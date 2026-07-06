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Nike Swim Badeanzug mit U-Ausschnitt und Shoreline-Textur (Damen) - Green Abyss/Nightshade

Recyclingmaterialien

Nike Swim

Shoreline Texture Einteiler mit U-Ausschnitt für Damen

64,99 €
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Dieses Produkt besteht zu mindestens 75 % aus recycelten Polyesterfasern.

Hol dir den texturierten Strick, der härter arbeitet, mit diesem eleganten Badeanzug mit U-Ausschnitt, der aus einem weichen, schnell trocknenden, gekräuselten Stoff besteht, der dem Look eine zusätzliche Dimension verleiht. Dieser Badeanzug ist durchgehend gefüttert und bietet eine mittlere Bedeckung und Unterstützung. Er besticht durch die perfekte Kombination aus Tragekomfort und Style.


  • Gezeigte Farbe: Green Abyss/Nightshade
  • Style: IQ8319-399

Nike Swim

64,99 €

Hol dir den texturierten Strick, der härter arbeitet, mit diesem eleganten Badeanzug mit U-Ausschnitt, der aus einem weichen, schnell trocknenden, gekräuselten Stoff besteht, der dem Look eine zusätzliche Dimension verleiht. Dieser Badeanzug ist durchgehend gefüttert und bietet eine mittlere Bedeckung und Unterstützung. Er besticht durch die perfekte Kombination aus Tragekomfort und Style.

Vorteile

  • Der mittlere Halt sorgt für ein angenehmes Tragegefühl und unterstützt dich bei ganztägigen Wasseraktivitäten.
  • Der integrierte BH sorgt für bequemen Halt und eine angemessene Abdeckung.
  • Das durchgehende Futter sorgt für Halt und Abdeckung.

Produktinformationen

  • Herausnehmbare BH-Körbchen
  • Mittlere Abdeckung am Po
  • Das mittelhoch geschnittene Bein reicht bis zur Mitte der Hüfte
  • Aufgestickter Swoosh
  • Hauptteil: 90 % Nylon, 10 % Elastan; Futter: 100 % recycelter Polyester
  • GETRENNT UND KALT VON HAND WASCHEN. NACH JEDEM TRAGEN. CHLORFREIES BLEICHMITTEL. ZUM TROCKNEN AUFHÄNGEN. NICHT BÜGELN. NICHT CHEMISCH REINIGEN. NICHT FEUCHT AUFBEWAHREN.
  • Gezeigte Farbe: Green Abyss/Nightshade
  • Style: IQ8319-399

Größe und Passform

    • Model trägt Größe S bei einer Körpergröße von 178 cm
    • Standardpassform: lässig und traditionell
  • Größentabelle

Versand & Rücksendung

Für Standardlieferungen wird eine Gebühr von 5 € berechnet. Diese gilt für Gäste bei Bestellungen unter 99 € und für Nike Member bei Bestellungen unter 50 €.

Kostenlose Abholung im Store und 30 Tage kostenlose Rücksendung. Es gelten einige Ausnahmen.

Herstellungsinformationen

    • Der recycelte Polyester, der in Nike Produkten verwendet wird, besteht aus recycelten Plastikflaschen, die gereinigt, zerkleinert und in Pellets umgewandelt werden. Diese Pellets werden zu neuem, hochwertigem Garn versponnen, das wiederum in unseren Produkten eingesetzt wird. So reduzieren wir die Auswirkungen unserer Performance-Produkte auf die Umwelt.
    • Neben der Reduzierung von Abfällen reduziert recycelter Polyester die Kohlenstoff-Emissionen um bis zu 30 % im Vergleich zu neu produziertem Polyester. Nike verwendet jährlich durchschnittlich 1 Milliarde Plastikflaschen, die sonst auf Mülldeponien und letztendlich im Meer gelandet wären.

Bewertungen (1)

4 Sterne

  • AnnaP382237838

    Es d'un color i textura bonica. El tallatge es petit en relació al seu tallatge.

Nike Swim Badeanzug mit U-Ausschnitt und Shoreline-Textur (Damen)

Nike Swim

64,99 €
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