Nike Sportswear Club Strickjacke (ältere Kinder)

Nike Sportswear Club
Strickjacke für ältere Kinder
Klarna An der Kasse verfügbar.
Ein Cardigan steht für einen klassischen, aber sportlichen Look. Edel und doch relaxt. Unser Pullover mit Knopfleiste aus French-Terry-Material ist ein bequemes Basic, mit dem du jedes Outfit aufwerten kannst, ohne dabei auf Komfort verzichten zu müssen.
- Gezeigte Farbe: Schwarz/Sanddrift/Sanddrift
- Style: IM5082-010
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Ein Cardigan steht für einen klassischen, aber sportlichen Look. Edel und doch relaxt. Unser Pullover mit Knopfleiste aus French-Terry-Material ist ein bequemes Basic, mit dem du jedes Outfit aufwerten kannst, ohne dabei auf Komfort verzichten zu müssen.
Vorteile
- Das mittelschwere French Terry ist von Natur aus atmungsaktiv und verfügt über weiche Schlaufen an der Innenseite.
- Die lockere Passform sorgt für eine entspannte Silhouette und lässt sich gut kombinieren.
Produktinformationen
- Aufgestickte Nike und Swoosh-Logos
- Body: 80 % Baumwolle / 20 % Polyester; Rippmaterial: 97 % Baumwolle / 3 % Elastan;
- Maschinenwäsche
- Importiert
- Gezeigte Farbe: Schwarz/Sanddrift/Sanddrift
- Style: IM5082-010
Größe und Passform
- Weibliches Model trägt Größe M bei einer Körpergröße von 145 cm
- Männliches Model trägt Größe S bei einer Körpergröße von 137 cm
- Lockere Passform: locker und lässig
- Größentabelle
Versand & Rücksendung
Für Standardlieferungen wird eine Gebühr von 5 € berechnet. Diese gilt für Gäste bei Bestellungen unter 99 € und für Nike Member bei Bestellungen unter 50 €.
Kostenlose Abholung im Store und 30 Tage kostenlose Rücksendung. Es gelten einige Ausnahmen.
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