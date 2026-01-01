Nike
Therma-FIT Basketball Performance-Hoodie (Damen)
Klarna An der Kasse verfügbar.
Willst du draußen ein paar Würfe machen? Dieser weiche und warme Plüsch-Hoodie mit Nike Therma-FIT-Technologie eignet sich perfekt für eine flotte Basketballpartie im Freien, wenn die Temperaturen sinken.
- Gezeigte Farbe: Schwarz/Weiß
- Style: IO8305-010
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Willst du draußen ein paar Würfe machen? Dieser weiche und warme Plüsch-Hoodie mit Nike Therma-FIT-Technologie eignet sich perfekt für eine flotte Basketballpartie im Freien, wenn die Temperaturen sinken.
Vorteile
Die Nike Therma-FIT-Technologie nutzt deine natürliche Körperwärme, damit du auch bei kaltem Wetter warm bleibst.
Produktinformationen
- Kängurutasche
- Gerippte Ausschnitte
- Aufgesticktes Swoosh-Logo
- Body: 52 % Polyester / 48 % Baumwolle; Rippmaterial: 96 % Baumwolle / 4 % Elastan; Kapuzenfutter: 100 % Polyester
- Maschinenwäsche
- Importiert
- Gezeigte Farbe: Schwarz/Weiß
- Style: IO8305-010
Größe und Passform
- Model trägt Größe S bei einer Körpergröße von 179 cm
- Extragroße Passform: extragroß und weit
- Größentabelle
Versand & Rücksendung
Für Standardlieferungen wird eine Gebühr von 5 € berechnet. Diese gilt für Gäste bei Bestellungen unter 99 € und für Nike Member bei Bestellungen unter 50 €.
Kostenlose Abholung im Store und 30 Tage kostenlose Rücksendung. Es gelten einige Ausnahmen.
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