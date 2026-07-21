Nike Swim HydraStrong Fly Racerback-Einteiler (Damen)

ursulal320936862
Maillot de bain très confortable, avec une coupe agréable à porter. La taille correspond parfaitement. Un très bel article, en excellent état, idéal pour profiter de l’été.
Klarna An der Kasse verfügbar.
Hol dir den Racerback-Badeanzug, der bei der Leistung keine Abstriche macht. Der klassisch geschnittene Bein- und Gesäßbereich sorgt für maximalen Komfort und die schmalen Träger bieten dir mittleren Halt. Das vollständig gefütterte Nike HydraStrong-Material sorgt für eine lang anhaltende Strapazierfähigkeit, damit du dich auf deine persönlichen Bestleistungen konzentrieren kannst.
Nike Swim HydraStrong Fly
Hol dir den Racerback-Badeanzug, der bei der Leistung keine Abstriche macht. Der klassisch geschnittene Bein- und Gesäßbereich sorgt für maximalen Komfort und die schmalen Träger bieten dir mittleren Halt. Das vollständig gefütterte Nike HydraStrong-Material sorgt für eine lang anhaltende Strapazierfähigkeit, damit du dich auf deine persönlichen Bestleistungen konzentrieren kannst.
Für Standardlieferungen wird eine Gebühr von 5 € berechnet. Diese gilt für Gäste bei Bestellungen unter 99 € und für Nike Member bei Bestellungen unter 50 €.
Kostenlose Abholung im Store und 30 Tage kostenlose Rücksendung. Es gelten einige Ausnahmen.
5 Sterne
ursulal320936862
Maillot de bain très confortable, avec une coupe agréable à porter. La taille correspond parfaitement. Un très bel article, en excellent état, idéal pour profiter de l’été.
Nike Swim HydraStrong Fly