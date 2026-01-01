Nike Tennis Premier Stirnband

Nike
NikeCourt Premier Tennisstirnband
Klarna An der Kasse verfügbar.
Mit diesem Nike Stirnband kannst du deine Haare ganz einfach bändigen und gleichzeitig Schweiß in Schach halten. Die Kombination aus feuchtigkeitsableitender Technologie und der atmungsaktiven Baumwollschicht sorgt Satz für Satz für ein angenehm trockenes Tragegefühl.
- Gezeigte Farbe: Weiß/Schwarz
- Style: IW5822-101
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Mit diesem Nike Stirnband kannst du deine Haare ganz einfach bändigen und gleichzeitig Schweiß in Schach halten. Die Kombination aus feuchtigkeitsableitender Technologie und der atmungsaktiven Baumwollschicht sorgt Satz für Satz für ein angenehm trockenes Tragegefühl.
Vorteile
Nike Dri-FIT-Technologie leitet Schweiß von der Haut ab, wodurch er schneller verdunstet und du angenehm trocken bleibst.
Produktinformationen
- 59 % Baumwolle/37 % Polyester/4 % Elastan
- Im Thermodruckverfahren aufgebrachter Nike Swoosh
- Handwäsche
- Importiert
- Gezeigte Farbe: Weiß/Schwarz
- Style: IW5822-101
Versand & Rücksendung
Für Standardlieferungen wird eine Gebühr von 5 € berechnet. Diese gilt für Gäste bei Bestellungen unter 99 € und für Nike Member bei Bestellungen unter 50 €.
Kostenlose Abholung im Store und 30 Tage kostenlose Rücksendung. Es gelten einige Ausnahmen.
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