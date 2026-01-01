Jordan Sporttasche (48,5 l)

Jordan
Element Sporttasche (48,5 l)
Klarna An der Kasse verfügbar.
Egal, ob im Fitnessstudio, bei der Arbeit oder bei einem Übernachtungsausflug, mit dieser Sporttasche bist du in deinem Element. Verstaue kleine Wertsachen wie Schmuck, dein Smartphone oder deinen Reisepass in einer der versteckten, mit Samt gefütterten Taschen auf der Vorderseite. Die Griffe und der abnehmbare Riemen bieten vielseitige Trageoptionen.
- Gezeigte Farbe: Schwarz/Gym Red
- Style: IU9040-010
Jordan
Egal, ob im Fitnessstudio, bei der Arbeit oder bei einem Übernachtungsausflug, mit dieser Sporttasche bist du in deinem Element. Verstaue kleine Wertsachen wie Schmuck, dein Smartphone oder deinen Reisepass in einer der versteckten, mit Samt gefütterten Taschen auf der Vorderseite. Die Griffe und der abnehmbare Riemen bieten vielseitige Trageoptionen.
Produktinformationen
- Ca. 26 H x 54,5 L x 33 cm T. Riemenlänge: ca. 129,5 cm (längste Länge), 80,5 cm (kürzeste Länge)
- 100 % Polyester
- Handwäsche
- Importiert
- Gezeigte Farbe: Schwarz/Gym Red
- Style: IU9040-010
Versand & Rücksendung
Für Standardlieferungen wird eine Gebühr von 5 € berechnet. Diese gilt für Gäste bei Bestellungen unter 99 € und für Nike Member bei Bestellungen unter 50 €.
Kostenlose Abholung im Store und 30 Tage kostenlose Rücksendung. Es gelten einige Ausnahmen.
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