Nike Juxta-Girl 2-teiliges Bow Stripe-Set für Babys (12–24 Monate)

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Juxta-Girl 2-teiliges Bow Stripe-Set für Babys (12–24 Monate)
Klarna An der Kasse verfügbar.
Bei diesem 2-teiligen Set trifft Sport auf süß. Das Rundhalsoberteil besteht aus weichem Strickmaterial und hat eine strukturierte Logografik und tief angesetzte Schultern für eine lockere Passform. Die dazu passenden Leggings bestehen aus weichem, elastischem Jersey mit feuchtigkeitsableitender Dri-FIT-Technologie, damit die Kids beim Spielen kühl und trocken bleiben.
- Gezeigte Farbe: Moon Particle
- Style: JA3230-267
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Bei diesem 2-teiligen Set trifft Sport auf süß. Das Rundhalsoberteil besteht aus weichem Strickmaterial und hat eine strukturierte Logografik und tief angesetzte Schultern für eine lockere Passform. Die dazu passenden Leggings bestehen aus weichem, elastischem Jersey mit feuchtigkeitsableitender Dri-FIT-Technologie, damit die Kids beim Spielen kühl und trocken bleiben.
Produktinformationen
- Oberteil: 50 % Polyester / 44 % Viskose / 6 % Elastan. Leggings: 88 % Polyester /12 % Elastan
- Maschinenwäsche
- Importiert
- Gezeigte Farbe: Moon Particle
- Style: JA3230-267
Größe und Passform
- Standardpassform: lässig und traditionell
- Größentabelle
Versand & Rücksendung
Für Standardlieferungen wird eine Gebühr von 5 € berechnet. Diese gilt für Gäste bei Bestellungen unter 99 € und für Nike Member bei Bestellungen unter 50 €.
Kostenlose Abholung im Store und 30 Tage kostenlose Rücksendung. Es gelten einige Ausnahmen.
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