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Blaue Zipper

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Jordan Brooklyn Fleece
Jordan Brooklyn Fleece Oversized Kapuzenjacke (Herren)
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Oversized Kapuzenjacke (Herren)
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FC Barcelona Tech Fleece Windrunner
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England Tech Fleece Windrunner
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Jordan Brooklyn Herren-Hoodie mit durchgehendem Reißverschluss
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Britische und irische Löwen Nike Club Kapuzenjacke mit durchgehendem Reißverschluss für Herren
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Atlético Madrid Chill Terry (Damen) Nike Fußball-Hoodie mit durchgehendem Reißverschluss für Damen
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Jordan Sport Hoop Fleece Dri-FIT Herren-Kapuzenjacke
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Nike Tech Windrunner-Jacke aus Fleece mit durchgehendem Reißverschluss (Herren)
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Nike Sportswear Tech Fleece Hoodie mit durchgehendem Reißverschluss für ältere Kinder
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Blaue Hoodies mit Reißverschluss: Wärme zum Mitnehmen

Welche Herausforderungen auch auf dich warten: Unsere blauen Pullover mit Reißverschluss lassen dich nicht im Stich. Lässige Silhouetten und überschnittene Schultern geben dir viel Spielraum bei jedem Move, während dir die elastischen Materialien maximale Bewegungsfreiheit einräumen.


Stretch-Bündchen an Ärmeln und Saum gewährleisten hohen Komfort und sorgen dafür, dass unterwegs nichts verrutscht. Flache Nähte und weiche Materialien verhindern Hautreizungen, damit dich nichts aufhalten kann. Dank einer großen Auswahl an Farben – von der hellblauen Kapuzenjacke bis zum dunkelblauen Modell – können alle Sportler:innen ihr Lieblingspiece finden. Natürlich ist auch der ikonische Nike Swoosh auf der Brust aufgestickt und verleiht deiner Sportswear einen professionellen Look.


Warum sind die blauen Zipper von Nike so kuschelig und bequem? Unsere Fleece-Materialien ebenso wie alle Materialien mit gebürsteter Baumwolle sind fühlbar weich und geschmeidig. Gleichzeitig sind sie aber auch so leichtgewichtig, dass sie dich nicht beschweren. Steigt die Intensität deines Trainings, ist eine blaue Kapuzenjacke mit Nike Dri-FIT Technologie die beste Wahl. Das innovative Design leitet Material von der Haut weg, damit er schnell verdunsten kann, während du frischen, kühlen Tragekomfort genießt. Wer noch mehr Frischluft braucht, kann vorne den Reißverschluss öffnen – ein funktionales Detail, mit dem du schnell auf die unterschiedlichsten Bedingungen reagieren kannst. Bei wechselhaftem Wetter ist ein blauer Reißverschluss-Hoodie mit verstellbarer Kapuze sehr nützlich, um bei einem plötzlichen Regenschauer nicht nass zu werden. Achte auf Modelle mit Reißverschlusstaschen, wenn du deine Wertsachen immer bei dir tragen möchtest. Designs mit Kängurutaschen haben wiederum den Vorteil, dass du deine Hände jederzeit aufwärmen kannst.


Mit Move to Zero wollen wir den CO₂-Ausstoß und den Abfall auf null reduzieren. Wenn du uns bei dieser Mission unterstützen möchtest, dann achte beim Kauf eines blauen Zippers auf das Label „Nachhaltige Materialien“. Das bedeutet, dass unsere Bekleidung zu mindestens 50 % aus Recyclingmaterial besteht. Dazu nutzen wir beispielsweise Polyestergarne, die aus alten Plastikflaschen, Teppichen und Fischernetzen von Mülldeponien hergestellt werden.