Recyclingmaterialien
Nike Swim
Einteiler mit Wellenstruktur und Schnürung für ältere Kinder (Mädchen)
Klarna An der Kasse verfügbar.
Dieses Produkt besteht zu mindestens 75 % aus recycelten Fasern
Dieser zeitlose Badeanzug mit Wellenstruktur kombiniert klassisch und modern. Dieser Badeanzug ist durchgehend gefüttert und bietet eine volle Abdeckung am Po sowie die perfekte Mischung aus Tragekomfort und Style.
- Gezeigte Farbe: Pink Glow/Pink Glow
- Style: IQ7787-649
Nike Swim
Dieser zeitlose Badeanzug mit Wellenstruktur kombiniert klassisch und modern. Dieser Badeanzug ist durchgehend gefüttert und bietet eine volle Abdeckung am Po sowie die perfekte Mischung aus Tragekomfort und Style.
Vorteile
Durchgehend gefüttert für eine bessere Passform, Komfort und ein sicheres Tragegefühl.
Produktinformationen
- Aufgestickter Swoosh
- Volle Gesäßabdeckung
- Hauptteil: 52 % recycelter Polyester, 41 % recyceltes Nylon, 7 % Elastan; Futter: 100 % recycelter Polyester
- GETRENNT UND KALT VON HAND WASCHEN. NACH JEDEM TRAGEN. CHLORFREIES BLEICHMITTEL. ZUM TROCKNEN AUFHÄNGEN. NICHT BÜGELN. NICHT CHEMISCH REINIGEN. NICHT FEUCHT AUFBEWAHREN.
- Gezeigte Farbe: Pink Glow/Pink Glow
- Style: IQ7787-649
Größe und Passform
- Model trägt Größe M bei einer Körpergröße von 155 cm
- Standardpassform: lässig und traditionell
- Größentabelle
Versand & Rücksendung
Für Standardlieferungen wird eine Gebühr von 5 € berechnet. Diese gilt für Gäste bei Bestellungen unter 99 € und für Nike Member bei Bestellungen unter 50 €.
Kostenlose Abholung im Store und 30 Tage kostenlose Rücksendung. Es gelten einige Ausnahmen.
Herstellungsinformationen
- Der recycelte Polyester, der in Nike Produkten verwendet wird, besteht aus recycelten Plastikflaschen, die gereinigt, zerkleinert und in Pellets umgewandelt werden. Diese Pellets werden zu neuem, hochwertigem Garn versponnen, das wiederum in unseren Produkten eingesetzt wird. So reduzieren wir die Auswirkungen unserer Performance-Produkte auf die Umwelt.
- Neben der Reduzierung von Abfällen reduziert recycelter Polyester die Kohlenstoff-Emissionen um bis zu 30 % im Vergleich zu neu produziertem Polyester. Nike verwendet jährlich durchschnittlich 1 Milliarde Plastikflaschen, die sonst auf Mülldeponien und letztendlich im Meer gelandet wären.
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