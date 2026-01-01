Nike x LEGO® Collection Aero-FIT Fußballshorts (ältere Kinder)

Recyclingmaterialien
Nike x LEGO® Kollektion
Aero-FIT Fußballshorts (ältere Kinder)
Klarna An der Kasse verfügbar.
Dieses Produkt besteht zu 100 % aus recyceltem Polyester
Von Freistößen über Eckbälle bis hin zu Einwürfen: Die Aero-FIT-Technologie dieser Shorts sorgt dafür, dass du cool bleibst, dich federleicht fühlst und jederzeit bereit für den Abschuss bist. Leuchtende Farben und holografische Details sorgen dafür, dass die gegnerische Abwehr im Unklaren bleibt, während du über das Spielfeld sprintest.
- Gezeigte Farbe: Schwarz/Hyper Pink/Hyper Pink
- Style: IO3126-010
Nike x LEGO® Kollektion
Von Freistößen über Eckbälle bis hin zu Einwürfen: Die Aero-FIT-Technologie dieser Shorts sorgt dafür, dass du cool bleibst, dich federleicht fühlst und jederzeit bereit für den Abschuss bist. Leuchtende Farben und holografische Details sorgen dafür, dass die gegnerische Abwehr im Unklaren bleibt, während du über das Spielfeld sprintest.
Nike Football x LEGO Collection
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Ruhig, kühl und konzentriert
Die Nike Aero-FIT-Technologie wurde für maximale Atmungsaktivität entwickelt. Sie ermöglicht einen Luftstrom auf der Haut, damit du auch bei hohen Temperaturen cool bleibst. Schweißableitende Technologie sorgt für ein frisches, bequemes Tragegefühl.
Produktinformationen
- 100 % Polyester
- Maschinenwäsche
- Importiert
- Gezeigte Farbe: Schwarz/Hyper Pink/Hyper Pink
- Style: IO3126-010
Größe und Passform
- Männliches Model trägt Größe M bei einer Körpergröße von 142 cm
- Weibliches Model trägt Größe M bei einer Körpergröße von 150 cm
- Standardpassform: lässig und traditionell
- Größentabelle
Versand & Rücksendung
Für Standardlieferungen wird eine Gebühr von 5 € berechnet. Diese gilt für Gäste bei Bestellungen unter 99 € und für Nike Member bei Bestellungen unter 50 €.
Kostenlose Abholung im Store und 30 Tage kostenlose Rücksendung. Es gelten einige Ausnahmen.
Herstellungsinformationen
- Der recycelte Polyester, der in Nike Produkten verwendet wird, besteht aus recycelten Plastikflaschen, die gereinigt, zerkleinert und in Pellets umgewandelt werden. Diese Pellets werden zu neuem, hochwertigem Garn versponnen, das wiederum in unseren Produkten eingesetzt wird. So reduzieren wir die Auswirkungen unserer Performance-Produkte auf die Umwelt.
- Neben der Reduzierung von Abfällen reduziert recycelter Polyester die Kohlenstoff-Emissionen um bis zu 30 % im Vergleich zu neu produziertem Polyester. Nike verwendet jährlich durchschnittlich 1 Milliarde Plastikflaschen, die sonst auf Mülldeponien und letztendlich im Meer gelandet wären.
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