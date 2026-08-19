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Blaue Trainingsanzüge & Jogginganzüge

Nike Tech
Nike Tech Fleece-Hose mit offenem Saum (Herren)
Recyclingmaterialien
Nike Tech
Fleece-Hose mit offenem Saum (Herren)
119,99 €
Nike Tech
Nike Tech Windrunner-Fleecejacke mit durchgehendem Reißverschluss und Color-Block-Design (Herren)
Recyclingmaterialien
Nike Tech
Windrunner-Fleecejacke mit durchgehendem Reißverschluss und Color-Block-Design (Herren)
129,99 €
Nike Sportswear Club
Nike Sportswear Club Poly-Strick-Trainingsanzug für Herren
Recyclingmaterialien
Nike Sportswear Club
Poly-Strick-Trainingsanzug für Herren
89,99 €
Jordan Sport Crossover
Jordan Sport Crossover Dri-FIT Fleecehose für Herren
Recyclingmaterialien
Jordan Sport Crossover
Dri-FIT Fleecehose für Herren
69,99 €
Nike Sportswear Tech Fleece
Nike Sportswear Tech Fleece Hoodie mit durchgehendem Reißverschluss (Mädchen)
Nike Sportswear Tech Fleece
Hoodie mit durchgehendem Reißverschluss (Mädchen)
79,99 €
Nike Academy
Nike Academy Dri-FIT-Fußball-Trainingsanzug für Herren
Recyclingmaterialien
Nike Academy
Dri-FIT-Fußball-Trainingsanzug für Herren
79,99 €
Brasilien Academy Pro
Brasilien Academy Pro Nike Dri-FIT Fußball-Track-Jacket für Herren
Recyclingmaterialien
Brasilien Academy Pro
Nike Dri-FIT Fußball-Track-Jacket für Herren
59,99 €
Nike Advantage
Nike Advantage Dri-FIT Tennishose mit mittelhohem Bund (Damen)
Recyclingmaterialien
Nike Advantage
Dri-FIT Tennishose mit mittelhohem Bund (Damen)
74,99 €
FC Chelsea Strike+ SE
FC Chelsea Strike+ SE Nike Football Repel-Webhose (Herren)
Recyclingmaterialien
FC Chelsea Strike+ SE
Nike Football Repel-Webhose (Herren)
89,99 €
Jordan
Jordan Anthem Jacke (Herren)
Recyclingmaterialien
Jordan
Anthem Jacke (Herren)
119,99 €
England Strike
England Strike Nike Dri-FIT Fußball-Trainingsanzug aus Strickmaterial (Herren)
Recyclingmaterialien
England Strike
Nike Dri-FIT Fußball-Trainingsanzug aus Strickmaterial (Herren)
149,99 €
Nike Club Rules
Nike Club Rules Herrenjacke mit durchgehendem Reißverschluss
Nike Club Rules
Herrenjacke mit durchgehendem Reißverschluss
119,99 €
Brasilien Academy Pro
Brasilien Academy Pro Nike Dri-FIT Fußball-Trainingsanzug aus Strickmaterial (ältere Kinder)
Recyclingmaterialien
Brasilien Academy Pro
Nike Dri-FIT Fußball-Trainingsanzug aus Strickmaterial (ältere Kinder)
79,99 €
Nike Sportswear
Nike Sportswear Dri-FIT Trainingsanzug (ältere Kinder)
Recyclingmaterialien
Nike Sportswear
Dri-FIT Trainingsanzug (ältere Kinder)
59,99 €
FC Barcelona Strike Fourth
FC Barcelona Strike Fourth Nike Dri-FIT Fußball-Tracksuit
Recyclingmaterialien
FC Barcelona Strike Fourth
Nike Dri-FIT Fußball-Tracksuit
139,99 €
Jordan Sport Essentials
Jordan Sport Essentials Dri-FIT Webshorts (Herren)
Recyclingmaterialien
Jordan Sport Essentials
Dri-FIT Webshorts (Herren)
39,99 €
Nike
Nike 2-teiliges Essential Fleece-Rundhalsshirt-Set für Babys (0–9 Monate)
Frisch eingetroffen
Nike
2-teiliges Essential Fleece-Rundhalsshirt-Set für Babys (0–9 Monate)
42,99 €
Nike Tech Helios
Nike Tech Helios Dri-FIT Shell mit langen Ärmeln (Herren)
Frisch eingetroffen
Nike Tech Helios
Dri-FIT Shell mit langen Ärmeln (Herren)
99,99 €
Paris Saint-Germain Academy Pro
Paris Saint-Germain Academy Pro Nike Dri-FIT Fußball-Trainingsanzug aus Strickmaterial (ältere Kinder)
Recyclingmaterialien
Paris Saint-Germain Academy Pro
Nike Dri-FIT Fußball-Trainingsanzug aus Strickmaterial (ältere Kinder)
79,99 €
Nike Stride
Nike Stride Dri-FIT Laufhose aus Webmaterial (Herren)
Recyclingmaterialien
Nike Stride
Dri-FIT Laufhose aus Webmaterial (Herren)
89,99 €
Nike Advantage
Nike Advantage Dri-FIT Tennisjacke mit durchgehendem Reißverschluss (Damen)
Recyclingmaterialien
Nike Advantage
Dri-FIT Tennisjacke mit durchgehendem Reißverschluss (Damen)
84,99 €
Nike
Nike 2-teiliges Club-Fleece-Set für jüngere Kinder
Nike
2-teiliges Club-Fleece-Set für jüngere Kinder
47,99 €
Inter Mailand Strike
Inter Mailand Strike Nike Dri-FIT Strick-Fußballhose (Damen)
Recyclingmaterialien
Inter Mailand Strike
Nike Dri-FIT Strick-Fußballhose (Damen)
69,99 €
Nike
Nike 2-teiliges Club-Fleece-Set (Babys, 12–24 Monate)
Nike
2-teiliges Club-Fleece-Set (Babys, 12–24 Monate)
42,99 €

Blaue Jogginganzüge: für mehr Komfort beim Training

Wenn du bei kaltem Wetter Läufe und Trainingsprogramme absolvieren willst, brauchst du etwas Warmes zum Anziehen – zum Beispiel einen blauen Jogginganzug von Nike. Wir haben verschiedene Passformen und Silhouetten, die zu deinem Stil und den besonderen Anforderungen deiner Sportart passen. Die dynamischen Modelle schmiegen sich eng an deinen Körper und liegen angenehm auf der Haut, während sie die Körperwärme speichern. Damit deine Muskeln nicht auskühlen, haben wir lockere Oversize-Modelle, die du einfach über deine Trainingskleidung ziehen kannst. Oder wie wäre es mit einem babyblauen Jogginganzug aus kuschelweichem Brushback-Fleece?


Für unsere Trainingsanzüge in Blau haben wir das bewährte Tech Fleece eingesetzt, das dir eine professionelle Isolierung bietet, ohne dich zu beschweren. Dank beidseitig glatter Konstruktion kann es die natürliche Körperwärme speichern, während leichtgewichtige Fasern und die Elastizität des Materials dafür sorgen, dass du dich nicht eingeengt fühlst. Sobald du ins Schwitzen kommst, kommt die Nike Dri-FIT Technologie unserer dunkel- und hellblauen Jogginganzüge ins Spiel. Sie leitet die Feuchtigkeit von der Haut weg und transportiert sie an die Gewebeoberfläche, wo sie schnell verdunsten kann. So fühlst du dich wohl und kannst dich ganz auf deine Ziele konzentrieren.


Unsere blauen Jogginganzüge gibt es in verschiedenen Farbvarianten, die zu deinem Stil passen. Ein Jogginganzug in Dunkelblau ist elegant und vielseitig, während ein Modell in Königsblau sofort ins Auge sticht. Wer es gern dezenter mag, greift am besten zu einem hellblauen Trainingsanzug. Achte auf Kontrast-Besätze, die als zusätzliche Eyecatcher dienen, ebenso wie auf unseren ikonischen Nike Swoosh, der ein finales Statement setzt.


Mit Move to Zero wollen wir den CO₂-Ausstoß und den Abfall auf null reduzieren, um die Zukunft des Sports zu sichern. Möchtest du uns dabei unterstützen? Dann achte beim Kauf blauer Jogginganzüge – ob Navy- oder Königsblau – auf das Label „Nachhaltige Materialien“. Das bedeutet, dass unsere Bekleidung zu mindestens 50 % aus Recyclingmaterial besteht. Dazu nutzen wir beispielsweise Polyestergarne, die aus alten Plastikflaschen, Teppichen und Fischernetzen von Mülldeponien hergestellt werden.