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Nike Blazer Mid Top-Schuhe und -Sportschuhe

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Nike SB Zoom Blazer Mid
Nike SB Zoom Blazer Mid Skateboardschuh
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Skateboardschuh
94,99 €
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Oldschool-Look der Nike Blazer Mid Tops, neu aufgelegt

Die Nike Blazer Mid Tops kombinieren Retrostyle mit modernen Details und lassen sich vielseitig mit jedem Look tragen. Der gepolsterte Kragen des Schuhs sorgt für zusätzlichen Tragekomfort, die nicht abfärbende Gummisohle garantiert dauerhafte Traktion und Strapazierfähigkeit. Wähle aus einer Vielzahl von Größen, Farben und Modellen für Herren und Damen. Sieh dir die komplette Nike Blazer-Kollektion an oder gestalte deine ganz eigene, individuelle Farbgebung.