Nike
Set aus Club-Mütze und -Handschuhen für jüngere Kinder
Klarna An der Kasse verfügbar.
Zu diesem zweiteiligen Accessoire-Set können Kinder Jacke, Outfit oder Schuhe von Nike ergänzen. Die Mütze mit Bündchen besteht aus superweichen, kaschmirähnlichen Acrylgarnen, die sich super kuschelig anfühlen. Die dazu passenden Handschuhe bestehen aus elastischem Garn für eine bequeme Passform, die kleine Hände warm hält.
- Gezeigte Farbe: Schwarz
- Style: FV2830-010
Nike
Zu diesem zweiteiligen Accessoire-Set können Kinder Jacke, Outfit oder Schuhe von Nike ergänzen. Die Mütze mit Bündchen besteht aus superweichen, kaschmirähnlichen Acrylgarnen, die sich super kuschelig anfühlen. Die dazu passenden Handschuhe bestehen aus elastischem Garn für eine bequeme Passform, die kleine Hände warm hält.
Produktinformationen
- Mütze: 100 % Acryl; Handschuhe: 82 % Acryl/17 % Polyester/1 % Elastan
- Maschinenwäsche
- Importiert
- Gezeigte Farbe: Schwarz
- Style: FV2830-010
Größe und Passform
- Standardpassform: lässig und traditionell
- Größentabelle
Versand & Rücksendung
Für Standardlieferungen wird eine Gebühr von 5 € berechnet. Diese gilt für Gäste bei Bestellungen unter 99 € und für Nike Member bei Bestellungen unter 50 €.
Kostenlose Abholung im Store und 30 Tage kostenlose Rücksendung. Es gelten einige Ausnahmen.
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