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Nike Swim Spiderback Midkini für ältere Kinder (Mädchen) - Blue Crystal/Weiß

Nike Swim

Spiderback Midkini für ältere Kinder (Mädchen)

47,99 €

Klarna An der Kasse verfügbar.

Blüh in diesem Spiderback-Midkini auf. Dieses durchgehend gefütterte Badeset mit einem schicken Midkini-Oberteil und einer vollständig bedeckenden Unterhose ist für sonnige Tage und Tage am Pool bestimmt.


  • Gezeigte Farbe: Blue Crystal/Weiß
  • Style: IQ7789-453

Nike Swim

47,99 €

Blüh in diesem Spiderback-Midkini auf. Dieses durchgehend gefütterte Badeset mit einem schicken Midkini-Oberteil und einer vollständig bedeckenden Unterhose ist für sonnige Tage und Tage am Pool bestimmt.

Vorteile

Durchgehend gefüttert für eine bessere Passform, Komfort und ein sicheres Tragegefühl.

Produktinformationen

  • Aufgestickter Swoosh
  • Volle Gesäßabdeckung
  • Body: 82 % Polyester/18 % Elastan; Träger: 80 % Nylon/20 % Elastan (chlorresistent); Futter: 100 % Polyester
  • GETRENNT UND KALT VON HAND WASCHEN. NACH JEDEM TRAGEN. CHLORFREIES BLEICHMITTEL. ZUM TROCKNEN AUFHÄNGEN. NICHT BÜGELN. NICHT CHEMISCH REINIGEN. NICHT FEUCHT AUFBEWAHREN.
  • Gezeigte Farbe: Blue Crystal/Weiß
  • Style: IQ7789-453

Größe und Passform

    • Model trägt Größe M bei einer Körpergröße von 154 cm
    • Standardpassform: lässig und traditionell
  • Größentabelle

Versand & Rücksendung

Für Standardlieferungen wird eine Gebühr von 5 € berechnet. Diese gilt für Gäste bei Bestellungen unter 99 € und für Nike Member bei Bestellungen unter 50 €.

Kostenlose Abholung im Store und 30 Tage kostenlose Rücksendung. Es gelten einige Ausnahmen.

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    Nike Swim Spiderback Midkini für ältere Kinder (Mädchen)

    Nike Swim

    47,99 €
    Preise inkl. MwSt. und ggf. zzgl. Versandkosten. Einzelheiten zu den Versandkosten findest du hier