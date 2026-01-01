Nike
Set aus Hoodie und Jogginghose (jüngere Kinder)
Klarna An der Kasse verfügbar.
Dieses zweiteilige Set aus Fleece ist glatt und kuschelig weich. Damit sind Kids schnell angezogen, sodass mehr Zeit zum Spielen bleibt. Der Hoodie bietet angenehme Bewegungsfreiheit und lässt sich einfach über ein Tanktop oder T-Shirt überziehen. Die dazu passende Hose hat einen elastischen Bund, der eine bequeme Passform ermöglicht. Die schmal zulaufenden Beine mit gerippten Bündchen bieten Tragekomfort und sicheren Halt, auch wenn sich dein Kind viel bewegt.
- Gezeigte Farbe: Pink Rise
- Style: JA3288-621
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Dieses zweiteilige Set aus Fleece ist glatt und kuschelig weich. Damit sind Kids schnell angezogen, sodass mehr Zeit zum Spielen bleibt. Der Hoodie bietet angenehme Bewegungsfreiheit und lässt sich einfach über ein Tanktop oder T-Shirt überziehen. Die dazu passende Hose hat einen elastischen Bund, der eine bequeme Passform ermöglicht. Die schmal zulaufenden Beine mit gerippten Bündchen bieten Tragekomfort und sicheren Halt, auch wenn sich dein Kind viel bewegt.
Produktinformationen
- 60 % Baumwolle / 40 % Polyester
- Maschinenwäsche
- Importiert
- Gezeigte Farbe: Pink Rise
- Style: JA3288-621
Größe und Passform
- Model trägt Größe 6 bei einer Körpergröße von 118 cm
- Standardpassform: lässig und traditionell
- Größentabelle
Versand & Rücksendung
Für Standardlieferungen wird eine Gebühr von 5 € berechnet. Diese gilt für Gäste bei Bestellungen unter 99 € und für Nike Member bei Bestellungen unter 50 €.
Kostenlose Abholung im Store und 30 Tage kostenlose Rücksendung. Es gelten einige Ausnahmen.
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