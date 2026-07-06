Nike Swim Badeanzug mit U-Ausschnitt und Shoreline-Textur (Damen)

AnnaP382237838
Es d'un color i textura bonica. El tallatge es petit en relació al seu tallatge.
Recyclingmaterialien
Klarna An der Kasse verfügbar.
Dieses Produkt besteht zu mindestens 75 % aus recycelten Polyesterfasern.
Hol dir den texturierten Strick, der härter arbeitet, mit diesem eleganten Badeanzug mit U-Ausschnitt, der aus einem weichen, schnell trocknenden, gekräuselten Stoff besteht, der dem Look eine zusätzliche Dimension verleiht. Dieser Badeanzug ist durchgehend gefüttert und bietet eine mittlere Bedeckung und Unterstützung. Er besticht durch die perfekte Kombination aus Tragekomfort und Style.
Nike Swim
Hol dir den texturierten Strick, der härter arbeitet, mit diesem eleganten Badeanzug mit U-Ausschnitt, der aus einem weichen, schnell trocknenden, gekräuselten Stoff besteht, der dem Look eine zusätzliche Dimension verleiht. Dieser Badeanzug ist durchgehend gefüttert und bietet eine mittlere Bedeckung und Unterstützung. Er besticht durch die perfekte Kombination aus Tragekomfort und Style.
Für Standardlieferungen wird eine Gebühr von 5 € berechnet. Diese gilt für Gäste bei Bestellungen unter 99 € und für Nike Member bei Bestellungen unter 50 €.
Kostenlose Abholung im Store und 30 Tage kostenlose Rücksendung. Es gelten einige Ausnahmen.
4 Sterne
AnnaP382237838
Es d'un color i textura bonica. El tallatge es petit en relació al seu tallatge.
Nike Swim