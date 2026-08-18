  1. Bekleidung
    2. /
  2. Hoodies & Sweatshirts

Blaue Hoodies & Pullover

(120)
Nike Club
Nike Club Fleece-Hoodie für Herren
Nike Club
Fleece-Hoodie für Herren
64,99 €
Nike Studio Fleece aus mittelschwerem Material
Nike Studio Fleece aus mittelschwerem Material Oversize-Hoodie für Damen
Recyclingmaterialien
Nike Studio Fleece aus mittelschwerem Material
Oversize-Hoodie für Damen
64,99 €
Nike Club
Nike Club French Terry-Hoodie (Herren)
Nike Club
French Terry-Hoodie (Herren)
64,99 €
Nike Solo Fleece
Nike Solo Fleece Hoodie für Herren
Nike Solo Fleece
Hoodie für Herren
69,99 €
Paris Saint-Germain City Side
Paris Saint-Germain City Side Nike Football Fleece-Hoodie mit durchgehendem Reißverschluss (Herren)
Paris Saint-Germain City Side
Nike Football Fleece-Hoodie mit durchgehendem Reißverschluss (Herren)
89,99 €
Nike Sportswear Club
Nike Sportswear Club Oversize-Hoodie aus French Terry (Herren)
Nike Sportswear Club
Oversize-Hoodie aus French Terry (Herren)
69,99 €
Nike Studio Fleece Medium Weight
Nike Studio Fleece Medium Weight Oversize-Sweatshirt (Damen)
Recyclingmaterialien
Nike Studio Fleece Medium Weight
Oversize-Sweatshirt (Damen)
59,99 €
Nike Studio Fleece aus mittelschwerem Material
Nike Studio Fleece aus mittelschwerem Material Hoodie (Damen)
Recyclingmaterialien
Nike Studio Fleece aus mittelschwerem Material
Hoodie (Damen)
64,99 €
Nike Velocity
Nike Velocity Therma-FIT Golf-Hoodie (Herren)
Recyclingmaterialien
Nike Velocity
Therma-FIT Golf-Hoodie (Herren)
74,99 €
Nike N.A.C.
Nike N.A.C. Dri-FIT Fleece-Trainingshoodie ohne Ärmel (Herren)
Recyclingmaterialien
Nike N.A.C.
Dri-FIT Fleece-Trainingshoodie ohne Ärmel (Herren)
64,99 €
Tottenham Hotspur Tech Fleece
Tottenham Hotspur Tech Fleece Nike Fußball-Kapuzenjacke mit durchgehendem Reißverschluss für ältere Kinder (Jungen)
Tottenham Hotspur Tech Fleece
Nike Fußball-Kapuzenjacke mit durchgehendem Reißverschluss für ältere Kinder (Jungen)
94,99 €
England Tech Fleece Windrunner
England Tech Fleece Windrunner Nike Fußball-Kapuzenjacke (Herren)
England Tech Fleece Windrunner
Nike Fußball-Kapuzenjacke (Herren)
134,99 €
FFF Club
FFF Club Nike Football Hoodie aus French Terry (Herren)
FFF Club
Nike Football Hoodie aus French Terry (Herren)
69,99 €
Nike Tech Fleece
Nike Tech Fleece Kapuzenjacke (ältere Kinder, Jungen)
Recyclingmaterialien
Nike Tech Fleece
Kapuzenjacke (ältere Kinder, Jungen)
89,99 €
Jordan Brooklyn Fleece
Jordan Brooklyn Fleece Oversized Kapuzenjacke (Herren)
Jordan Brooklyn Fleece
Oversized Kapuzenjacke (Herren)
79,99 €
WNBA All-Star Weekend
WNBA All-Star Weekend Nike Basketball-Hoodie
WNBA All-Star Weekend
Nike Basketball-Hoodie
89,99 €
Paris Saint-Germain Club
Paris Saint-Germain Club Nike Fußball-Hoodie für Herren
Paris Saint-Germain Club
Nike Fußball-Hoodie für Herren
69,99 €
Nike Sportswear
Nike Sportswear Hoodie für Herren
Nike Sportswear
Hoodie für Herren
74,99 €
Nike Sportswear Club
Nike Sportswear Club French-Terry-Sweatshirt mit Rundhalsausschnitt (Herren)
Nike Sportswear Club
French-Terry-Sweatshirt mit Rundhalsausschnitt (Herren)
59,99 €
Jordan Brooklyn Fleece
Jordan Brooklyn Fleece Oversize-Hoodie (Herren)
Jordan Brooklyn Fleece
Oversize-Hoodie (Herren)
69,99 €
Nike Tech
Nike Tech Windrunner-Fleecejacke mit durchgehendem Reißverschluss und Color-Block-Design (Herren)
Recyclingmaterialien
Nike Tech
Windrunner-Fleecejacke mit durchgehendem Reißverschluss und Color-Block-Design (Herren)
129,99 €
Nike Studio Fleece Medium Weight
Nike Studio Fleece Medium Weight Oversize-Crewneck mit Grafik (Damen)
Frisch eingetroffen
Nike Studio Fleece Medium Weight
Oversize-Crewneck mit Grafik (Damen)
89,99 €
FC Barcelona Tech Fleece Windrunner
FC Barcelona Tech Fleece Windrunner Nike Fußball-Kapuzenjacke (Herren)
FC Barcelona Tech Fleece Windrunner
Nike Fußball-Kapuzenjacke (Herren)
134,99 €
FC Barcelona Club
FC Barcelona Club Nike Football Hoodie aus French Terry (Herren)
FC Barcelona Club
Nike Football Hoodie aus French Terry (Herren)
69,99 €
Paris Saint-Germain Tech Fleece Windrunner
Paris Saint-Germain Tech Fleece Windrunner Nike Fußball-Kapuzenjacke (Herren)
Paris Saint-Germain Tech Fleece Windrunner
Nike Fußball-Kapuzenjacke (Herren)
134,99 €
Nike Sportswear Athletic
Nike Sportswear Athletic Oversize-Hoodie für ältere Kinder (Jungen)
Frisch eingetroffen
Nike Sportswear Athletic
Oversize-Hoodie für ältere Kinder (Jungen)
54,99 €
FC Barcelona Tech Fleece
FC Barcelona Tech Fleece Nike Fußball-Kapuzenjacke mit durchgehendem Reißverschluss für ältere Kinder (Jungen)
FC Barcelona Tech Fleece
Nike Fußball-Kapuzenjacke mit durchgehendem Reißverschluss für ältere Kinder (Jungen)
94,99 €
Nike
Nike Basketball-Hoodie mit Dri-FIT-Technologie (ältere Kinder)
Nike
Basketball-Hoodie mit Dri-FIT-Technologie (ältere Kinder)
54,99 €
Tottenham Hotspur Tech Fleece Windrunner
Tottenham Hotspur Tech Fleece Windrunner Nike Football Hoodie mit durchgehendem Reißverschluss (Herren)
Tottenham Hotspur Tech Fleece Windrunner
Nike Football Hoodie mit durchgehendem Reißverschluss (Herren)
134,99 €
England Club
England Club Nike Fußball-Hoodie (Herren)
England Club
Nike Fußball-Hoodie (Herren)
69,99 €
FFF Club
FFF Club Nike Fußball-Hoodie für ältere Kinder (Jungen)
FFF Club
Nike Fußball-Hoodie für ältere Kinder (Jungen)
49,99 €
Inter Mailand Tech Fleece Windrunner
Inter Mailand Tech Fleece Windrunner Nike Football Hoodie mit durchgehendem Reißverschluss (Herren)
Inter Mailand Tech Fleece Windrunner
Nike Football Hoodie mit durchgehendem Reißverschluss (Herren)
134,99 €
FFF Tech Fleece
FFF Tech Fleece Nike Fußball-Kapuzenjacke mit durchgehendem Reißverschluss für ältere Kinder (Jungen)
FFF Tech Fleece
Nike Fußball-Kapuzenjacke mit durchgehendem Reißverschluss für ältere Kinder (Jungen)
94,99 €
Nike Tech
Nike Tech Windrunner-Jacke aus Fleece mit durchgehendem Reißverschluss (Herren)
Bestseller
Nike Tech
Windrunner-Jacke aus Fleece mit durchgehendem Reißverschluss (Herren)
119,99 €
Jordan Sport Crossover
Jordan Sport Crossover Ärmelloser Hoodie mit Dri-FIT-Technologie (Herren)
Jordan Sport Crossover
Ärmelloser Hoodie mit Dri-FIT-Technologie (Herren)
59,99 €
Nike Sportswear Tech Fleece
Nike Sportswear Tech Fleece Hoodie mit durchgehendem Reißverschluss (Mädchen)
Nike Sportswear Tech Fleece
Hoodie mit durchgehendem Reißverschluss (Mädchen)
79,99 €
Nike Club
Nike Club Fleece-Hoodie mit durchgehendem Reißverschluss (Herren)
Nike Club
Fleece-Hoodie mit durchgehendem Reißverschluss (Herren)
69,99 €
Nike Sportswear Tech Fleece
Nike Sportswear Tech Fleece Kapuzenjacke für ältere Kinder
Nike Sportswear Tech Fleece
Kapuzenjacke für ältere Kinder
79,99 €
Memphis Grizzlies Club
Memphis Grizzlies Club Nike NBA-Hoodie für Herren
Memphis Grizzlies Club
Nike NBA-Hoodie für Herren
74,99 €
FC Barcelona Tech Fleece Windrunner
FC Barcelona Tech Fleece Windrunner Nike Fußball-Hoodie mit durchgehendem Reißverschluss für Damen
FC Barcelona Tech Fleece Windrunner
Nike Fußball-Hoodie mit durchgehendem Reißverschluss für Damen
134,99 €
Jordan Brooklyn
Jordan Brooklyn Hoodie für Herren
Jordan Brooklyn
Hoodie für Herren
64,99 €
Paris Saint-Germain Home City Side
Paris Saint-Germain Home City Side Nike Fleece-Fußball-Hoodie (ältere Kinder)
Paris Saint-Germain Home City Side
Nike Fleece-Fußball-Hoodie (ältere Kinder)
59,99 €
New York Knicks Club
New York Knicks Club Nike NBA-Hoodie (Herren)
New York Knicks Club
Nike NBA-Hoodie (Herren)
74,99 €
New York Knicks Courtside
New York Knicks Courtside Jordan NBA Club Premium-Hoodie für Herren
New York Knicks Courtside
Jordan NBA Club Premium-Hoodie für Herren
79,99 €
Nike Studio Fleece aus mittelschwerem Material
Nike Studio Fleece aus mittelschwerem Material Damen-Hoodie mit durchgehendem Reißverschluss
Recyclingmaterialien
Nike Studio Fleece aus mittelschwerem Material
Damen-Hoodie mit durchgehendem Reißverschluss
69,99 €
Oklahoma City Thunder Club
Oklahoma City Thunder Club Nike NBA-Hoodie für Herren
Oklahoma City Thunder Club
Nike NBA-Hoodie für Herren
74,99 €
FC Chelsea Club
FC Chelsea Club Nike Fußball-Shirt mit Rundhalsausschnitt (Herren)
FC Chelsea Club
Nike Fußball-Shirt mit Rundhalsausschnitt (Herren)
64,99 €
Kroatien 2026
Kroatien 2026 Nike Club-Hoodie (Herren)
Kroatien 2026
Nike Club-Hoodie (Herren)
69,99 €
Paris Saint-Germain Tech Fleece Windrunner
Paris Saint-Germain Tech Fleece Windrunner Nike Fußball-Kapuzenjacke (Herren)
Paris Saint-Germain Tech Fleece Windrunner
Nike Fußball-Kapuzenjacke (Herren)
134,99 €
Nike Sportswear Athletic
Nike Sportswear Athletic Oversize-Hoodie für ältere Kinder (Jungen)
Frisch eingetroffen
Nike Sportswear Athletic
Oversize-Hoodie für ältere Kinder (Jungen)
54,99 €
FC Barcelona Tech Fleece
FC Barcelona Tech Fleece Nike Fußball-Kapuzenjacke mit durchgehendem Reißverschluss für ältere Kinder (Jungen)
FC Barcelona Tech Fleece
Nike Fußball-Kapuzenjacke mit durchgehendem Reißverschluss für ältere Kinder (Jungen)
94,99 €
Nike
Nike Basketball-Hoodie mit Dri-FIT-Technologie (ältere Kinder)
Nike
Basketball-Hoodie mit Dri-FIT-Technologie (ältere Kinder)
54,99 €
Tottenham Hotspur Tech Fleece Windrunner
Tottenham Hotspur Tech Fleece Windrunner Nike Football Hoodie mit durchgehendem Reißverschluss (Herren)
Tottenham Hotspur Tech Fleece Windrunner
Nike Football Hoodie mit durchgehendem Reißverschluss (Herren)
134,99 €
England Club
England Club Nike Fußball-Hoodie (Herren)
England Club
Nike Fußball-Hoodie (Herren)
69,99 €
FFF Club
FFF Club Nike Fußball-Hoodie für ältere Kinder (Jungen)
FFF Club
Nike Fußball-Hoodie für ältere Kinder (Jungen)
49,99 €
Inter Mailand Tech Fleece Windrunner
Inter Mailand Tech Fleece Windrunner Nike Football Hoodie mit durchgehendem Reißverschluss (Herren)
Inter Mailand Tech Fleece Windrunner
Nike Football Hoodie mit durchgehendem Reißverschluss (Herren)
134,99 €
FFF Tech Fleece
FFF Tech Fleece Nike Fußball-Kapuzenjacke mit durchgehendem Reißverschluss für ältere Kinder (Jungen)
FFF Tech Fleece
Nike Fußball-Kapuzenjacke mit durchgehendem Reißverschluss für ältere Kinder (Jungen)
94,99 €
Nike Tech
Nike Tech Windrunner-Jacke aus Fleece mit durchgehendem Reißverschluss (Herren)
Bestseller
Nike Tech
Windrunner-Jacke aus Fleece mit durchgehendem Reißverschluss (Herren)
119,99 €
Jordan Sport Crossover
Jordan Sport Crossover Ärmelloser Hoodie mit Dri-FIT-Technologie (Herren)
Jordan Sport Crossover
Ärmelloser Hoodie mit Dri-FIT-Technologie (Herren)
59,99 €
Nike Sportswear Tech Fleece
Nike Sportswear Tech Fleece Hoodie mit durchgehendem Reißverschluss (Mädchen)
Nike Sportswear Tech Fleece
Hoodie mit durchgehendem Reißverschluss (Mädchen)
79,99 €
Nike Club
Nike Club Fleece-Hoodie mit durchgehendem Reißverschluss (Herren)
Nike Club
Fleece-Hoodie mit durchgehendem Reißverschluss (Herren)
69,99 €
Nike Sportswear Tech Fleece
Nike Sportswear Tech Fleece Kapuzenjacke für ältere Kinder
Nike Sportswear Tech Fleece
Kapuzenjacke für ältere Kinder
79,99 €
Memphis Grizzlies Club
Memphis Grizzlies Club Nike NBA-Hoodie für Herren
Memphis Grizzlies Club
Nike NBA-Hoodie für Herren
74,99 €
FC Barcelona Tech Fleece Windrunner
FC Barcelona Tech Fleece Windrunner Nike Fußball-Hoodie mit durchgehendem Reißverschluss für Damen
FC Barcelona Tech Fleece Windrunner
Nike Fußball-Hoodie mit durchgehendem Reißverschluss für Damen
134,99 €
Jordan Brooklyn
Jordan Brooklyn Hoodie für Herren
Jordan Brooklyn
Hoodie für Herren
64,99 €
Paris Saint-Germain Home City Side
Paris Saint-Germain Home City Side Nike Fleece-Fußball-Hoodie (ältere Kinder)
Paris Saint-Germain Home City Side
Nike Fleece-Fußball-Hoodie (ältere Kinder)
59,99 €
New York Knicks Club
New York Knicks Club Nike NBA-Hoodie (Herren)
New York Knicks Club
Nike NBA-Hoodie (Herren)
74,99 €
New York Knicks Courtside
New York Knicks Courtside Jordan NBA Club Premium-Hoodie für Herren
New York Knicks Courtside
Jordan NBA Club Premium-Hoodie für Herren
79,99 €
Nike Studio Fleece aus mittelschwerem Material
Nike Studio Fleece aus mittelschwerem Material Damen-Hoodie mit durchgehendem Reißverschluss
Recyclingmaterialien
Nike Studio Fleece aus mittelschwerem Material
Damen-Hoodie mit durchgehendem Reißverschluss
69,99 €
Oklahoma City Thunder Club
Oklahoma City Thunder Club Nike NBA-Hoodie für Herren
Oklahoma City Thunder Club
Nike NBA-Hoodie für Herren
74,99 €
FC Chelsea Club
FC Chelsea Club Nike Fußball-Shirt mit Rundhalsausschnitt (Herren)
FC Chelsea Club
Nike Fußball-Shirt mit Rundhalsausschnitt (Herren)
64,99 €
Kroatien 2026
Kroatien 2026 Nike Club-Hoodie (Herren)
Kroatien 2026
Nike Club-Hoodie (Herren)
69,99 €

Blaue Pullover & Hoodies: Layering-Looks für dein Training

Premium-Qualität ist Trumpf – deshalb kannst du in einem blauen Hoodie von Nike sogar im Winter aktiv bleiben. Bevorzugst du ein Modell mit Reißverschluss oder ein Design zum Überziehen? Wir haben beides im Programm. Auch leichtgewichtige Layering-Pieces wie blaue Pullover findest du in unserem Sortiment. Zu modernen Outfits passen babyblaue Hoodies und hellblaue Pullover besonders gut, während sich dunkelblaue Pullover und royalblaue Hoodies beliebig kombinieren lassen.


Kälte – was ist das?


Bekanntlich gibt es ja kein schlechtes Wetter, sondern nur die falsche Kleidung. Um dieses Problem zu lösen, haben wir die Therma-FIT Technologie entwickelt. Mikrofasern mit isolierenden Eigenschaften speichern dabei die natürliche Körperwärme, um Muskeln und Gelenke zu schützen – ob beim Warm-up, Cooldown oder während eines intensiven Trainings. Diese leichtgewichtigen Materialien beschweren dich nicht, sodass du dich rundum wohlfühlst. Zudem hat das technische Gewebe innen wie außen eine glatte Textur und kreiert dadurch einen smarten Look.


Genieße den Frischekick


Ob morgens beim Joggen oder nach Feierabend beim Mannschaftstraining: Wer seinen Sport ernst nimmt, kommt dabei unweigerlich ins Schwitzen. Damit du länger durchhalten kannst, lohnt sich ein Blick auf unsere dunkelblauen Hoodies mit Nike Dri-FIT Technologie. Feuchtigkeitsableitende Fasern leiten hier den Schweiß von der Haut weg und bringen ihn an die Gewebeoberfläche, wo er schnell verdunstet. Gleichzeitig ermöglicht dieses atmungsaktive Material eine optimale Luftzirkulation. Das heißt unterm Strich: Dein Körper kann nicht überhitzen, da überschüssige Wärme schnell und effizient abgeleitet wird. So kannst du dich ganz auf dein Ziel konzentrieren.


Unterstütze die nächste Generation


Auch junge Sportler:innen haben das Recht auf eine professionelle Ausrüstung, um ihre Skills zu verbessern – so wie die Vorbilder, von denen sie sich inspirieren lassen. Deshalb verwenden wir bei unseren blauen Hoodies für Kinder dieselben hochwertigen Materialien, die auch bei unserer Erwachsenenkollektion zum Einsatz kommen. Achte auf funktionale Details wie wasserdicht versiegelte Nähte an stark beanspruchten Stellen sowie Reißverschlusstaschen, in denen wichtige Dinge immer griffbereit sind. Wir haben auch Designs im Sortiment, die von legendären Sportgrößen inspiriert sind. So können die Kids ihren Held:innen nacheifern und sind mit Leidenschaft bei der Sache.


Komfort und Entspannung gehen Hand in Hand


In die blauen Pullover und hellblauen Hoodies von Nike kannst du dich in den Pausen schön reinkuscheln und stilvoll entspannen. Dank locker geschnittener Silhouetten lassen sich diese Modelle auch über der Sportswear tragen. Wähle einen blauen Pullover mit luftigerem Design oder einen navy Hoodie, der Halspartie und Kopf besser wärmt. Eng anliegende Rippstrick-Bündchen an den Ärmeln sowie verstellbare Kordelzüge lassen keine Wärme entweichen.


Unsere Mission


Mit Move to Zero wollen wir unseren CO₂-Ausstoß und den Abfall auf null reduzieren, um die Zukunft des Sports zu sichern. Wenn du uns bei dieser Mission unterstützen möchtest, dann achte beim Kauf von blauen Hoodies und Pullovern auf das Label „Nachhaltige Materialien“. Das bedeutet, dass unsere Bekleidung zu mindestens 50 % aus Recyclingmaterial besteht. Dazu nutzen wir beispielsweise Polyestergarne, die aus alten Plastikflaschen, Teppichen und Fischernetzen von Mülldeponien hergestellt werden.