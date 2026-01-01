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Paris Saint-Germain Air Nike Football-Hoodie (ältere Kinder) - Cargo Khaki/Schwarz

Paris Saint-Germain Air

Nike Football-Hoodie (ältere Kinder)

64,99 €

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Die subtile Art, Paris Saint-Germain zu supporten. Dieser Hoodie im minimalistischen, subtilen Design besteht aus weichem Baumwoll-Frottee und sorgt für leichtgewichtige Wärme.


  • Gezeigte Farbe: Cargo Khaki/Schwarz
  • Style: HM3665-325

Paris Saint-Germain Air

64,99 €

Die subtile Art, Paris Saint-Germain zu supporten. Dieser Hoodie im minimalistischen, subtilen Design besteht aus weichem Baumwoll-Frottee und sorgt für leichtgewichtige Wärme.

Produktinformationen

  • Body: 100 % Baumwolle. Rippmaterial: 97 % Baumwolle / 3 % Elastan;
  • Maschinenwäsche
  • Importiert
  • Gezeigte Farbe: Cargo Khaki/Schwarz
  • Style: HM3665-325

Größe und Passform

    • Model trägt Größe M bei einer Körpergröße von 152 cm
    • Standardpassform: lässig und traditionell
  • Größentabelle

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    Paris Saint-Germain Air Nike Football-Hoodie (ältere Kinder)

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