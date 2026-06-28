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Kroatien 2026 Nike Dri-FIT Pre-Match Fußball-Kurzarmshirt Pre-Match (Herren) - Chlorine Blue/Hyper Royal/Weiß

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Kroatien 2026 – vor dem Spiel

Nike Dri-FIT Dri-FIT Pre-Match Fußball-Kurzarmshirt (Herren)

69,99 €
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Sobald du die Basics draufhast, kannst du deine Fähigkeiten aufs nächste Level bringen. Die schmale, optimierte Passform im Klassik-Look sorgt zusammen mit feuchtigkeitsableitender Technologie für kühlen Tragekomfort, wenn es beim Spielen heiß hergeht.


  • Gezeigte Farbe: Chlorine Blue/Hyper Royal/Weiß
  • Style: IO8626-447

Kroatien 2026 – vor dem Spiel

69,99 €

Sobald du die Basics draufhast, kannst du deine Fähigkeiten aufs nächste Level bringen. Die schmale, optimierte Passform im Klassik-Look sorgt zusammen mit feuchtigkeitsableitender Technologie für kühlen Tragekomfort, wenn es beim Spielen heiß hergeht.

Vorteile

Nike Dri-FIT-Technologie leitet Schweiß von der Haut ab, wodurch er schneller verdunstet und du angenehm trocken bleibst.

Produktinformationen

  • 100 % Polyester
  • Gezeigte Farbe: Chlorine Blue/Hyper Royal/Weiß
  • Style: IO8626-447

Größe und Passform

    • Model trägt Größe M bei einer Körpergröße von 185 cm
    • Schmale Passform: schlank und passgenau
  • Größentabelle

Versand & Rücksendung

Für Standardlieferungen wird eine Gebühr von 5 € berechnet. Diese gilt für Gäste bei Bestellungen unter 99 € und für Nike Member bei Bestellungen unter 50 €.

Kostenlose Abholung im Store und 30 Tage kostenlose Rücksendung. Es gelten einige Ausnahmen.

Bewertungen (1)

5 Sterne

  • Hrvaska aufwärmen Dress

    Daniel249e4ab40ccb4e139835c2bc38193de6

    Klasse Dress , alles Bestens. Sieht sehr schön aus . Hingucker

Kroatien 2026 Nike Dri-FIT Pre-Match Fußball-Kurzarmshirt Pre-Match (Herren)

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