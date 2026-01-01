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Nike Pitch Ball Kroatien 2026/27 - Weiß/University Red

Pitch Ball Kroatien 2026/27

Nike Pitch Ball

24,99 €

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Mit dem Nike Pitch Fußball zeigst du deine Liebe zum Spiel. Er wurde für deine Trainingseinheiten und zur Verbesserung deiner Beinarbeit entwickelt und verfügt über eine strapazierfähige Hülle für eine konsistente Leistung.


  • Gezeigte Farbe: Weiß/University Red
  • Style: IQ7535-100

Pitch Ball Kroatien 2026/27

24,99 €

Mit dem Nike Pitch Fußball zeigst du deine Liebe zum Spiel. Er wurde für deine Trainingseinheiten und zur Verbesserung deiner Beinarbeit entwickelt und verfügt über eine strapazierfähige Hülle für eine konsistente Leistung.

Vorteile

Durch die maschinengenähte, texturierte Hülle werden Form, Ballgefühl und Strapazierfähigkeit optimiert. Die Gummiblase sorgt für eine nachhaltige Druck- und Formbeständigkeit.

Produktinformationen

  • Er wurde für deine Trainingseinheiten und zur Verbesserung deiner Beinarbeit entwickelt und verfügt über eine strapazierfähige Hülle für eine konsistente Leistung.
  • 62 % Polyester / 28 % Nylon / 5 % Gummi / 5 % Elastan
  • Gezeigte Farbe: Weiß/University Red
  • Style: IQ7535-100

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