Bild 1 von 5
Paris Saint-Germain Air
Nike Football-Hoodie (ältere Kinder)
64,99 €
Ausverkauft:
Dieses Produkt ist derzeit nicht verfügbar
Die subtile Art, Paris Saint-Germain zu supporten. Dieser Hoodie im minimalistischen, subtilen Design besteht aus weichem Baumwoll-Frottee und sorgt für leichtgewichtige Wärme.
- Gezeigte Farbe: Cargo Khaki/Schwarz
- Style: HM3665-325
Paris Saint-Germain Air
64,99 €
Die subtile Art, Paris Saint-Germain zu supporten. Dieser Hoodie im minimalistischen, subtilen Design besteht aus weichem Baumwoll-Frottee und sorgt für leichtgewichtige Wärme.
Produktinformationen
- Body: 100 % Baumwolle. Rippmaterial: 97 % Baumwolle / 3 % Elastan;
- Maschinenwäsche
- Importiert
- Gezeigte Farbe: Cargo Khaki/Schwarz
- Style: HM3665-325
Größe und Passform
- Model trägt Größe M bei einer Körpergröße von 152 cm
- Standardpassform: lässig und traditionell
- Größentabelle
Bewertungen (0)
Bewertungen (0)
Keine Bewertungen
Sag uns, was du denkst. Schreib vor allen anderen eine Bewertung zu Paris Saint-Germain Air.
Paris Saint-Germain Air
64,99 €