Air Max Dn8 Sneaker für Damen: individuelle Dämpfung für ultimativen Komfort
Was macht den Nike Air Max Dn8 für Damen zu einem so reaktionsfreudigen Sneaker? Ganz einfach: die Nike Dynamic Air Technologie. Jeder Schuh hat in der Sohle acht Doppelkammer-Tubes mit optimierten Druckstufen. Der Luftstrom kann sich also in jedem Tube-Set individuell an die Kompression anpassen. So entsteht ein unvergleichliches Dämpfungserlebnis. Dieses intelligente System, das direkt auf der Gummiaußensohle sitzt, verläuft von der Ferse bis zu den Zehen. Dein Fuß hat somit nahezu direkten Kontakt mit dem Boden, was ein geschmeidigeres Abrollen ermöglicht. Der üppige Schaumstoff unter dem Fuß sorgt für maximalen Tragekomfort. Damit kannst du laufen, so weit dich deine Füße tragen.
Dank verschiedener Farbtöne findest du sicher einen Nike Air Max Dn8, der deinen Stil widerspiegelt. Ob kräftige Blockfarben oder kontrastreiche Muster: Wir haben das passende Modell für fast jedes Outfit. Und der kultige Nike Swoosh krönt jeden Schuh als Symbol für Qualität. Das schlanke Design sorgt für einen dynamischen Look, während die leichtgewichtigen Materialien hohen Komfort bieten, ohne aufzutragen. Das geformte Obermaterial ist an der oberen Seite aus federleichtem Mesh gearbeitet, sodass du es kaum spürst. Die seitlichen Schlitze wiederum sind mit offenem Mesh unterlegt und erhöhen die Atmungsaktivität – was gerade dann von großem Vorteil ist, wenn du die Intensität deines Workouts steigerst.
Wer auf nachhaltige Sportswear zurückgreifen kann, hat gleich doppelten Spaß an Bewegung. Mit Move to Zero wollen wir den CO₂-Ausstoß und den Abfall auf null reduzieren. Wenn du uns bei dieser Mission unterstützen möchtest, achte beim Kauf deines Nike Air Max Dn8 für Damen auf das Label „Nachhaltige Materialien“. Das bedeutet, dass unsere Schuhe zu mindestens 20 % aus Recyclingmaterial bestehen. Dazu nutzen wir beispielsweise Polyestergarne, die aus alten Plastikflaschen, Teppichen und Fischernetzen von Mülldeponien hergestellt werden. Außerdem werden seit 2008 sämtliche Nike Air-Elemente in unseren Fabriken in Oregon und Missouri mit mindestens 25 % Produktionsabfällen gefertigt. So hast du also einen weiteren Grund, stolz auf dich zu sein – weil du nämlich weißt, dass deine Schuhe dazu beitragen, die Zukunft des Sports zu sichern.