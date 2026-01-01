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Nike Set aus Rundhalsshirt und bedruckten Leggings für Kleinkinder - Pink Rise

Nike

Set aus Rundhalsshirt und bedruckten Leggings für Kleinkinder

49,99 €
Pink Rise
Schwarz

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Für Click and Collect beim Checkout verfügbar

Mit diesem zweiteiligen Set kannst du deine kleinen Sportler:innen ganz einfach zum Spielen, Chillen oder für den Unterricht einkleiden. Das Fleece-Oberteil hat tief angesetzte Schultern für eine entspannte Passform. Die dazu passenden ausgestellten Leggings haben einen elastischen Bund für eine bequeme Passform und sind mit feuchtigkeitsableitender Dri-FIT-Technologie ausgestattet, damit dein Kind beim Spielen kühl und trocken bleibt.


  • Gezeigte Farbe: Pink Rise
  • Style: IZ7258-621

Nike

49,99 €

Mit diesem zweiteiligen Set kannst du deine kleinen Sportler:innen ganz einfach zum Spielen, Chillen oder für den Unterricht einkleiden. Das Fleece-Oberteil hat tief angesetzte Schultern für eine entspannte Passform. Die dazu passenden ausgestellten Leggings haben einen elastischen Bund für eine bequeme Passform und sind mit feuchtigkeitsableitender Dri-FIT-Technologie ausgestattet, damit dein Kind beim Spielen kühl und trocken bleibt.

Produktinformationen

  • Oberteil: 60 % Baumwolle/40 % Polyester Leggings: 88 % Polyester /12 % Elastan
  • Maschinenwäsche
  • Importiert
  • Gezeigte Farbe: Pink Rise
  • Style: IZ7258-621

Größe und Passform

    • Model trägt Größe 3T bei einer Körpergröße von 105 cm
    • Standardpassform: lässig und traditionell
  • Größentabelle

Versand & Rücksendung

Für Standardlieferungen wird eine Gebühr von 5 € berechnet. Diese gilt für Gäste bei Bestellungen unter 99 € und für Nike Member bei Bestellungen unter 50 €.

Kostenlose Abholung im Store und 30 Tage kostenlose Rücksendung. Es gelten einige Ausnahmen.

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