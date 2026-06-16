triangle, start, resume, beginVideo
 
Bild 1 von 6
Türkei 2026 Nike Dri-FIT Academy Pro Kurzarm-Fußballoberteil (Herren) - Sport Red/Schwarz/Weiß

Türkei 2026 Academy Pro Kurzarm-Oberteil

Nike Dri-FIT Kurzarm-Fußballoberteil (Herren)

29,99 €
Größe auswählenGrößentabelle

Klarna An der Kasse verfügbar.

Dieses Produkt ist von Rabatten und Angeboten vor Ort ausgeschlossen.
Kostenlose Abholung
Für Click and Collect beim Checkout verfügbar

Dieses Academy Oberteil wurde für das Fußballtraining entwickelt und sorgt mit seitlichen Mesh-Einsätzen, die zusätzliche Luftzirkulation bieten, für ein ultraleichtes, kühles Tragegefühl. Die schmale Passform ermöglicht ein relaxtes Tragegefühl, während du beim Training und Testspiel Tempo machst.


  • Gezeigte Farbe: Sport Red/Schwarz/Weiß
  • Style: IR0469-614

Türkei 2026 Academy Pro Kurzarm-Oberteil

29,99 €

Dieses Academy Oberteil wurde für das Fußballtraining entwickelt und sorgt mit seitlichen Mesh-Einsätzen, die zusätzliche Luftzirkulation bieten, für ein ultraleichtes, kühles Tragegefühl. Die schmale Passform ermöglicht ein relaxtes Tragegefühl, während du beim Training und Testspiel Tempo machst.

Vorteile

Nike Dri-FIT-Technologie leitet Schweiß von der Haut ab, wodurch er schneller verdunstet und du angenehm trocken bleibst.

Produktinformationen

  • 100 % Polyester
  • Gezeigte Farbe: Sport Red/Schwarz/Weiß
  • Style: IR0469-614

Größe und Passform

    • Model trägt Größe M bei einer Körpergröße von 188 cm
    • Schmale Passform: schlank und passgenau
  • Größentabelle

Versand & Rücksendung

Für Standardlieferungen wird eine Gebühr von 5 € berechnet. Diese gilt für Gäste bei Bestellungen unter 99 € und für Nike Member bei Bestellungen unter 50 €.

Kostenlose Abholung im Store und 30 Tage kostenlose Rücksendung. Es gelten einige Ausnahmen.

Bewertungen (1)

5 Sterne

  • Stijlvol

    Sevim004ca674a05a49bb841f2271efecd740

    Hoge kwaliteit & betaalbare prijs. Rood die iedereen goed staat. Prachtige shirt! Ik ben vrouw en heb maat xs.

Türkei 2026 Nike Dri-FIT Academy Pro Kurzarm-Fußballoberteil (Herren)

Türkei 2026 Academy Pro Kurzarm-Oberteil

29,99 €
Preise inkl. MwSt. und ggf. zzgl. Versandkosten. Einzelheiten zu den Versandkosten findest du hier

Vervollständige den Look