Nike Swim
Spiderback Midkini für ältere Kinder (Mädchen)
Klarna An der Kasse verfügbar.
Blüh in diesem Spiderback-Midkini auf. Dieses durchgehend gefütterte Badeset mit einem schicken Midkini-Oberteil und einer vollständig bedeckenden Unterhose ist für sonnige Tage und Tage am Pool bestimmt.
- Gezeigte Farbe: Blue Crystal/Weiß
- Style: IQ7789-453
Nike Swim
Blüh in diesem Spiderback-Midkini auf. Dieses durchgehend gefütterte Badeset mit einem schicken Midkini-Oberteil und einer vollständig bedeckenden Unterhose ist für sonnige Tage und Tage am Pool bestimmt.
Vorteile
Durchgehend gefüttert für eine bessere Passform, Komfort und ein sicheres Tragegefühl.
Produktinformationen
- Aufgestickter Swoosh
- Volle Gesäßabdeckung
- Body: 82 % Polyester/18 % Elastan; Träger: 80 % Nylon/20 % Elastan (chlorresistent); Futter: 100 % Polyester
- GETRENNT UND KALT VON HAND WASCHEN. NACH JEDEM TRAGEN. CHLORFREIES BLEICHMITTEL. ZUM TROCKNEN AUFHÄNGEN. NICHT BÜGELN. NICHT CHEMISCH REINIGEN. NICHT FEUCHT AUFBEWAHREN.
- Gezeigte Farbe: Blue Crystal/Weiß
- Style: IQ7789-453
Größe und Passform
- Model trägt Größe M bei einer Körpergröße von 154 cm
- Standardpassform: lässig und traditionell
- Größentabelle
Versand & Rücksendung
Für Standardlieferungen wird eine Gebühr von 5 € berechnet. Diese gilt für Gäste bei Bestellungen unter 99 € und für Nike Member bei Bestellungen unter 50 €.
Kostenlose Abholung im Store und 30 Tage kostenlose Rücksendung. Es gelten einige Ausnahmen.
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