit Nike Dri-FIT Technologie. Das innovative Material leitet Schweiß von der Haut weg, sodass er schneller verdunstet. Damit bleibst du angenehm trocken und frisch. Achte auch auf Optionen mit Mesh-Einsätzen unter den Achseln. Diese schenken dir genau dort zusätzliche Belüftung, wo du sie am meisten brauchst. Und dank Designs mit Seitenschlitzen genießt du maximale Bewegungsfreiheit beim Dehnen oder Laufen.


Umweltschutz ist Teamarbeit, und wir tun unser Bestes, um unseren Teil dazu beizutragen. Mit Move to Zero wollen wir unseren CO₂-Ausstoß und den Abfall auf null reduzieren, um die Zukunft des Sports zu sichern. Du willst Teil dieser Mission sein? Dann entscheide dich für T-Shirts in Kobaltblau für Damen oder auch T-Shirts in Eisblau für Damen mit dem Label „Nachhaltige Materialien“. Das bedeutet, dass unsere Bekleidung zu mindestens 50 % aus Recyclingmaterial besteht. Dazu nutzen wir beispielsweise Polyestergarne, die aus alten Plastikflaschen, Teppichen und Fischernetzen von Mülldeponien hergestellt werden.