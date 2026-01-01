Nike Refuel
Flasche mit Verriegelungsdeckel (ca. 946 ml)
Klarna An der Kasse verfügbar.
Sorge dafür, dass du immer genug trinkst. Das zusammendrückbare Design dieser Flasche ermöglicht einen schnellen Wasserfluss für leichteres Trinken. Der Klappdeckel rastet leicht ein und verfügt über ein auslaufsicheres Ventil, damit nichts verschüttet wird.
- Gezeigte Farbe: Schwarz/Schwarz/Schwarz/Weiß
- Style: IR8566-069
Nike Refuel
Sorge dafür, dass du immer genug trinkst. Das zusammendrückbare Design dieser Flasche ermöglicht einen schnellen Wasserfluss für leichteres Trinken. Der Klappdeckel rastet leicht ein und verfügt über ein auslaufsicheres Ventil, damit nichts verschüttet wird.
Produktinformationen
- 63,23 % Polyethylen mit geringer Dichte/18,71 % Polypropylen/9,94 % thermoplastisches Elastomer/6,05 % Acrylnitril-Butadien-Styrol/1,21 % Silikon/0,86 % Edelstahl
- Klappbarer Griff
- Handwäsche
- Importiert
- Gezeigte Farbe: Schwarz/Schwarz/Schwarz/Weiß
- Style: IR8566-069
Versand & Rücksendung
Für Standardlieferungen wird eine Gebühr von 5 € berechnet. Diese gilt für Gäste bei Bestellungen unter 99 € und für Nike Member bei Bestellungen unter 50 €.
Kostenlose Abholung im Store und 30 Tage kostenlose Rücksendung. Es gelten einige Ausnahmen.
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